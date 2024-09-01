Озеро Байкал: чем оно уникально, как появилось и что означает его название

День озера Байкал отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября – в этом году дата приходится на 1 сентября. Байкал – это не только настоящее чудо природы, но и источник жизни. Озеро включено в список всемирного наследия, а в честь празднования дня Байкала проводят конференции, выставки, фестивали, конкурсы, экологические акции и субботники. В материале РИАМО рассказываем об уникальном озере и празднике в его честь.

Как появился Байкал: разные версии происхождения

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Существуют разные версии происхождения Байкала: одни ученые считают, что возраст озера составляет около 35 миллионов лет, другие же уверены в его относительной молодости и называют возраст в 150 тысяч лет.

Существуют и разные версии его формирования. Одни исследователи объясняют образование Байкала его расположением в зоне трансформного разлома, другие предполагают наличие под Байкалом мантийного плюма (горячие струи мантийного вещества, которые пробивают литосферу и выходят на поверхность Земли, образуя вулканы), третьи объясняют образование впадины пассивным рифтингом в результате столкновения континентальных плит Евразии и Индостана. В любом случае преобразование Байкала продолжается до сих пор и в окрестностях озера постоянно происходят землетрясения.

Бесспорным является то, что озеро расположено в рифтовой впадине и по строению схоже, например, с бассейном Мертвого моря. Байкал имеет тектоническое происхождение, расположен в южной части Восточной Сибири и является самым глубоким озером на Земле. Озеро находится в своеобразном котловане, со всех сторон окруженном горными хребтами и сопками. Западное его побережье – скалистое и обрывистое, а рельеф восточного – более пологий.

Почему Байкал так называется

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Достоверно неизвестно, откуда озеро получило свое название. Наиболее распространенные версии относятся к тюрскому, монгольскому и китайскому языкам. Байкал может так называться от тюрского Бай-Куль – богатое озеро. Также топоним может иметь монгольские корни и переводиться как «богатый конь» (Байгаал-Далай, монг.). Сторонники китайской версии переводят Байкал как «северное море» с китайского «Бэй-Хай».

Известно, что первые русские землепроходцы Сибири употребляли эвенкийское название «Ламу» (море). Со второй половины XVII века русские стали называть озеро как буряты – «Байгаал» (произносится как «Бэйгхэл»). Позже «г» сменилось на более привычное для русского языка «к».

География озера

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Байкал находится в центре Азии, в России, на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Озеро имеет форму гигантского полумесяца и протянулось с севера на юго-запад на 636 км. Ширина Байкала колеблется от 25 до 80 км. Длина береговой линии Байкала составляет более 2 тысяч километров, а площадь его водной поверхности равна площади таких стран, как Бельгия, Нидерланды и Дания, и составляет 31 722 квадратных метра (без учета островов). По площади водного зеркала Байкал занимает шестое место среди озер мира.

Максимальная глубина чаши озера составляет 1 637 метров, а средняя глубина – 744,4 метра, что превышает максимальные глубины многих очень глубоких озер на нашей планете.

Уникальность озера Байкал

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Озеро и прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны, большая часть видов эндемична, то есть обитает только здесь. Всего в Байкале обитает 2 630 видов и разновидностей растений и животных. Такое обилие живых организмов объясняется большим содержанием кислорода во всей толще байкальской воды.

За чистоту воды в Байкале отвечает рачок эпишура, который составляет до 80% биомассы зоопланктона озера и является важнейшим звеном в пищевой цепи водоема. Он обитает только здесь и, словно фильтр, пропускает через себя воду и очищает ее. На озере обитает и удивительная живородящая рыба голомянка, тело которой на 30% состоит из жира. К тому же в Байкале водятся омуль, хариус, сиг, осетр, налим, таймень, щука и другие. А на большой глубине произрастают пресноводные губки.

Еще один эндемик озера – байкальская нерпа. Это единственное млекопитающее в озере и один из трех пресноводных тюленей в мире. Нерпа способна погружаться до 400 метров и выдерживает давление в 21 атмосферу. Живут млекопитающие до 55 лет, а вес может достигать 130 килограммов.

Вода в Байкале

Фото - © Алексей Даничев/РИА Новости

Особого внимания заслуживает вода в Байкале, учитывая, что озеро является крупнейшим в мире хранителем пресной воды (в нем содержится около 19% мировых запасов). В Байкале воды больше, чем во всех вместе взятых пяти Великих озерах Северной Америки и в 25 раз больше, чем в Ладожском озере.

В Байкал впадает множество рек и ручьев. Самые крупные из них – Селенга, Верхняя Ангара, Баргузин, Турка, Снежная, Сарма. По последним данным, притоков у Байкала больше 500. А вот вытекает из озера только река Ангара.

В байкальской воде много кислорода, очень мало растворенных и взвешенных минеральных веществ и ничтожно мало органических примесей. Благодаря низкому содержанию минеральных солей воду из Байкала можно использовать вместо дистиллированной, к тому же она настолько прозрачна, что отдельные камни и различные предметы можно увидеть на глубине 40 м.

Байкал – озеро прохладное, даже летом температура верхних слоев не превышает 15 градусов, и то только в некоторых заливах. В общей массе температура воды не выше 9 градусов. Толщина льда зимой может достигать одного метра, а в заливах – 1,5-2 метра. Уникальное и необычайно красивое явление – это появление трещин на поверхности озера. Длина таких «становых щелей» (местное название) достигает 10-30 километров, а ширина – 2-3 метра. Разрывы происходят ежегодно примерно в одних и тех же районах озера. Сопровождаются они громким треском, напоминающим раскаты грома. Именно благодаря этим трещинам рыба не гибнет от недостатка кислорода. По берегам Байкала можно наблюдать зимой ледяные гроты и набрызги.

Острова на Байкале

Фото - © Кирилл Шипицин/РИА Новости

На Байкале 27 островов – это общепринятое число. Однако приводятся и разные цифры от 19 до 47. Это связано с тем, что на озере есть множество маленьких островков, которые являются либо отдельными камнями-валунами, либо скоплением гальки.

Бесспорно, что самым крупным островом является Ольхон. Его площадь составляет 730 квадратных километров. На Ольхоне только 48 пасмурных дней в году, а количество осадков не превышает 140 миллиметров. Здесь нет опасных хищников, почти нет мошек и комаров и почти все лето стоит теплая погода.

Еще одним крупным скоплением островов является архипелаг Ушканьи острова, который расположен в средней части Байкала. Он состоит их четырех островов – Тонкий, Долгий, Круглый и Большой Ушканий. Три малых острова имеют незначительные размеры, а вот Большой Ушканий остров имеет площадь 9 квадратных километров.

Крупнейший полуостров Байкала Святой Нос находится неподалеку от архипелага. На нем бурятские шаманы издавна проводили ритуальные церемонии почитания духов. Его длина составляет 53 километра, а площадь – 596 квадратных километров.

Остров Большой Бакланий является государственным ландшафтным памятником природы, а остров Боракчин сохранил нетронутой природную красоту благодаря своим скалам – туристов здесь почти нет. Интересен и остров Огой, который сверху напоминает танцующую девушку, а полуостров Кобылья Голова включает в себя несколько красивых скалистых мысов и по очертанию, как ясно из названия, напоминает голову лошади.