Изменится до неузнаваемости: каким будет новый iPhone 17 и когда его можно будет купить

В материале РИАМО читайте о том, как будет выглядеть новый iPhone 17 и когда его можно будет купить.

До выхода новой модели смартфона от Apple еще почти год, но в сети фанаты iPhone уже обсуждают его будущий внешний вид, характеристики и значительные отличия от предыдущих версий.

Когда выйдет iPhone 17

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Традиционно Apple представляет свои новинки в сентябре, а значит, до официальной презентации iPhone 17 еще довольно долго – она ожидается в сентябре 2025 года. Принимать предварительные заказы маркетплейсы начнут сразу после премьеры, а продажи в мире – через 10 дней. Официальный анонс новой линейки iPhone обычно происходит за две недели до старта продаж.

Когда новый iPhone 17 можно будет купить в России

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Apple в России официально не продается с 2022 года, но продажи нынешнего iPhone 16 показали, что этот факт не помешал начать принимать предзаказы на следующий день после презентации линейки. Соответственно, вряд ли фанаты iPhone в России отстанут от пользователей из других государств.

Предположительно, стоимость новой линейки составит от 799 до 1199 долларов США в зависимости от модели и объема памяти.

Характеристики iPhone 17

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Новинки от Apple стали поводом для мемов, потому что обновления были минимальными, но каждая модель iPhone сопровождалась громкими релизами и огромными очередями. Предстоящая же линейка обещает быть действительно новой – обновления будут и технические, и внешние.

В новой линейке будут iPhone 17, iPhone 17 Slim (iPhone 17 Air), iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max. Модели получат чип А19/A19Pro, вся линейка будет оснащена панелями LTPO OLED с технологией ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, и все модели будут оснащены фронтальной камерой 24 МП.

Вырастет диагональ экрана по сравнению с 16 версией с 6,1 до 6,3 дюйма. На стандартных смартфонах может появиться функция постоянно включенного экрана, на котором будет отображаться необходимая информация даже в спящем режиме.

У iPhone 17 Pro и Pro Max появится подэкранный модуль Face ID. Благодаря этому вырез сверху смогут заменить небольшим круглым объективом фронтальной камеры и изменится концепция функции Dynamic Island. Кроме того, на самой дорогой версии iPhone 17 Pro Max, скорее всего, вырастет «оперативка» с 8 Гб до 12.

У новых старших моделей линейки, возможно, произойдет редизайн. Так, блок камер будет расположен не в квадрате, а их вытянут в одну линейку. Корпус нового смартфона будет алюминиевым, а снизу будет стеклянная вставка, которая нужна для реализации беспроводной зарядки.

Ну и, кроме того, поменяют фронтальную камеру. Нынешний 12-мегапиксельный датчик с пятью пластиковыми линзами заменят сенсором на 24 Мп с шестью элементами. А iPhone 17 Pro и Pro Max будут с тремя 48-мегапиксельными камерами: основной, сверхширокоугольной и телеобъективом.

Планируется внедрение функций на основе в операционную систему iOS 19. Это позволит усовершенствовать Siri, улучшить взаимодействие с ChatGPT и инструменты работы с видео и фотографиями.

Действительно ли iPhone 17 Air будет ультратонким

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iPhone 17 Air – принципиально новая версия, заменяющая Plus. Именно эта модель обещает быть самой тонкой – всего около 6 мм, у нее не будет слота для сим-карты, будет одна камера и один динамик. Дисплей станет больше экрана стандартной модели, но меньше варианта Pro Max. Необходимость такой комплектации эксперты ставят под сомнение, говоря, что при таких габаритах будет крошечный аккумулятор, который неизвестно как будет вести себя на морозе. К тому же такой смартфон довольно хрупкий, а необходимость его тонкости неясна – на размеры предыдущих моделей пользователи не жалуются.

Отсутствие слота для сим-карты также сомнительно, так как не во всех странах можно использовать e-sim и физическое наличие симки просто необходимо, например, в Китае. Именно поэтому эксперты подвергают эту информацию критике и считают ее ошибочной.

Стоит ли покупать iPhone 17

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Вечный спор о необходимости приобретения дорогого гаджета и тут станет актуальным, так как неизвестно, как поведет себя рынок и в какую сумму обойдется новый смартфон фанатам в России. К тому же, возможно, функции Apple Intelligence в России будут недоступны, но внедрение ИИ, улучшение качества съемки и новый дисплей делает новую линейку более привлекательной.

Впрочем, эксперты говорят о том, что нужно понимать, что пользователь хочет в итоге получить. Тем, кто использует смартфон для «поговорить», «послушать музыку», «пофотографироваться» и «полистать соцсети», вряд ли нужна новая модель, значимых изменений они не ощутят.

Задуматься о покупке могут те, кто следит за техническими новинками, активно пользуется новыми опциями, не видит своей жизни без продукции компании Apple и пользуется смартфоном старше 15 версии.