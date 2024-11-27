Все характеристики могут быть фейком: какие слухи ходят о новом iPhone 17 Air

О новом iPhone 17 Air, который будет выпущен в 2025 году, ходит немало слухов. Недавно в Сети появились предположительные характеристики модели — смартфон заявляется очень тонким и без слота сим-карты. Фейк ли это или правдивая утечка, корреспондент РИАМО разбирался вместе с экспертом, ведущим iOS-инженером Сергеем Москвиным.

Не так давно ценителей яблочной продукции изумила новость о том, что новая модель iPhone 17 Air будет в толщину всего 5-6 мм. При таких габаритах можно ужаснуться крошечному аккумулятору, а также тому, как он поведет себя на холоде. Также у устройства не будет лотка для сим-карты, всего одна камера и динамик.

Москвин напомнил, что достоверность упомянутой выше информации находится на уровне слухов и объяснил почему, она легко может оказаться фейком.

«По сути, единственной положительной особенностью iPhone 17 Air инсайдеры называют его рекордно низкую толщину. И здесь мне совершенно не понятно, в чём потенциальные преимущества такого решения — актуальные модели и так уже достаточно тонкие, пользователи на их толщину не жалуются. Учитывая же, что ширина и высота iPhone останутся, вероятно, прежними, рекордная тонкость не сделает телефон ни удобнее в руке, ни комфортнее в кармане, ни сколько-нибудь существенно легче», — объясняет Москвин.

К безусловным минусам предполагаемого устройства собеседник относит его тонкость. Смартфон будет очень просто случайно погнуть и сломать. От очень малой толщины непременно пострадает аккумулятор — его объем сильно уменьшится, что пользователи не оценят. Современные камеры остаются в среднем толще корпусов всех представленных на рынке флагманских смартфонов. Москвин считает, что при таком форм-факторе в новую модель, вероятно, придется ставить бюджетную камеру. В противном случае она будет выпирать из корпуса.

Говоря об отсутствии лотка для физической сим-карты Москвин напоминает, что в США в актуальной модельной линейке iPhone уже давно его нет. Однако, учитывая местные законы ряда стран, например Китая, его наличие необходимо.

«Я склонен считать этот инсайд либо ошибочным, либо банальным фейком. С другой стороны, мы уже не раз были свидетелями ситуаций, когда утекали те или иные странные сведения о разрабатываемых новинках Apple. Все профессиональное сообщество обсуждало, как это ужасно, но потом соответствующее устройство все-таки выходило и оказывалось, что инсайд там реализован вообще не так, как все думали, и на практике все намного лучше», — заключил Москвин.