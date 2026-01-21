Отдых без суеты: что такое «сонный туризм» и почему он набирает популярность

Тренд на путешествия, целью которых является качественный сон и восстановление организма, продолжит развиваться в 2026 году — об этом заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. Как отметил депутат, в 2025 году «сонный туризм» стал одним из самых неожиданных и значимых трендов, войдя в ТОП-5 главных слов в сфере туризма по оценкам экспертов. Подробности о том, что такое «сонный туризм» и почему он набирает популярность, читайте в материале РИАМО.

Что рассказали в Госдуме про «сонный туризм»

О том, что тренд на путешествия, целью которых является качественный сон и восстановление организма, продолжит развиваться в 2026 году, глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев заявил в беседе с ТАСС 14 января. Как отметил депутат, в 2025 году «сонный туризм» стал одним из самых неожиданных и значимых трендов, войдя в ТОП-5 главных слов в сфере туризма по оценкам экспертов.

Развитие направления пойдет по двум основным путям. Во-первых, отели и другие средства размещения будут уделять больше внимания обустройству спальных комнат: улучшению звукоизоляции, выбору качественных матрасов и подушек. Во-вторых, появятся новые специализированные места для отдыха, поскольку в России есть возможность создавать уединенные велнес-локации отдельно от шумных курортов.

Популярность набирает и смежный формат slow life — отдых с минимумом гаджетов, на природе, ориентированный на замедление ритма жизни. Парламентарий связал рост спроса на такой отдых с тем, что около 30% населения, по данным ВОЗ, сталкивается с нарушениями сна, а гибкие и сложные рабочие графики требуют продуманных программ для восстановления здоровья, что делает потенциальными туристами все трудоспособное население страны.

Почему «сонный туризм» становится популярнее

«Сонный туризм» представляет собой направление, основной целью которого является глубокое восстановление сил через организацию качественного отдыха и здорового сна, говорит в беседе с РИАМО руководитель сервиса бронирования путешествий по России и миру «Турслет» (входит в «Слетать.ру») Мария Журавлева.

«Это направление стоит рассматривать прежде всего как метод профилактики и компенсации накопленной усталости, а не как медицинскую терапию. Популярность этого формата объясняется растущей потребностью в осознанном отдыхе, позволяющем полноценно выспаться в специально созданных условиях», — рассказывает эксперт.

Ключевым мотивом для туриста является возможность восстановиться в тихой и спокойной обстановке, что и определяет главные критерии выбора места. На первом плане — наличие умиротворяющей природной среды, гарантированная тишина и инфраструктура, целенаправленно ориентированная на релаксацию, а не на активные развлечения.

Путешественники выбирают специализированные отели, ретриты или оздоровительные курорты, чтобы полноценно выспаться и снизить уровень стресса, дополняет управляющий партнер, основатель агентства премиальных путешествий и мероприятий «Премьер Туризм» Камила Велибекова. Чаще всего такие поездки проходят в уединенной и тихой обстановке, ориентированной на глубокое расслабление и решение проблем со сном.

«Рост популярности этого формата объясняется хроническим стрессом, быстрым ритмом жизни в мегаполисах и постоянной информационной перегрузкой. Желание качественно отдохнуть и высыпаться — одна из ключевых причин для отпуска. По всему миру курорты и SPA-центры активно внедряют современные технологии и комплексные оздоровительные практики для улучшения качества сна», — говорит эксперт.

Примерами вариантов «сонного туризма» могут быть недельные ретриты, формирующие полезные привычки, медицинские программы с диагностикой и лечением нарушений или расслабляющий отдых с ежедневными SPA-процедурами, способствующими засыпанию.

Где заняться «сонным туризмом» в России и за рубежом

Главный критерий мест для «сонного туризма» — способность создать среду, где сон становится приоритетом, а программы направлены на восстановление ментального здоровья и нормализацию циркадных ритмов, рассказывает Камила Велибекова. Необходима тихая и уединенная локация, а также безупречно организованное спальное пространство: блэкаут-шторы, циркадное освещение, шумоизоляция, умные кровати и системы мониторинга сна.

«„Сонный туризм” ориентирован и на общее восстановление организма. Важную роль играют программы, включающие медитацию, йогу, прогулки на природе, расслабляющие процедуры, работу с биоритмами и восстановительные программы», — отмечает собеседница РИАМО.

«Сонный туризм» в России

Наибольшей популярностью для «сонного туризма» в России пользуются регионы с живописной и спокойной природой, изначально располагающей к отдыху, говорит Мария Журавлева. К ним традиционно относятся Алтай, Карелия, побережье Байкала и Мурманская область. Значительное число предложений также представлено в классических санаторно-курортных зонах Ставропольского края, таких как Кисловодск, Ессентуки и Железноводск.

«При этом формат размещения не ограничивается только санаториями; многие городские отели, включая сетевые, адаптируют номера и разрабатывают специальные пакеты в рамках этого тренда», — рассказывает эксперт.

«Сонный туризм» за рубежом

Для путешественников, ищущих глубокое восстановление за рубежом, идеальным решением станут премиальные островные курорты, отмечает Камила Велибекова. Они сочетают передовые технологии с комплексными wellness-программами, созданными для восстановления сил и гармонии. Некоторые курорты на Мальдивах предлагают программы, в которые входят консультации со специалистами по сну, занятия йогой и дыхательные практики, индивидуальные планы питания и особые технологии восстановления сна.

«Еще один показательный пример — отель в центре французских Альп с полноценным холистическим подходом к восстановлению сна, который делает курорт релевантным именно для „сонного туризма” благодаря наличию терапевтических практик, йоги-нидру и медитаций», — говорит собеседница РИАМО.

Как подготовиться к «сонному туризму» и каких ошибок стоит избегать

При подготовке к путешествию для «сонного туризма» важно четко осознавать его восстановительную, а не терапевтическую цель, а также внимательно изучать описание отеля и программы, чтобы они в полной мере соответствовали заявленной концепции тишины и релаксации, советует Мария Журавлева.

«Перед поездкой важно четко понимать, что такой формат отдыха ориентирован не на активную программу, а на восстановление сна и биоритмов. Не стоит недооценивать инфраструктуру: для качественного результата важно, чтобы среда по-настоящему способствовала качественному сну», — дополняет Камила Велибекова.

При выборе места обращайте внимание на тихие, экологически чистые локации с природным окружением и чистым воздухом, качественную шумоизоляцию, наличие персонализированных программ восстановления сна и сервис, адаптированный под индивидуальные потребности, советует эксперт.

При этом основной ошибкой при организации «сонного туризма» может стать выбор места, исходя из общих курортных параметров, но без учета специфических критериев, что не позволит достичь желаемого результата полноценного отдыха, предупреждает Мария Журавлева.

«На отдых в рамках „сонного туризма” не стоит ехать на бегу или брать с собой рабочие задачи. Лучше заранее перестроить режим, исключить перегрузку перед поездкой и привыкать засыпать без гаджетов», — советует медицинский директор сети санаториев «Плаза СПА» (Кисловодск) Ольга Богуш.

По словам эксперта, в поездку можно взять какой-то привычный элемент сна — например, свою подушку, чтобы смена спального места прошла мягче. А во время самой поездки отключите уведомления на телефоне и постарайтесь сократить до минимума пользование гаджетами, заключает собеседница РИАМО.