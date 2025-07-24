Волонтеры Подмосковья проводят акцию «Дай лапу» в помощь приютам для животных

В городском округе Жуковский стартовала благотворительная акция помощи животным «Дай лапу», организованная движением «Волонтёры Подмосковья». Цель инициативы — поддержка местных приютов, которые заботятся о бездомных кошках и собаках, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для участия в акции жителям предлагается собрать корма и другие необходимые товары для животных. Собранная помощь будет передана в приюты до 25 июля. Пункт приёма расположен по адресу: ул. Фрунзе, д. 23 (пристройка со стороны Туполевского шоссе).

Список наиболее востребованных товаров:

Сухой и влажный корм для собак и кошек;

Лакомства для животных;

Древесный наполнитель для кошачьих туалетов;

Овощи (морковь, капуста) для питания животных в приютах.

Акция «Дай лапу» — это возможность для каждого жителя Жуковского внести вклад в помощь бездомным животным. Волонтёры призывают горожан не оставаться в стороне и поддержать тех, кто ежедневно заботится о питомцах, оказавшихся в трудной ситуации.

«Волонтеры Подмосковья» городского округа Жуковский напоминают, что даже небольшой пакет корма или упаковка наполнителя могут значительно облегчить жизнь подопечных приютов. Подробности об акции можно уточнить у координаторов движения «Волонтёры Подмосковья» в Жуковском.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

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