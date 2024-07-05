Как отметят День семьи, любви и верности 2024 в Москве и Подмосковье

В материале РИАМО рассказываем, где и какие мероприятия пройдут в Москве и Подмосковье в честь Дня семьи, любви и верности.

День семьи, любви и верности по традиции отмечается фестивалями, концертами и парадами. В 2024 году праздник выпадает на понедельник, и все основные мероприятия пройдут накануне, 6 и 7 июля, где-то можно будет посетить мероприятия и непосредственно 8 июля. В материале рассказываем, где и как отметят День семьи, любви и верности в Москве и Московской области.

День семьи, любви и верности 2024 в Москве

Центральная площадка в «Царицыно»

Большой площадкой праздника станет территория музея-заповедника «Царицыно». Праздникздесь будут отмечать уже 10-й год подряд, и в этом году он приурочен к Году семьи в России. Большая праздничная программа начнется 6 июля в 12:00 сразу на нескольких площадках музея-заповедника. В ее основе один из самых романтичных сценических жанров – мюзикл. Кроме того, в лектории состоятся интересные встречи для всей семьи с участием деятелей культуры, художников и спортсменов и театральные читки. Все желающие смогут принять участие в спортивных играх и сделать памятные снимки в тематических фотозонах. Можно будет расписать сумку, потанцевать на дискотеке, узнать о чайных традициях, сыграть в волейбол и научиться чеканить мяч. До самого вечера территория «Царицыно» будет посвящена семье и ее объединяющей силе.

Когда: 6 июля, 12:00-22:00

Сайт: https://tsaritsyno-museum.ru

Сколько стоит: бесплатно

Праздник на ВДНХ

На ВДНХ праздник будут отмечать целых три дня – с 6 по 8 июля. 6 и 7 июля с 13:00 до 20:00 в парке «Орион» пройдет программа «МИРовых семейных стартов». Гостей приглашают на соревнования по футболу и баскетболу, настольным спортивным играм. Также в программе — дворовые игры, художественные конкурсы и многое другое. 7 июля с 12:00 до 20:00 телеканал «Солнце» проведет акцию «Лучим добро» для детей, родителей и всех, кто хочет поделиться добрыми эмоциями и теплыми пожеланиями.

В Музее кино состоится МУЛЬТ-фест с героями анимационных сериалов «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль», «Геройчики», «Кошечки-Собачки» и «Лео и Тиг». 6 июля любителей анимации ждут викторина по мотивам мультсериалов, розыгрыши подарков и просмотр мультфильмов о приключениях любимых персонажей.

7 июля в 12:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» состоится спектакль «Сказ о Петре и Февронии», а в Центре космонавтики и авиации 7 и 8 июля пройдут тематические экскурсии, посвященные семьям космонавтов.

Когда: 6-8 июля

Сайт: https://vdnh.ru/news/65934/

Сколько стоит: бесплатно или по ценам входных билетов.

Фестиваль во Дворце пионеров

Фестиваль «Смешанная смена» пройдет 6 и 7 июля в Московском дворце пионеров. Посетителей ждут интересные развлечения, обучающие программы для детей и взрослых, познавательные паблик-токи, перформансы, песни, хороводы и мастер-классы. В течение дня будет работать фудкорт, а вечером можно собраться вместе у сцены на концерте любимых артистов. Также гости смогут принять участие в различных игровых программах, настольных и настольно-спортивных играх. На открытой наблюдательной площадке, которая располагается на крыше Московского дворца пионеров, будут проводиться наблюдения ближайшей к планете Земля звезды – Солнца, а в акватории «Звездочка» состоится интерактивная программа «Парад моделистов и техников».

Когда: 6-7 июля

Сайт: https://vg.mskobr.ru/edu-news/52654

Сколько стоит: бесплатно.

День семьи в парке Горького

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Помимо обычных активностей в парке можно будет посетить бесплатные экскурсии. 6 июля в 12:00 состоится экскурсия «Я люблю тебя, мой старый парк!». Она стартует от арки Главного входа в Парк Горького (ул. Крымский Вал, д.9, с.11).

7 июля в 13:00 все желающие могут отправиться на экскурсию «Мифы и легенды Нескучного сада», которая начнется у входа в Нескучный сад (Ленинский проспект, д. 20, к.4).

Когда: 6-7 июля

Сайт: clck.ru/3BemzX – регистрация на экскурсии

Сколько стоит: бесплатно.

Праздник на «Острове мечты»

Фото - © Медиасток.рф

Парк «Остров Мечты» тоже присоединяется к празднику Дня семьи, любви и верности. С 6 июля в городском променаде будет работать тематическая фотозона, посетители которой смогут сделать красивые семейные фото и рассказать о традициях своей семьи. 8 июля с 12:00 до 18:00 гости смогут принять участие в большой развлекательной программе для всей семьи в южном ландшафтном парке. Всех ждут различные мастер-классы, подвижные игры, семейные спортивные состязания, знакомство с кульбуто – старинной французской игрой на точность и стратегическое мышление. Завершится праздник шоу мыльных пузырей и дискотекой. На некоторые мероприятия нужна предварительная регистрация.

Когда: 6-8 июля

Сайт: https://dreamisland.ru

Сколько стоит: бесплатно.

День семьи, любви и верности в Дарвиновском музее

В Дарвиновском музее сотрудники проведут разнообразные мероприятия, где посетители смогут проявить свою творческую натуру, проводя время вместе с близкими людьми. Для гостей организуют активные и настольные игры, пройдет викторина и бесплатные авторские экскурсии. На крыше музея состоится паблик-арт, на котором стрит-арт исполнитель, победитель и призер многих конкурсов по дизайну Андрей Поляков при помощи баллончиков с краской восстановит облик вымершего животного. Завершится программа в дружеской атмосфере на крыше музея, где будет организована концертная площадка в формате «открытый микрофон».

Когда: 6 июля, 10:30 – 16:00

Сайт: https://www.darwinmuseum.ru/

Сколько стоит: по ценам входного билета, есть льготы.

Куда сходить на День семьи, любви и верности 2024 в Подмосковье

Кино в парках

Фото - © Freepik.com

В парках Подмосковья пройдут кинопоказы, посвященные Дню семьи, любви и верности. Посмотреть кино под открытым небом можно с 6 по 8 июля, а расписание посмотреть на сайте. В рамках акции покажут фильмы «Летучий корабль», «Моя ужасная сестра 2», «Он+Она», «Дух Байкала».

Фестивали, концерты и мастер-классы в городах Московской области

Фото - © Сайт Министерства культуры и туризма Московской области

По сообщению министерства культуры и туризма Московской области, мероприятия, приуроченные к празднованию Дня семьи, любви и верности, пройдут 6 и 7 июля в почти 90 парках региона.

Гостей в горокругах Московской области ждут концертные и развлекательные программы, творческие мастер-классы, спортивные соревнования и тематические фотозоны. В рамках праздника пройдут флешмобы, чествования молодоженов, а также супружеских пар, отмечающих юбилейные даты совместной жизни.

Например, в Орехово-Зуево в Дрезненском городском парке состоится праздничный концерт «Счастливы вместе», лекция по генеалогии и мастер-класс по созданию браслета. В Центральном парке Ногинска Богородского городского округа зрителей порадуют праздничным концертом «Моя семья – мое богатство» при участии группы «Кантилена» и дефиле невест.

В Мытищинском лесопарке пройдут активности для всей семьи, а в парке усадьбы Кривякино горокруга Воскресенск состоится концерт Государственного академического оркестра солистов Московской областной филармонии, шахматный турнир, квест и выставка игрушек.

В Центральном парке Королева пройдет семейный фестиваль с квестом, подвижными играми и ярмаркой, а в Люберцах пройдут концерт и большой семейный пикник.

Подробнее о каждом мероприятии можно узнать на сайтах муниципальных администраций и на официальных страницах парков.