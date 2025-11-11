Новые ограничения и время поиска себя: каким будет ретроградный Юпитер 2025-2026

В материале РИАМО — о том, как ретроградность Юпитера скажется на всех представителях зодиакальной дюжины.

Ухудшение отношений между странами и закрытие границ: что принесет ретроградный Юпитер

С 11 ноября свое попятное движение начал газовый гигант — Юпитер. На пару с Меркурием он будет вносить суету в нашу повседневную жизнь. Вот только влиять на нас он будет гораздо дольше, чем планета коммуникаций: Юпитер будет ретроградным вплоть до 11 марта 2026 года. Почти полгода неразберихи и сорванных планов! Но будут и позитивные моменты.

Юпитер — одна из самых значимых планет в астрологии (поскольку медленная), и она отвечает за такие области жизни, как статус, влияние, власть, масштаб и экспансия, область знаний (в частности, высшего образования), финансы и все, что связано с заграницей, а также религией.

При прямом, директном движении Юпитер все расширяет: открываются дополнительные возможности, мы становимся щедрыми на добрые поступки (и не только), появляются новые способы обогащения, расширяются и осваиваются новые территории, образование становится более доступным. При директном Юпитере больше шансов поймать удачу за хвост. Но вот он развернулся и пошел назад — и все меняется. Вместо экспансии и души нараспашку к нам приходит зацикливание на мелочах и деталях. Некогда данные обещания помочь или подсобить в чем-то подвергаются пересмотру и тщательному анализу — а стоит ли игра свеч? Мы становимся более эгоцентричными.

Почти полгода будут пересматриваться взаимоотношения между странами (отмена мультивиз для россиян — это только пробный бросок), не раз будут меняться различные соглашения. Сфера высшего образования тоже удивит реформами.

Юпитер будет ретроградить в Раке, поэтому особенно актуальными будут темы семьи, отношений с родственниками, родовых историй, наследия, недвижимости. Можно ожидать новых ипотечных правил. Зарубежные страны будут меньше думать о других и больше — о себе. Так, например, может сократиться военная помощь Украине, потому что это сильно бьет по бюджету.

Если описывать бытовую сторону проявления ретроградного Юпитера, то он будет проявляться как задержки с ответом от визового центра, проблемы с поездками за границу; можно получить отказ в месте работы, о которой вы так давно мечтали; учеба в вузе может быть сопряжена с апатией; память ухудшается, становится лень обрабатывать большие объемы информации. Можно столкнуться с тем, что адвокат или юрист неправильно поймут вашу просьбу, а брендовая вещь, которую вы недавно купили с 90% скидкой, окажется made in China.

Но при всем негативе, который принесет Юпитер, из его ретроградности можно извлечь и выгоду. Так, например, если вы давно хотели пройти обряд крещения, но боялись или откладывали это, можно наконец решиться. Если вы когда-то забросили учебу, можно восстановиться в вуз. Это отличное время для размышлений о бытии, о духовном. Походы в музеи могут оборачиваться яркими инсайтами и вдохновением. Поездки в привычные места будут дарить новые эмоции и новый опыт. Кому-то в период ретроградного Юпитера повезет встретить мудрого наставника-учителя, который на многие вещи поможет взглянуть с новой стороны.

Гороскоп по знакам зодиака на период ретроградного Юпитера с 11 ноября 2025 по 11 марта 2026 года

Овен: Вам предстоит распрощаться с некими убеждениями, которые мешали вам двигаться вперед. Это могут быть навязанные чьи-то мысли и советы, которые, оказывается, в действительности не работают. Начинается новая жизнь.

Телец: В вашу жизнь может вернуться некий человек, который очень сильно ее некогда портил — как минимум не давал вам покоя. Ни в коем случае нельзя его принимать обратно. Также могут быть проволочки в освоении новой информации.

Близнецы: Денег временно становится меньше: вероятно, вы заканчиваете какой-то проект, а нового пока нет на горизонте. Также можете столкнуться с какой-то внезапной поломкой и придется тратить отложенные деньги.

Рак: Удачный период для личного апгрейда. Можно и нужно ставить вопросы о том, кто вы и какие у вас приоритеты, свериться с жизненными целями. Хорошо проводить манипуляции с внешностью и имиджем. Надо навести порядок и в личной жизни.

Лев: Лучше не связываться с женатыми или какими-то подозрительными личностями — можно попасть в неприятную ситуацию. Зато сейчас можно восстановить свою репутацию, если она в прошлом пострадала. Люди увидят вас в новом свете.

Дева: Можно восстановить утраченное общение с друзьями, коллегами, знакомыми. Правда, для этого придется немного изменить себя: избавиться от чувства вины, страхов, обиды, боли — и поможет в этом психолог.

Весы: На работе настоящий завал. Только вы как-то не так поговорили с начальством, как на вас тут же вешают кучу дополнительных задач. У вас может даже появиться желание уйти с текущего места. Но найти новую работу будет проблематично.

Скорпион: Поиск новых смыслов вас будет очень занимать. Вероятно, вы заинтересуетесь какими-то новыми учениями и культурами, и даже захочется отправиться в спонтанное путешествие. Не стоит от этого отказываться.

Стрелец: В этот период можно столкнуться с проблемами с недвижимостью или, например, транспортным средством. Будет хорошо, если вы успеете застраховать их. Также вы можете узнать о смерти какого-то человека из своего прошлого.

Козерог: В сфере партнерства возникает пауза. Эта передышка нужна, чтобы переосмыслить произошедшие события и понять, тот ли партнер рядом с вами. Это не лучшее время для расставаний, но хороший период для восстановления гармоничных отношений.

Водолей: На работе может прилетать халява: вас просят что-то сделать дополнительно, а взамен щедро компенсируют деньгами. Вас такое положение вполне устраивает. Вот только некоторые коллеги могут говорить о вас гадости за спиной и портить репутацию — не ведитесь на провокации.

Рыбы: Вы можете вернуть себе свой авторитет и влияние. Появляются возможности отправиться в заграничную поездку, правда, в те места, где вы уже когда-то бывали. Но вы этому только рады. Также возрастет поддержка со стороны близких.