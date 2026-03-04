Не только Эмираты: топ-10 направлений, куда можно отправиться на отдых этой весной

В материале РИАМО — о том, в какие страны можно полететь отдыхать, помимо ОАЭ.

1. Турция

Несмотря на напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, Турция продолжает принимать туристов. Ранней весной в Турции их еще мало, а вот природа радует своей мягкостью: температура воздуха комфортна для прогулок, цветут растения. Посетите Анталию: прогулки по старому городу, природные парки подарят массу впечатлений. В Каппадокию приезжают ради воздушные шаров и уникальных пейзажей. В Стамбуле можно посмотреть цветение тюльпанов, исторические достопримечательности.

Что еще посмотреть в Турции: Памуккале с его травертинами и горячими источниками; античный город Эфес с прекрасно сохранившимися постройками, а также Фетхие, где фантастическая природа и исторические памятники.

Стоимость: горящие туры можно приобрести за смешные 50 000 рублей за 7 ночей.

2. Марокко

Североафриканская страна привлекает туристов теплой весенней погодой. Здесь днем приятно гулять по живописным улочкам городов, а вечером наслаждаться легким бризом Средиземноморья. Весной идеален Марракеш с яркими базарами и традиционными кафе, уютная Эс-Сувейра с океанским воздухом и живописные атлантические пейзажи вокруг.

Особенности: Морепродукты, уличная кухня, уникальная культура и разнообразие природных ландшафтов.

Стоимость: стоимость туров из Москвы начинается с 120 000 рублей за 6 ночей.

3. Египет

Столица древнейших цивилизаций продолжает оставаться одним из любимых направлений российских путешественников. Климат здесь мягкий: днем около +28°С, ночью прохладнее, что делает поездку комфортной даже для тех, кто боится сильной жары. Осенью и зимой сюда приезжают ради подводных красот Красного моря, но весну туристы выбирают за ее сочетание тепла и комфорта.

Главные преимущества: Красота коралловых рифов, доступные цены, развитая инфраструктура туризма.

Стоимость: стоимость начинается от 60 тысяч рублей за 7 ночей в отеле 3*.

4. Вьетнам

Туристы, жаждущие Азии, часто отправляются во Вьетнам в конце февраля–марте. Это связано с сухой и солнечной погодой на южном побережье, благоприятной для комфортного плавания и занятий дайвингом. Курорт Нячанг славится тихими волнами и чистой водой, а маленькие города вроде Фантьета привлекают тишиной и отсутствием большого наплыва туристов.

Экскурсии: Визиты в исторический Ханой, сказочные пейзажи залива Халонг и таинственный дельтовый регион Меконга обязательно оставят яркие впечатления.

Стоимость: от 100 000 рублей за 5 ночей.

5. Китай

Выбирая путешествие в страну контрастов, помните, что климат Китая существенно различается в зависимости от региона. Раннюю весну стоит провести на субтропическом острове Хайнань, где температура достигает +28°C. Прозрачность океана позволяет заниматься плаванием и погружением, наслаждаясь красочными пейзажами островов Южно-Китайского моря.

Совет: Исследуйте природу местных ботанических садов и позвольте себе расслабиться в термальных источниках провинции.

Стоимость: от 108 000 рублей за 7 ночей.

6. Мальдивы

Мальдивы известны своими прекрасными пляжами, бирюзовыми водами Индийского океана и роскошными курортами. Это идеальное место для тех, кто ищет полной релаксации и перезагрузки всего организма. Вопреки распространенному мнению, что на Мальдивах можно только лежать на пляже, заняться здесь есть чем: побродить по столице Мале; заглянуть на атолл Баа, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО; полюбоваться скатами манта; совершить погружения с маской, чтобы рассмотреть подводный мир и рифы; познакомиться с местной культурой, отправившись на локальные острова.

Важные нюансы: да, отдых на Мальдивах не из дешевых, но если не привередничать и не делать ставку на люксовые курорты, можно вполне себе бюджетно отдохнуть.

Стоимость: от 144 000 рублей на 7 ночей, если вы бронируете гестхаус на локальном острове; от 300 000 за отдых на элитных курортах

6. Доминикана

Хотите почувствовать настоящий вкус карибского лета раньше, чем начнется традиционный летний сезон? Тогда отправляйтесь в Доминиканскую Республику. Март и апрель здесь проходят в режиме вечного праздника: теплый ветер ласково треплет пальмы, вода искрится бирюзовым оттенком, а температура стабильно держится около +30°C.

Что посмотреть: Национальный парк Лос-Альтос-де-Чавон, лазурные лагуны курорта Байяибе, старинный Санто-Доминго.

Стоимость: туры начинаются от 400 000 рублей за 5 ночей.

7. Таиланд

Таиланд славится своими пляжами, такими как Паттайя, Пхукет и Самуи. Здесь можно насладиться солнцем, морем и песком, а также попробовать различные водные виды спорта — дайвинг, снорклинг, серфинг. Если вы любите интеллектуальный отдых, то посещение древних храмов, таких как Ват Арун и Большой дворец в Бангкоке, знакомство с культурой и историей страны вам точно понравятся. Можно отправиться на экскурсию в национальные парки, такие как Кхао Сок или Канчанабури, чтобы увидеть природу Таиланда.

На заметку: Тайские рынки и торговые центры известны своим разнообразием товаров — от сувениров и украшений до электроники и одежды. Особенно популярны Чатучак в Бангкоке и ночной рынок в Паттайе.

Стоимость: от 100 000 рублей за 7 ночей.

8. Маврикий

Остров Маврикий — настоящий рай для путешественников благодаря своему уникальному сочетанию природы, культуры и развлечений. Обязательно посетите пляж Шампань, он славится своими чистейшими водами и коралловыми рифами, идеален для снорклинга и дайвинга. Ущелье Черная Река понравится любителям национальных парков с тропическими лесами, водопадами и разнообразием флоры и фауны. Особое место на Маврикии — водопады Семи Колодцев: это уникальное геологическое образование с разноцветными слоями почвы и живописными видами.

Что еще посетить: Город Порт-Луи — столица острова с колониальной архитектурой, музеем Мориса Валле и знаменитым Центральным рынком

Стоимость: от 220 000 рублей за 7 ночей.

9. Гоа

Индийский штат Гоа славится своими великолепными пляжами, уникальной атмосферой и богатой культурой. Идеальное время посещения этого штата — с ноября по март-апрель, поскольку уже с июня начинается так называемый сезон дождей. Чем можно заняться на Гоа? Отдохнуть на красивых пляжах и поплавать в море, посмотреть исторические места и природные красоты. Любители релаксирующих практик могут заняться йогой и пройти спа-процедуры. Тусовщикам придутся по душе местные вечеринки и фестивали. Спортсменам здесь тоже раздолье: серфинг, дайвинг, прогулки на велосипедах — вариантов досуга масса!

Важный нюанс: Добавьте в список дел обязательную дегустацию местной кухни и не забудьте поучаствовать в кулинарных мастер-классах. Эмоций получите массу!

Стоимость: от 120 000 рублей за 5 ночей.

10. Танзания

Танзания — страна потрясающей природы и богатого культурного наследия. Чего только стоит посещение природных и национальных парков! В Серенгети можно понаблюдать за миграциями животных, также здесь организуют сафари-туры. Нгоронгоро — уникальная экосистема с большим разнообразием диких животных. А как насчет восхождения на Килиманджаро, самую высокую гору Африки? И, конечно, в Танзании можно гулять вдоль пляжа, плавать в теплых водах океана, знакомиться с местными традициями, участвовать в традиционных церемониях и праздниках. Не забудьте прикупить местную одежду в качестве сувениров для близких!

Что еще посмотреть: форт Дар-эс-Салама — памятник колониальной архитектуры, а также архитектурные памятники Стоун-Тауна на острове Занзибар.

Стоимость: от 170 000 рублей за 10 ночей.