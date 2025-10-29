Отзывчивые и неравнодушные: в Подмосковье отмечают День волонтера

Отзывчивые и неравнодушные — как в Подмосковье отмечают День волонтера

В материале РИАМО — о том, как волонтеры, люди с большой душой, помогают другим в трудных ситуациях.

Поздравления губернатора

Фото - © Екатерина Агеева

29 октября в Московской области отмечают местный праздник — День добровольца, или волонтера. Эти люди по зову сердца трудятся на благо общества и помогают одиноким, пожилым, а также всем тем, кто попал в беду. В настоящее время движение «Волонтеры Подмосковья» объединило более 130 добровольческих, общественных, молодежных организаций. Сейчас в нем более 60 тысяч активистов, преимущественно молодежь — от 14 до 35 лет.

В этот день губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех волонтеров за их добрые дела и открытое сердце, а также вручил областные награды.

«День волонтера мы учредили для того, чтобы встречаться с самыми активными, самыми заслуженными нашими добровольцами, вручать им награды. Сегодня — это армия единомышленников, очень добрых людей, которые, несмотря на юный возраст, не жалея сил и времени, помогают людям в самых разных ситуациях» Андрей Воробьев губернатор Московской области

Воробьев отметил, что в многомиллионном Подмосковье волонтеров гораздо больше 60 тысяч, входящих в движение «Волонтеры Подмосковья».

«Просто есть самые яркие — это те энтузиасты, которые вдохновляют вокруг себя других. Вы собираетесь вместе и помогаете людям, когда это необходимо. Это всегда вызывает уважение. Хочу сказать искренние слова благодарности всем волонтерам, а также их наставникам и родителям», — сказал губернатор.

Ниже — лишь малая доля дел, которыми отметились подмосковные волонтеры за последние годы.

Отправили 8,5 тысячи тонн груза в Донбасс

Фото - © Медиасток.рф

В рамках проекта «Доброе дело» ребята из волонтерского движения Подмосковья отправили почти 8,5 тысячи тонн гуманитарной помощи в Донбасс. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект „Доброе дело“. Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысячи тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.

Раздавали воду в жару

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Кашира

В этом году июль выдался очень жарким. Воздух прогревался до 30-32 градусов. Врачи и сотрудники МЧС настойчиво напоминали жителям Подмосковья, что надо носить светлую одежду, меньше времени находиться на жаре, избегать физической нагрузки и пить больше воды.

С последним пунктом помогали «Волонтеры Подмосковья» городского округа Кашира: они взяли на себя заботу о жителях и в самые жаркие часы раздавали питьевую воду на остановках, в скверах и на оживленных улицах.

«Эта акция очень важна, так как на протяжении трех месяцев жара не спадает. С каждым днем все жарче, но мы делаем все, чтобы жителям нашего города было комфортно. Особенно мы обращаем внимание на пожилых людей и семьи с детьми», — поделился один из волонтеров.

Волонтеры также раздавали воду в других городских округах, в том числе в Чехове.

Помогали эвакуированным при пожаре

Фото - © Ольга Сафина/Пресс-служба администрации г.о. Балашиха

В июле этого года в Балашихе произошел пожар в жилом доме на улице Флерова. Возгорание началось в одной из квартир на верхнем этаже. За короткое время пламя охватило площадь 400 квадратных метров. После звонка жильцов в экстренные службы на место оперативно прибыли спасатели, сотрудники Росгвардии, правоохранители и представители Центра медицины катастроф.

Помимо них, на место тут же прибыли волонтеры Подмосковья. Они помогали раздавать воду, а также на своем личном транспорте перевозили жильцов дома к пункту временного размещения.

Встречали гостей «Интервидения»

Фото - © Медиасток.рф

20 сентября состоялся российский международный конкурс песни «Интервидение». Он проходил на подмосковной Live Арене. В мероприятии приняли участие представители разных стран, в основном из БРИКС, СНГ, Латинской Америки и Ближнего Востока. Это был настоящий праздник для любителей музыки. Но его бы не было без помощи волонтеров Подмосковья.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что именно волонтеры создали первое впечатление о гостеприимстве региона и всей страны для иностранных делегаций.

В волонтерском корпусе было около 500 человек. Они встречали делегации из государств-участников в аэропортах и помогали им располагаться в отелях. Волонтеры лингвистической поддержки оказывали помощь зарубежным гостям в преодолении языкового барьера. Группа быстрого реагирования оперативно решала все возникающие вопросы гостей. Суммарно волонтеров задействовали по 10 направлениям.

«Все ребята заряжены, прошли серьезную подготовку и обучение, многие из них уже имеют серьезный опыт работы на крупных международных мероприятиях. Работа требует не только энтузиазма, но и высочайшего уровня ответственности, стрессоустойчивости и профессионализма. Я уверена, что наш волонтерский корпус справится с этой задачей блестяще, желаю ребятам удачи», — сказала тогда Швелидзе перед конкурсом.

Помогали животным

Фото - © Анна Мороз

В июле 2025 года в городском округе Жуковский волонтеры Подмосковья организовали благотворительную акцию «Дай лапу». Цель этой инициативы — поддержать местные приюты, которые заботятся о кошках и собаках. Для участия в акции ребята предлагали жителям города собрать корма и другие необходимые товары для животных. Они напомнили, что даже небольшой пакет корма или упаковка наполнителя могут значительно облегчить жизнь подопечных приютов.

Раздавали воду тем, кто попал в пробку

Фото - © Екатерина Данилина

В 2023 году сотни автомобилистов застряли в километровой пробке около моста через Оку на трассе М-5 «Урал». Людей в такой ситуации оставить без помощи нельзя, поэтому туда сразу же направились волонтеры Подмосковья. Они обеспечивали водителей и пассажиров водой, едой и всем необходимым.

Также получить питание и воду смогли водители и пассажиры, проезжавшие на трассе М-2 «Крым» в районе Серпухова. На помощь автомобилистам на этом участке трассы пришли волонтеры и сотрудники администрации округа.