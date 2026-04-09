В материале РИАМО — о том, как пушистик предсказывает будущее.

В мире социальных сетей постоянно появляются новые тренды и феномены, и одним из самых необычных стал кот по имени Харитон. Этот пушистый предсказатель завоевал популярность в TikTok, где он «отвечает» на вопросы пользователей, нажимая кнопки «Да» и «Нет». Харитон стал не только интернет-знаменитостью, но и объектом обсуждений о том, действительно ли животные могут предсказывать будущее. Ведь когда-то и осьминог Пауль радовал общество своими предсказаниями исхода матчей на чемпионате мира по футболу.

Кто такой Харитон

Харитон — это кот породы экзотическая короткошерстная кошка, который стал известен благодаря своим «предсказаниям». Его хозяйка утверждает, что в прошлой жизни он был человеком, что добавляет мистического ореола к его образу. Видео с Харитоном, где он нажимает кнопки, отвечая на вопросы подписчиков, собирают тысячи просмотров и комментариев. Люди задают ему самые разные вопросы — от цен на товары до глобальных событий, таких как землетрясения или даже прибытие инопланетян.

Как работает «предсказание»

Метод Харитона прост: его хозяйка задает вопрос, а кот выбирает ответ, нажимая лапкой на одну из кнопок. Изначально такие говорящие кнопки, которые воспроизводят определенное слово при нажатии, были изобретены для собак, поддающихся дрессировке, однако, как оказалось, они эффективны и для кошек.

В первых видео Харитону давали настоящий простор для воображения — перед ним ставили несколько кнопок, где были слова типа «Хочу», «Кушать», «Играть» и т. д. Харитон вставал одной лапкой на одно слово, другой — на другое. Так получались целые фразы. Одно из самых популярных видео с пушистым предсказателем — то, где он якобы «спрашивает»: «Почему я котик?». Оно набрало более 25 миллионов просмотров в соцсетях. А есть еще одно не менее животрепещущее видео: Харитон поочередно жмет кнопки «Почему», «Грустный». Хозяйка спрашивает: «Кто грустный? Ты грустный?». Харитон жмет «Да».

Но настоящей звездой кот стал тогда, когда хозяйка дала ему всего лишь две кнопки — с ответами «Да» и «Нет». И тут же со стороны подписчиков посыпались вопросы, на которые Харитон с радостью «отвечал».

Однако многие скептики считают, что это всего лишь хорошо продуманный трюк, а не настоящая способность к предсказанию. Некоторые пользователи TikTok даже обвиняют хозяйку в хайпе и попытках заработать на популярности кота.

Какие вопросы задают Харитону и что он отвечает на них

Подписчики аккаунта Харитона задают ему самые разные вопросы. Вот лишь некоторые из них и ответы пушистого предсказателя.

Правда ли, что 12 апреля 2026 года будет конец света? — Нет.

Харитон, скажи, ядерная война начнется с мусульманской страны? — Да.

Скажи, после смерти Бог определяет, куда мы попадаем? — Да.

Будет ли на Украине использоваться ядерное оружие? — Нет.

Вернутся ли все территории Украины под ее контроль до 2035 года? — Харитон сначала нажимает «Да», потом тут же «Нет».

В России объявят новую волну мобилизации в ближайшие годы? — Харитон жмет лапкой два раза на «Да».

Нападет ли Китай на Тайвань до 2035 года? — дважды «Да».

Нужно ли готовить «тревожный чемоданчик» тем, кто в России? — Да.

Правда ли, что Искусственный интеллект — это и есть Антихрист? — Сначала Харитон жмет «Да» и тут же «Нет».

Ангелы выглядят так же, как и в Библии? — Нет.

Инопланетяне спасут мир от Третьей мировой войны? — Нет.

В XXII веке уже не будет человечества? — Да.

Реакция общества на кота Харитона

Видео с Харитоном вызывают бурные обсуждения. Многие верят в его способности и активно задают вопросы, надеясь получить ответы на волнующие их темы. Однако есть и те, кто считает это просто развлечением и не воспринимает всерьез. Подписчики Харитона отмечают, что подобные вирусные ролики скорее отражают настроения общества, чем реальное будущее. Люди обсуждают актуальные проблемы, такие как рост цен и социальные изменения, используя Харитона как символ надежды или скептицизма.

В общем, можно по-разному относиться к тому, могут ли кошки действительно что-то предсказывать. Ясно одно: они точно знают, что вы проснетесь в пять утра (от их тыгыдыков по квартире, разумеется).