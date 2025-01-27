Китайский Новый год: когда и как в мире встречают Год Змеи по-восточному календарю

В материале РИАМО рассказываем о том, кто, когда и как отмечает Китайский Новый год, который в этом году наступит 29 января.

Когда начинается и заканчивается празднование Нового года в Китае в 2025 году

Уже многие века Китайский Новый год является одним из главных и самых продолжительных праздников в Поднебесной и других странах Восточной Азии. Если западный мир отмечает его 31 декабря ежегодно, то в Китае Новый год определяется по лунному календарю – праздник выпадает на второе новолуние после зимнего солнцестояния, то есть после 21 декабря. Таким образом, он приходится на разные даты – между 21 января и 20 февраля. В 2025 году Новый год в Китае наступит 29 января, а праздновать его будут больше десяти дней – вплоть до 12 февраля.

В Китае первая новогодняя неделя – выходная, и в этом году дни с 29 января по 4 февраля будут нерабочие.

Как по традиции отмечают китайский Новый год, или Праздник Весны

По-другому Китайский Новый год называется Праздником Весны. По-китайски же он звучит как Чуньцзе. Издавна китайцы верят, что именно в этот день природа начинает пробуждаться после долгой зимы и постепенно оживать.

Название такое Китайский Новый год получил не сразу. Дело в том, что после Синхайской революции 1911 года лунный календарь был заменен на солнечный, то есть европейский. И согласно ему Новый год стали отмечать 1 января – вместе с остальным миром. Тогда как прежний Новый год превратился в Праздник Весны.

Уборка и раздача долгов

Подготовка к празднованию Нового года в Китае начинается задолго до дня Х. Первым делом люди устраивают масштабную генеральную уборку своего дома: выбрасывается все ненужное и старое. Считается, что это действие очищает жилище от всего нехорошего, что случилось за прошедший год. Далее на очереди – стрижка и покупка новой одежды. Особо ответственные китайцы стараются еще и рассчитаться со всеми долгами и выполнить все, что обещали, чтобы в Новый год войти полностью обновленным и очищенным от энергетики уходящего года.

Попросить благословения у предков

Когда жилище отполировано до блеска, а долги вернули, самое время вспомнить о самое дорогом – о предках. В Китае очень трепетно относятся к благословению предков, а их недовольство вселяет особый страх. Поэтому на Праздник Весны для них готовят различные угощения и просят взамен покровительства и защиты.

Семейный ужин

Самая важная традиция празднования Китайского Нового года связана, конечно же, с торжественным семейным ужином. За одним столом должна собраться вся семья, поэтому, если человек вдруг находится далеко от дома, в другом городе или стране, то он непременно должен вернуться к Новому году домой.

Любопытно, что на время новогодних праздников большинство заведений, в том числе и продуктовые магазины, в Китае закрываются, поэтому жители и гости Поднебесной вынуждены заранее запасаться всем необходимым больше чем на неделю.

Запуск фейерверков

Важный обычай – запуск фейерверком и петард, которые призваны отогнать злых духов и привлечь удачу.

В каких странах празднуют Новый год по восточному календарю

В Северной и Южной Корее Новый год называется Соллаль и длится он 3-4 дня. В это время принято дарить подарки, наряжаться и совершать жертвоприношения на семейных алтарях.

Китайский Новый год отмечают и в России. Здесь прочно укрепилась традиция связывать каждый год с тем или иным зодиакальным животным. Гуляния в честь Китайского Нового года проходят чуть ли не масштабнее, чем в честь «обычного», с 31 декабря на 1 января. Так, в 2025 году праздник пройдет с 28 января по 9 февраля. Открытие состоится на Манежной площади красочной программой. Также интересные активности запланированы на Тверской, на ВДНХ и других площадках.

В Великобритании проживает многочисленная китайская община, которая эмигрировала из Гонконга и Юго-Восточной Азии в 1950-х годах и из Китая в 1980-х, так что празднуют здесь тоже с размахом. Проходят танцевальные парады, а семьи собираются за торжественным столом. Самые масштабные мероприятия можно наблюдать на Трафальгарской площади и в китайском Чайна-тауне.

Похожая ситуация наблюдается и в США, где проживает почти 2 млн азиатского населения. Китайский квартал в Сан-Франциско украшается в китайском стиле, а в меню ресторанов добавляют китайские новогодние блюда.

Китайский Новый год также отмечают в Макао, Сингапуре, Таиланде, Индонезии, Малайзии, на Маврикии и Филиппинах.

Что нужно делать в китайский Новый год

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Ответ прост – надо встретить его по-китайски. Можно придерживаться следующего плана:

К праздничному столу подавать блюда из утки, курицы, свинины, а также разнообразные кондитерские изделия. На столе должны присутствовать растительные продукты зеленого цвета — например, овощные салаты в качестве самостоятельного блюда или свежая зелень в качестве дополнения к основному.

Украсьте дом в красно-золотых цветах. Красный в Китае символизирует удачу, а золотой – благородство. Двери и окна можно украсить надписями с пожеланиями здоровья, денег и счастья.

После ужина стоит обменяться подарками. Если дарите деньги – положите их в конверт красного цвета.

Примите душ до 00:00, чтобы смыть с себя все плохое.

Что касается одежды, то в Китае не принято наряжаться, скорее внимание уделяется именно цветам одежды. Красный – наиболее популярный. Причем достаточно одной любой детали (кофта, футболка, да или хотя бы ремень или галстук). Если девушка надевает на Новый год красное платье, считается, что так она привлекает в свою жизнь вторую половинку.

Однако наступающий год – Деревянной Змеи, поэтому при выборе цвета наряда надо опираться на природные, «деревянные», оттенки.

Что запрещено

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Нельзя произносить вслух «четыре», потому что оно в китайском языке созвучно со словом «смерть» и может вызвать неприятности.

В первые три дня Китайского Нового года нельзя мыть полы и затевать уборку, чтобы не прогнать позитивную энергию.

Нельзя брать кредиты или в долг.

Нельзя плакать и жаловаться на судьбу.

Нельзя ссориться и конфликтовать. Кто первым затеял скандал — вскоре останется в одиночестве.

Нельзя праздновать в грязном доме.

Нельзя зашивать одежду и пришивать пуговицы.

Нельзя ломать вещи — иначе весь год человек будет вдали от семьи.

Нельзя использовать ножницы — это приведет к ссорам.

Нельзя есть в новогоднюю ночь кашу — можно навлечь на себя бедность.

Что сулит год Зеленой Змеи

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Считается, что год Зеленой Деревянной Змеи очень хорош для карьерных амбиций, особенно для тех людей, которые усердно трудятся и проявляют выдержку и дисциплину. Также в 2025-м могут открыться новые пути и возможности для профессионального роста. В этом году следует тщательно планировать все свои шаги и разрабатывать стратегии, при этом доверяя своей интуиции и креативности.

Особенно Змея благосклонна к работникам умственного труда – педагогам, писателям, ученым. Кроме того, год будет успешен и для заключения брака и рождения детей.