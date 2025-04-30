Летняя навигация в Москве: прогулки по центру, регулярные маршруты и круизы

О маршрутах летней навигации в Москве и их стоимости читайте в материале РИАМО.

Маршруты регулярного речного транспорта в Москве

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Регулярный речной транспорт Москвы работает круглый год, и первые электросуда начали курсировать в 2023 году. Работает такой транспорт точно так же, как любой другой общественный транспорт – суда останавливаются на причалах по расписанию и ходят регулярно. Цена поездки фиксированная, заплатить можно картой «Тройка», как в метро, и банковской картой.

Маршруты «Киевский – Парк „Фили”» и «„ЗИЛ” – Печатники»

Фото - © E. O. / Фотобанк Лори

Первым открылся круглогодичный речной маршрут – от Киевского вокзала до парка «Фили», потом появился еще один маршрут – от «ЗИЛа» до Печатников. Расписание маршрутов можно посмотреть на сайте.

Причалами первого маршрута являются: «Краснопресненский парк», причал «Береговой», «Киевский», «Трехгорный», «Сити-Багратион», «Сити-Центральный», «Сердце столицы», «Кутузовский».

Причалы отправления второго маршрута: «Печатники», «Нагатинский затон», «Южный речной вокзал», «Кленовый бульвар», «Автозаводский мост», «ЗИЛ», «Нагатинский», «Затон Новинки», «Коломенская набережная».

Сколько стоит: зимние тарифы стартуют от 100 рублей, с 1 мая цены повысятся, билет будет стоить от 200 рублей по оплате по биометрии в будни и доходить до 500 рублей в выходные.

Маршрут от Северного речного вокзала до причалов «Химки» и «Захарково»

Фото - © Аркадий Захаров / Фотобанк Лори

С открытием летней навигации возобновляется работа регулярного маршрута до Химок и переправа до причала «Захарково». Для жителей пяти районов Москвы и подмосковных Химок это удобный способ поездок. В прошлом году теплоходы «Москва-1» и «850 лет Москве» перевезли более 260 тысяч пассажиров.

От Северного речного вокзала теплоход отправляется каждые 1,5 часа до Химок и каждый час до причала «Захарково».

Сколько стоит: оплатить поездку можно по «Тройке», на самом судне или в кассе причала. До Химок можно доехать за 150 рублей, до «Захарково» билет стоит от 46 рублей.

Новый регулярный маршрут «Новоспасский — „ЗИЛ”»

Фото - © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори

В этом сезоне планируется запуск третьего регулярного речного маршрута «Новоспасский — „ЗИЛ”», который свяжет четыре района: Даниловский, Таганский, Южнопортовый и Замоскворечье. На маршруте будет четыре новых причала: «Симоновский», «Торпедо», «Дербеневская набережная» и «Новоспасский». Отправление будет от Павелецкого вокзала, от которого до нового причала на Дербеневской набережной можно дойти примерно за 20 минут.

Также, по словам мэра столицы Сергея Собянина, в этом году парк речного транспорта пополнится десятью новыми электросудами. Часть выйдет на третий маршрут, а остальные усилят первые два маршрута.

Сколько стоит: по цене общественного транспорта в Москве.

Маршруты речных прогулок по Москве

Фото - © Абрамов Роман Николаевич / Фотобанк Лори

Прогулки по Москве-реке возможны в самых разных вариантах, в которых учитывается не только сам маршрут и его длительность, но и уровень сервиса или дополнительные услуги. Можно кататься в составе туристической группы с гидом, можно устроить романтический ужин или шумный выпускной, прогуляться под звуки саксофона по вечерней Москве или побывать на дискотеке на воде.

Конечно, самым популярным является маршрут по центру Москвы, который проходит по таким знаковым местам, как Воробьевы горы, Парк Горького, Храм Христа Спасителя и Московский Кремль, парк «Зарядье», Лужники, стрелка Москвы-реки и многие другие. Чаще всего на прогулочных теплоходах работают кафе, есть все необходимые удобства, а посадку и высадку можно совершать на любом причале по запросу.

Всего в Москве более 30 различных причалов. На многих из них есть сразу несколько вариантов речного путешествия – от ярких и шумных до тихих и спокойных. Причалы из центра города, такие как «Крымский мост», «Сити-Центральный», Сити-Багратион», «Парк Горького», причал у Храма Христа Спасителя и другие, отправляют туристов в круиз по Москве-реке и главным достопримечательностям. От причалов в Химках и с Северного речного вокзала можно устроить прогулку по Химкинскому водохранилищу или в пригород Москвы в формате спокойного и расслабляющего путешествия.

На начало мая актуально бронирование на прогулки 9 мая, которые включают ужин, музыкальное сопровождение и просмотр салюта с борта.

15 популярных причалов Москвы:

Причал «Новоспасский мост» на Краснохолмской набережной

15 минут от ст.м. «Пролетарская» по 3-му Крутицкому переулку Причал «Большой Устьинский мост» на Москворецкой набережной

от ст.м. «Китай-город» по Китайгородскому проезду до Большого Устьинского моста Причал «Театр эстрады» на Берсеневской набережной

от ст.м. «Кропоткинская» через Патриарший мост к Театру эстрады Причал «Лужков мост»

от ст.м. «Третьяковская» к Болотной набережной Причал «ЦПКиО им. Горького» на территории парка на Пушкинской набережной

ст.м. «Октябрьская» Причал «Зеленый театр» в Нескучном саду на Пушкинской набережной

от ст.м. «Фрунзенская» пройти по бульвару, дальше по 1-й Фрунзенской улице, перейти через реку по Пушкинскому мосту Причал «Крымский мост» на Фрунзенской набережной

от ст.м. «Парк культуры» пройти под мостом до набережной Причал «Воробьевы горы» на Воробьевской набережной

от ст.м. «Воробьевы горы» спуститься к набережной и 10 минут пешком до фуникулера, рядом с которым причал Причал «Киевский вокзал» на Бережковской набережной

от ст.м. «Киевская» дойти до площади Европы рядом с мостом Богдана Хмельницкого Причал «Фрунзенская набережная» на Фрунзенской набережной

от ст.м. «Фрунзенская» дойти до дома №46 по Фрунзенской набережной Причал «Кленовый бульвар» на Нагатинской набережной

от ст.м. «Коломенская» (последний вагон из центра) 10 минут пешком вдоль набережной Причал «Коломенское» на Коломенской набережной, на территории парка «Коломенское»

от ст.м. «Коломенская» (первый вагон из центра) дойти до входа в парк-заповедник «Коломенское» Причал «Марьино» в Парке 850-летия Москвы

от ст.м. «Марьино» пройти по Батайскому проезду до дома №33 Причал «Братеево» у Братеевского моста

от ст.м. «Марьино» дойти до Братеевского моста

Сколько стоит: цены зависят от набора услуг. Начинается цена взрослого билета от 450 рублей за часовую прогулку.

Маршруты круизов из Москвы в другие города

Фото - © Free Wind / Фотобанк Лори

Круизные теплоходы будут отправляться из Москвы до десятков городов России. Среди них Санкт-Петербург, Ярославль, Казань, Пермь, Плес, Кострома, Самара и многие другие. Первое круизное судно, теплоход «Русь Великая», отправится с Северного речного вокзала в Тверь, написал мэр Сергей Собянин.

В круиз отправляются теплоходы с Северного и Южного речных вокзалов. Северный речной вокзал задействован на транзитных и местных линиях. Кроме того, с этого вокзала стартуют круизы по Волге, Оке, Каме, по каналам Волго-Балтийской, Волго-Донской и Беломорской систем, экскурсионные прогулки по каналу им. Москвы.

Южный вокзал обслуживает пассажирские линии, а также круизы до Рязани, Нижнего Новгорода, Константиново.

В круиз можно отправиться в Тверь, Ярославль, Казань, Санкт-Петербург, в Астрахань, Нижний Новгород, на Валаам, в Углич, в Плес, Карелию, Пермь, Волгоград и многие другие города. Путешествовать можно не только по Москве-реке или Волге, но и по Оке и Каме, добраться до Соловецких островов и Ростова-на-Дону.

Где: Северный речной вокзал (ст.м. «Речной вокзал», Ленинградское шоссе, 51)

Сайт: https://severnyrechnoy-vokzal.ru/#search

Южный вокзал (ст.м. »Коломенская», пр. Андропова, 11, к.2)

Сайт: https://yuzhnyrechnoyvokzal-moscow.ru/

Сколько стоит: круизы на небольшие расстояния (например, до Мышкина или Твери) стартуют от 23 000 рублей за одного взрослого в формате «эконом». Туры до Нижнего Новгорода или по городам Тверской области обойдутся в сумму от 52 000 рублей. Тур до Валаама и обратно будет стоить от 82 000 до 100 000 рублей. Дойти на теплоходе до Ростова-на-Дону без возвращения будет стоить от 150 000 рублей.