Новый тренд в мире IT: почему молодые айтишники массово отказываются от секса

Многие молодые IT-предприниматели настолько погружены в работу над своими проектами, что игнорируют личную жизнь, считая ее отвлекающим фактором. Они предпочитают проводить больше времени за работой, кодингом и саморазвитием, откладывая создание семьи и любовные отношения на неопределенный срок. Почему айтишники отказываются от любви — читайте в материале РИАМО.

Добровольный отказ от личной жизни

Молодые основатели стартапов заявляют, что посвятили себя работе и развитию бизнеса, забыв о личной жизни. «Две вещи для меня важнее всего: спортзал и работа», — говорит Махир Лаул. Прошлой осенью 18-летний парень взял академический отпуск в Нью-Йоркском университете, чтобы полностью посвятить себя работе над своим HR-технологическим стартапом Velric. Пока его однокурсники гуляют и заводят романы, Лаул программирует и занимается спортом. На романтику у парня почти не остается времени. «Я одержим работой, — говорит он. — Моя личная жизнь — полный бардак».

По его словам, у его молодых друзей-айтишников похожая история. Те немногие, кто встречается с кем-то, нашли себе партнеров еще до того, как основали свои компании, в то время как остальные «зациклены» на построении карьеры — и избегают любых романтических знакомств.

Безумный рабочий график айтишников

Кремниевая долина, Мекка для айтишников, раньше поощряла смешение рабочей нагрузки и отдыха. Пока строились Google и Facebook*, их сотрудники активно развлекались и наслаждались «нежными объятиями». Теперь же настал буквально апокалипсис: технологический сектор стал более хардкорным. Мало того, что приходится отказываться от удаленной работы и посещать офис, так еще и у айтишников совершенно безумный рабочий график — только представьте: с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю! Именно из-за нехватки времени молодые технологические специалисты стали относиться к личным отношениям как к ненужному отвлечению, предпочитая тратить все свое время на развитие проектов.

5 причин одиночества IT-сотрудников

1. Тяжело строить карьеру и отношения одновременно

Не только нехватка времени является причиной для отказа от секса и отношений. Некоторые айтишники даже признаются, что их главная цель — дождаться стабильного развития проекта, прежде чем начать строить личные отношения. Параллельно строить карьеру и заводить отношения практически нереально.

«Хорошие отношения похожи на хороший стартап», — говорит Дайвик Гоэль, 27-летний основатель платформы для расчета заработной платы Shor. «Вначале нужно много времени, чтобы их развивать, если вы хотите сделать все правильно». Сейчас у него есть время только на развитие одного. Как и многие его друзья-основатели, он говорит, что не пользуется никакими приложениями для знакомств и не ищет случайных связей в барах. «У меня пока не было времени, чтобы по-настоящему вложиться в отношения».

2. Инвесторы требуют полноценного включения в проект

Кроме того, в прошлом айтишники свободно встречались друг с другом и проводили много времени вне работы. Теперь же все изменилось: инвесторы ожидают от основателей максимальной концентрации на развитии продукта и увеличении капитализации. Это привело к созданию новых норм поведения среди предпринимателей в IT-сфере.

3. Айтишники относятся к свиданиям как к работе

Некоторые винят в спаде в сфере знакомств сотрудников IT-сферы, которые воспринимают свидания как продолжение своей работы. Энни Ляо, основательница стартапа Build Club, занимающегося обучением ИИ, говорит, что ее друзья-мужчины часто ставят женщинам на свиданиях оценки, «как ключевые показатели эффективности». Эти оценки выставляются по десятибалльной шкале и представляют собой «числовую логическую оценку, обоснованную в их сознании, чтобы помочь им принять взвешенное решение о том, с кем встречаться». Это отпугивает женщин.

4. Айтишники боятся, что потенциальному партнеру нужны только деньги

У консультанта по стартапам Дилана Ориундо есть другая теория, почему айтишники отказываются от секса и отношений: название этой теории — страх. Основатели IT-компаний боятся не только тратить драгоценное время на развитие отношений, но и скептически относятся к мотивам потенциальных партнеров. Поначалу технари боятся, что они недостаточно обеспеченные, чтобы заводить себе девушку. Но все меняется, как только они достигают определенных успехов. «Как только я достигну определенной цели, потенциальные партнеры захотят меня только из-за моих денег», — говорит Ориундо.

5. Женщин-айтишников мало

Существуют и демографические проблемы, включая низкий процент женщин в технологической сфере. Если уж мужчины-айтишники и готовы знакомиться, то преимущественно на работе, чтобы заниматься одним делом и поддерживать друг друга. Но здесь кроется и главная опасность: женщин в IT-сфере очень мало, поэтому мужчины жалуются на нехватку потенциальных партнеров. Многие одинокие айтишники находят неоднозначный выход в данной ситуации: они используют профессиональные соцсети вроде LinkedIn для знакомств.

