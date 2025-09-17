Волонтеры Подмосковья встречают гостей «Интервидения» со всего мира

До ключевого музыкального события осени 2025 года, Международного музыкального конкурса «Интервидение», осталось трое суток. 20 сентября в «Live Арена» в Одинцове будут выступать талантливые певцы, также в регион приедут делегации из около 20 государств мира, и их буду встречать волонтеры Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Волонтеры — лицо региона

Участники устроят для гостей праздник музыки и творчества. Провести мероприятие такого масштаба не получилось бы без помощи волонтеров.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что это большая честь принимать в Подмосковье конкурс такого уровня. Волонтеры по праву являются лицом этого масштабного события — именно они создают первое впечатление о гостеприимстве региона и всей страны для иностранных делегаций.

«Все ребята заряжены, прошли серьезную подготовку и обучение, многие из них уже имеют серьезный опыт работы на крупных международных мероприятиях. Работа требует не только энтузиазма, но и высочайшего уровня ответственности, стрессоустойчивости и профессионализма. Я уверена, что наш волонтерский корпус справится с этой задачей блестяще, желаю ребятам удачи», — сказала Швелидзе.

Чем занимаются волонтеры

В волонтерском корпусе находятся 490 человек. Они уже встретили делегации из государств-участников в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово. Им помогли расположиться в отелях.

Волонтеры лингвистической поддержки оказывают помощь зарубежным гостям в преодолении языкового барьера. Задача принимающей стороны — сделать пребывание приехавших предельно комфортным.

Важную роль играет группа быстрого реагирования. Она сможет за короткий срок решить разные вопросы.

Гостей мероприятия ожидает насыщенная экскурсионно-культурная программа. В ней тоже участвуют волонтеры. Они сопровождают гостей мероприятия и создают условия для занятий творчеством и общения.

Суммарно волонтеров собираются задействовать по 10 направлениям. Они будут заниматься, в том числе содействием работе средств массовой информации, организации шоу, навигации людей. Также окажут помощь режиссерско-постановочной группе.

Волонтер Ольга Жукова из Подольска рассказала, что гости из других стран в восторге от того, как в РФ сохраняют историческую память Родины и культурное наследие.

«Сегодня мы с моей командой приступили к работе на площадке. Это такое приятное волнение. Желаю всем волонтерам удачи!» — высказалась Жукова.

Особенности создания волонтерского корпуса

Создавать волонтерский корпус начали в апреле. Конкурсный отбор проводился с мая по июль. Были поданы 2,5 тыс. заявок от тех, кто хотел принимать участие в мероприятии. Из них отобрали лучших кандидатов.

В августе для волонтеров провели 10-дневную программу обучения. Лекции организовали для тимлидеров и рекрутеров.

В волонтерском корпусе участвовали люди из 47 регионов РФ и пяти государств (РФ, Вьетнама, Узбекистана, Таджикистана и Белоруссии).

17 сентября активисты волонтерского корпуса прошли обучение на «Live Арена». Им показали объект изнутри, а также точки работы.

Оператор работы волонтерского корпуса «Интервидения» — министерство информации и молодежной политики Московской области. Организаторы волонтерского сопровождения мероприятия — Росмолодежь, фонд «Традиции искусства», «Добро.рф» и региональное движение «Волонтеры Подмосковья».

Недавно движение "Волонтеры Подмосковья" отметил первый юбилей. Их поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тыс. добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысячи тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.