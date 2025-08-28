Груши, яблоки и виноград: какие ягоды и фрукты покупать в сентябре

В материале РИАМО рассказываем о сезонных ягодах и фруктах, которые можно смело покупать и собирать в сентябре в Московском регионе.

Какие ягоды и фрукты покупать в сентябре

Сентябрь крайне богат на полезные ягоды и фрукты, многие из которых уже созревают в Центральной полосе России. Близится зима, но еще не поздно запастись витаминами и помочь своему организму справляться с сезонными простудами и нехваткой полезных веществ.

В сентябре наступает время облепихи, брусники, ежевики, инжира, клюквы, шиповника, калины. Конечно, в самом разгаре урожай бахчевых культур, винограда, яблок и груш. Арбузы и дыни приезжают в большом количестве с юга России, как и виноград. А вот яблоки и груши со второй половины августа уже созревают в садах Подмосковья – на прилавках есть большой выбор местных сортов.

1. Сезонные яблоки и груши

В Московском регионе растет довольно много сортов яблок, таких как Мельба, Белый налив, Аркадик, Анис полосатый, Голден, Штрифель и многих других. Яблоки низкокалорийны, богаты витаминами и минеральными веществами, обладают легким мочегонным эффектом, содержат антиоксиданты, улучшают обмен веществ. Содержат витамин С, витамины группы В, калий, фосфор, кальций, магний и железо. Пектин в яблоках помогает выводу токсинов из организма. Регулярное употребление яблок улучшает цвет лица и увлажняет кожу, а яблоки, выросшие в регионе проживания, приносят максимальную пользу, так как почти не подвергаются обработке.

Московский регион богат и грушами. В сентябре еще можно насладиться летними сортами – сладкими и вкусными, но они не хранятся долго. Например, на прилавках можно найти сорта: Нежность, Лада, Чижовская, Видная, Кафедральная. Осенние сорта: например, Любимица Яковлева, Москвичка и Сказочная. Хранятся больше месяца, и они очень ароматные, сладкие с небольшой кислинкой.

Груши способны снизить риск развития диабета, улучшают пищеварение, так как в них много растворимой и нерастворимой клетчатки, укрепляют сердечно-сосудистую систему, содержат антиоксиданты, витамины С, К, группы В, калий, магний и медь.

При выборе яблок и груш важно обращать внимание на их запах и внешний вид. Слишком блестящая корочка говорит о том, что плоды обработаны для транспортировки и их нужно тщательно мыть или вовсе срезать кожицу. Яблоки и груши не должны быть слишком мягкими, в зависимости от сорта плоды упругие или жесткие, лучше если есть веточка, которая должна быть не слишком сухой.

2. Виноград

Сезон винограда в сентябре входит в самый пик. В первый месяц осени на прилавках можно найти сорта черные, красные, белые, с косточками и кишмиш.

Виноград полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы, иммунитета, пищеварения и кожи. Он содержит витамин C, витамин K и витамины группы B, необходимые для иммунитета, кроветворения и нервной системы, антиоксиданты, минеральные вещества: калий, магний, железо, кальций и фосфор.

При выборе винограда обратите внимание на ветку: она должна быть зеленой и не засохшей – это показатель свежести грозди.

3. Облепиха

Облепиха – природное лекарство и настоящий поливитаминный комплекс. В ягоде содержится множество витаминов, особенно много витамина С и витаминов группы В. Также ягоды богаты каротинами, рибофлавонидами, пектинами, органическими и жирными кислотами, в частности, токоферолом и фолиевой кислотой. В облепихе присутствует большое количество железа, магния, бора, ценных для организма серы и кремния. Масло из этой ягоды обладает бактерицидными и ранозаживляющими свойствами, оно устраняет боль и повреждения слизистых оболочек. Облепиха имеет противовирусное действие и укрепляет иммунитет, поэтому часто применяется как средство от простуды и гриппа. В целом ягоды облепихи оказывают омолаживающее действие на весь организм. Витамины и фруктовые кислоты, содержащиеся в облепихе, благотворно влияют на состояние кожи и волос.

Чтобы собирать облепиху было проще, можно срезать кусочек ветки вместе с ягодами и замораживать их, а потом уже с замерзшей ветки снять ягоды. Но важно их уже не размораживать и сразу убрать обратно в морозилку. Если облепиха разморозится, то уже стоит приготовить из нее варенье, чай или другой напиток.

При покупке ягод облепихи важно обратить внимание на цвет – выбирать лучше спелые плоды ярко-желтого цвета, которые сохранили плотность и упругость. Ягоды не должны прилипать друг к другу, а пахнуть они должны только облепихой — без посторонних примесей.

4. Инжир

Пик сбора инжира на юге России приходится на сентябрь. Он бывает черный и белый.

Инжир содержит большое количество кальция, магния, фосфора и калия, а также витаминов В1, В3, РР, С и К.

При покупке этого сладкого фрукта нужно выбирать плоды слегка морщинистые, но все же пухлые и мягкие. Незрелый инжир имеет блестящую кожицу и стебель, но его можно оставить дозревать. А вот небольшой изгиб на стебле и легкая «усталость» кожицы указывают на лучшую спелость и вкус инжира. Спелые плоды нужно съедать сразу, они не хранятся. Слишком сморщенный инжир, из которого льется сок, мягкий с кисловатым запахом – уже испорчен, и покупать его не стоит.

5. Брусника

Сезон сбора брусники наступает в августе-сентябре. Вкус у ягоды кисловатый с горчинкой, которая уходит лишь после заморозков. Собирают бруснику вплоть до ноября. Брусника очень богата витаминами и содержит в себе целый набор биологически активных веществ, органических кислот, сахаров.

Ягоды брусники и сок из них помогают при повышенном кровяном давлении, являются хорошим утолителем жажды, слабительным и жаропонижающим средством. Брусничный морс обладает противовоспалительным и мочегонным действием, антимикробным и детоксикационным эффектом, помогает при гриппах и острых респираторных заболеваниях.

После сбора брусника хранится в свежем виде в течение месяца, так как содержит бензойную кислоту.

6. Клюква

Клюква – прекрасный антиоксидант. Благодаря высокому содержанию солей калия и витамина С, клюква очень полезна для организма в период инфекционных и простудных заболеваний. Ягоду по праву считают природным антибиотиком из-за ее антибактериальных и противовоспалительных свойств.

Употребление клюквы препятствует образованию в сосудах бляшек и тромбов. Ягода помогает при варикозном расширении вен, так как способствует повышению прочности и эластичности стенок кровеносных сосудов и капилляров.

При покупке на рынке выбирать нужно упругие ягоды, сухие и равномерные по цвету. Хорошие ягоды должны приятно пахнуть. Если запаха нет, то ягода, скорее всего, не дозрела или созрела неестественным путем. Если уже уловим запах брожения, то ягоды лучше не брать – они начали портиться.