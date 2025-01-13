Крещение Господне 2025: кому можно окунаться в прорубь и как освящать воду

Богоявление, или по-другому Крещение Господне, отмечают ежегодно 19 января (по старому стилю – 6 января). В 2025 году праздник выпадает на воскресенье. Это один из самых древних праздников в истории христианской культуры. О том, что символизирует собой Крещение Господне, как стоит провести этот день и какие у праздника есть традиции, читайте в материале РИАМО.

История праздника Богоявления

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В Евангелии говорится, что еще в первом столетии на реке Иордан иудеи традиционно совершали религиозные омовения. После длительных странствий в пустыне пророк Иоанн Креститель пришел к реке и стал рассказывать народу о покаянии. Также он поведал о крещении для оставления грехов и стал крестить людей в водах Иордана.

К берегу реки подошел и Иисус Христос. Во время таинства на Него снизошел Святой дух в облике голубя, а с неба раздался голос, который сообщил, что «этот человек – Сын Господа, который несет миру Его волю». Именно поэтому в православной традиции праздник Крещения по-другому называют Богоявлением, а непременный атрибут этого дня – вода. Кроме того, даже в переводе с греческого «крещение» означает «погружение в воду».

Традиции Крещения: можно ли гадать и как освящать воду

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Время накануне Богоявления называется Крещенским сочельником. В этот вечер следует собраться всей семьей и провести время вместе. После приема пищи, которая должна быть постной, ложки нужно было сложить в общую миску и накрыть хлебом – считалось, что это обещало богатый урожай в этом году.

Молодые девушки в крещенскую ночь любили гадать на своего суженого, хотя это все-таки считалось грехом. Утро обязательно встречали молитвой. Во время перед рассветом, по преданию, даже самые невероятные и сокровенные желания и просьбы обязательно исполнялись, если пожелать этого от чистого сердца после молитвы.

Но главная традиция, конечно, освящение воды. Оно проводится ежегодно в день Богоявления в храмах и на водоемах, и этого ждут все православные.

Сначала воду освящают 18 января, то есть накануне праздника. 19 января ритуал освящения проводят еще раз во время Божественной литургии. Считается, что крещенская вода способна исцелить душу и тело, избавить от болезней и дурных зависимостей. Причем к употреблению она годна в течение всего года.

Святую воду можно давать пить тем, кто не может быть допущен к Святому Причастию. Можно ее принимать внутрь во время болезни, смачивать ею полотенце и прикладывать к больным местам на теле, окроплять помещения, транспорт.

В 387 году о необычных свойствах святой воды писал Иоанн Златоуст, константинопольский архиепископ: «Христос крестился и освятил естество вод, и поэтому в праздник Крещения все, почерпнув воды в полночь, приносят ее домой и хранят весь год. И так вода в существе своем не портится от продолжения времени, почерпнутая ныне, целый год, а часто и два, и три года остается свежей и неповрежденной…»

Также стоит иметь в виду, что необязательно набирать целые двухлитровые бутылки святой воды в храме: даже одна капля святой воды освятит всю остальную набранную в любую емкость воду.

Есть также некоторые запреты на использование крещенской воды. Так, считается, что ее запрещено применять в бытовых делах. К примеру, освященной водой нельзя мыть полы, посуду, протирать поверхности. Конечно, в ней нельзя стирать.

Что касается хранения, то лучше всего ее поставить в укромное место, в идеале расположить рядом или неподалеку от икон.

Как отмечать праздник Богоявления и обязательно ли окунаться в купель

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Прежде всего, в праздник Крещения Господня проходят богослужения. Этот день – важное христианское событие, а потому верующие непременно отправляются в храм на службу.

Стоит также позаботиться о наборе освященной воды. В храм нужно прийти с пустой емкостью и набрать там воду.

Если в день Крещения на улице снежно, то можно растереть снегом лицо и руки. Считается, что это прибавит организму здоровья и привлекательности. Даже снег, по поверьям, становится целебным.

Очень важно хорошо проветрить жилище. Так помещение очищается от негатива, а вот счастье, напротив, приходит в дом. Если в праздник Богоявления стоит морозная погода – это еще лучше, не нужно бояться холода при проветривании.

Если давно планировали создать семью, самое время сделать партнеру предложение. Считается, что в Крещение обещает крепкий и счастливый брак, благословленный на небесах.

И, конечно, на Крещение многие люди окунаются в прорубь. Это неотъемлемая часть праздника. По поверьям, всех, кто окунется в крещенскую прорубь, ждет избавление от всех грехов. Однако это не совсем верно: да, вода становится святой и может помочь на пути к духовной жизни, однако этому должны предшествовать долгие дни в молитвах, покаяние и исповедь. Кроме того, стоит иметь в виду, что крещенские купания показаны далеко не всем людям и могут нанести вред здоровью.

Что нельзя делать в день Крещения

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Богоявление – важный православный праздник, а потому, как и в любые другие, запрещено ссориться с близкими и родными. Даже если кто-то сильно разозлил или обидел, не стоит гневаться и говорить ранящие слова в ответ. Самое верное решение – простить человека.

Также стоит избегать сквернословия и сплетен. Бытовые дела тоже желательно завершить заранее. Особенно важно избегать мытья, подметания полов и стирки. Считается, что если выбросить мусор и недоеденную еду в Крещение, могут произойти неприятности.

Важно постараться не плакать в это время. Если будут течь слезы в Богоявление, придется плакать целый год. Поэтому стоит следить за своим эмоциональным состоянием и не огорчаться по пустякам. А вот наполнить жилье смехом и хорошим настроением – это отличное решение.

Как и в любой другой двунадесятый праздник в Крещение запрещено работать. Самое время устроить себе приятный отдых от любых забот.

Народные приметы на Крещение Господне

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Самые распространенные приметы связаны с предсказыванием погодных условий. Считается, что если в этот день выпадает много снега, то впереди ждет богатый урожай. Большое количество звезд обещает много грибов осенью.

Если ночь звездная и ясная, а осадков нет – лето будет сухим и жарким, а если пошел снег стоит ждать дождливого лета.

Если на Крещение выпадает на полнолуние, возможны половодья и даже наводнения. Если будет потепление – какие-то беды случатся в течение года.

Если на Крещение гораздо холоднее, чем на Рождество, тогда урожай будет хорошим.

Если девушка выйдет утром на улицу и встретит молодого мужчину, то она скорее всего выйдет замуж, а если увидит старика или ребенка, то брак будет еще не скоро.

Стоит помнить, что сделанное в этот день зло, обязательно вернется.