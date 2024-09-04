Не курить, не сорить, не жевать: за какие нарушения туриста могут посадить в тюрьму за границей
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В материале РИАМО рассказываем о том, как избежать штрафа, ареста или даже тюремного заключения во время отпуска в другой стране
Чего нельзя делать в Азиатских странах
Шри-Ланка
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В начале сентября получило известность происшествие с российскими туристами, которых арестовала полиция Шри-Ланки за «ловлю ящериц». Шри-Ланкийские законы – одни из самых строгих в отношении иностранцев. Например, ловить местных животных, птиц и насекомых, а тем более вывозить их из страны строго запрещено.
Не разрешается проявлять агрессию к обезьянам, даже если они воруют вещи или нападают. Если вы отвесите шлепок или затрещину распоясавшемуся примату, вас могут арестовать, выписать солидный штраф или даже заключить в тюрьму на срок до 5 лет.
Нельзя делать фривольные селфи со статуями Будды, а также поворачиваться к изваяниям спиной: это будет расценено как неуважение. Если у вас есть футболка с изображением Будды – на Шри-Ланку ее брать не стоит, за попрание религиозных символов грозит арест и штраф.
Законы острова предполагают полный запрет на символику ЛГБТ и пропаганду нетрадиционных отношений. Женщинам категорически не рекомендуется загорать топлесс.
Таиланд
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В Таиланд нельзя ввозить электронные сигареты и вейпы. Тем, кто будет пойман за использованием этих устройств, грозит внушительный штраф, а в случае повторного правонарушения – тюремное заключение на срок до 10 лет. Курение сигарет в общественных местах или выброшенный окурок могут обернуться штрафом в 30-40 долларов.
Также в Таиланде нельзя неуважительно относиться к королю страны, сминать купюры с его изображением или показывать на портреты короля пальцем.
Серьезно стоит относиться к запретам на фотографирование взлетно-посадочных полос и самолетов.
Сингапур
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В Сингапуре вне закона – обычная жевательная резинка. Ее нельзя провозить в багаже, жевать, выплевывать или выбрасывать на улице, за каждое нарушение грозит штраф в размере около 100 долларов. Такой же суммой наказывают за кормление птиц. Курить электронные сигареты в Сингапуре тоже нельзя: нарушителей штрафуют на 2000 долларов.
Мальдивы
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Мальдивы – страна, в которую категорически запрещено провозить спиртные напитки. Вино, пиво или крепкий алкоголь, купленные в специализированных магазинах, можно употреблять только в курортных зонах, где не проживают местные жители.
Индонезия
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В Индонезии существует запрет на поцелуи в общественных местах: столь вопиющее нарушение моральных норм карается внушительным штрафом или даже тюремным заключением.
Япония
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В Японском Киото существует район гейш – Гион. Туристам и зевакам заходить в него нельзя, за проникновение в жилые кварталы гейш придется заплатить штраф в 10 000 иен (около 60 долларов).
Индия
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В Индии запрещено купаться обнаженными в священных озерах, а также заходить в храмы с обозначением «Only for hindu» («Только для индуистов»). Нарушивших эти правила могут арестовать.
Практически во всех странах, где исповедуют буддизм, категорически не рекомендуется фотографироваться в обнимку со статуями, прислоняться к ним или садиться к изваяниям на колени.
Чего нельзя делать в Мусульманских странах
ОАЭ
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В Объединенных Арабских Эмиратах во время священного месяца Рамадан запрещается публичное употребление пищи и напитков в дневное время, нарушителям грозит штраф до 275 долларов.
В разных эмиратах действуют свои законы и в отношении алкоголя: в Дубае, например, можно пить на территории отеля, в ресторане или в баре, а в Шардже – только в своем номере. При этом во всех эмиратах прилюдное употребление спиртного или появление в общественном месте в состоянии опьянения грозит штрафом, тюремным сроком и/или депортацией.
В ОАЭ нельзя фотографировать дворцы шейхов, нефтеперерабатывающие заводы, любые военные объекты, а также морские и воздушные порты. Кроме того, здесь, как и в большинстве мусульманских стран, запрещено фотографировать людей без их согласия.
И, конечно, нельзя появляться в общественных местах в чрезмерно открытой или облегающей одежде (особенно это касается женщин). За нарушение правила могут арестовать и выписать штраф.
Турция
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В Турции следует избегать небрежного отношения к президенту, флагу страны или национальным героям. Нельзя мять купюры с изображением государственных символов или делать фривольные фотографии с портретами известных политических и религиозных деятелей – за это может грозить штраф, тюремное заключение и депортация.
В нетуристических районах мужчинам-иностранцам не рекомендуется заводить разговор с местными женщинами, это может быть расценено как оскорбление. Если туристам нужно узнать дорогу – мужчина должен обращаться только к мужчине, женщина – только к женщине.
Чего нельзя делать В Европейских странах
Италия
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На острове Сардиния строго следят за тем, чтобы туристы не вывозили песок с побережья Средиземного моря. Особенно суровые правила на розовом пляже Спьяджа Роза: иностранцам, которые попытаются увезти домой хотя бы горсть розового песка, грозит штраф в 3500 евро.
Во Флоренции всем без исключения (и местным жителям, и туристам) запрещено устраиваться на перекус на тротуарах, бордюрах и лестницах домов. Нарушителю придется выложить от 150 до 600 евро.
В итальянском Портофино нельзя проводить фотосессии на набережных: если вы будете слишком долго искать ракурсы или записывать «кружочки», правоохранители выпишут вам штраф в 270 евро.
В Риме за купание в фонтане можно получить арест и штраф до 450 евро.
Португалия
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В Португалии нельзя слишком громко слушать музыку на пляже. Если на шумную вечеринку пожалуются местные жители или другие туристы, нарушителю придется выложить целых 36 тысяч евро.
Испания
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На испанском курорте Бенидорм отдыхающим нельзя находиться на пляже с полуночи до 7 часов утра, иначе придется заплатить от 750 до 1200 евро. За курение или распитие спиртного также предполагается штраф – от 750 до 2000 евро.
Что нельзя вывозить через границу
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- Япония запрещает к вывозу катаны – боевые стальные мечи. Можно привезти из отпуска только сувенирный меч, при наличии чека из магазина.
- В Египте строго запрещено вывозить в багаже или ручной клади кораллы, морские раковины, слоновую кость и чучела крокодилов.
- Из Шри-Ланки нельзя вывозить животных и растения, а статуэтки Будды можно провезти с собой только при наличии чека и при условии, что высота статуэтки не превышает 13 см.
- Мальдивы запрещают вывозить из страны кораллы и акульи челюсти.
- Индия ввела запрет на вывоз индийских рупий, а также предметов старины, возраст которых превышает 100 лет.
- Из Бразилии нельзя вывезти любых животных, а также их шкуры, изделия из шкур, панцирей и перьев.
- Из Таиланда запрещено вывозить сувениры и природные материалы без чека на покупку.