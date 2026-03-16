В ночь с 15 на 16 марта по московскому времени в Лос-Анджелесе в 98-й раз прошла церемония вручения премии «Оскар». Из четырех основных категорий мы угадали победителей в трех.

«Битва за битвой» против «Грешников»

Как мы уже писали, главными конкурентами на знаменитой американской кинопремии в 2026 году стали исторический хоррор «Грешники», заработавший рекордные 16 номинаций, и драма «Битва за битвой», получившая на три номинации меньше.

В итоге в упорной борьбе верх одержала картина «Битва за битвой», взявшая шесть статуэток. В их числе призы за:

лучший фильм;

лучшую режиссуру;

лучшего актера второго плана;

лучший адаптированный сценарий;

лучший монтаж;

лучший кастинг (новая номинация, впервые введенная в 2026 году).

Таким образом, живой классик американского кино Пол Томас Андерсон, до этого не получавший «Оскар», несмотря на 11 номинаций в разных категориях, в 2026-м взял сразу три статуэтки (как режиссер, автор сценария и продюсер). Кроме того, уже третий актерский «Оскар» завоевал Шон Пенн, ставший всего лишь восьмым артистом в истории, которому это удалось (четыре статуэтки есть только у великой актрисы Кэтрин Хепберн).

«Грешникам» достались четыре приза:

за лучшего актера в главной роли;

за лучший оригинальный сценарий;

за лучшую операторскую работу;

за лучшую музыку к фильму.

Майкл Б. Джордан стал вторым актером в истории, получившим «Оскар» за множественные роли в одном фильме. В «Грешниках» он исполнил сразу две партии — братьев-близнецов, решивших открыть питейное заведение в штате Миссисипи в 1932 году.

Какие еще фильмы получили «Оскар» в этом году

Лучшей актрисой года была признана ирландка Джесси Бакли, сыгравшая жену Уильяма Шекспира в исторической драме «Гамнет».

Лучшей актрисой второго плана стала 75-летняя Эми Мэдиган за хоррор «Орудия».

Три статуэтки (за работу художника-постановщика, костюмера и гримера ) достались «Франкенштейну» Гильермо Дель Торо.

«Оскар» за лучшие спецэффекты получила очередная глава фантастического эпоса Джеймса Кэмерона «Аватар: Пламя и пепел».

Премия за лучший полнометражный мультфильм досталась картине под названием «Кей-поп-охотницы на демонов», что стало очередным свидетельством популярности корейской культуры на Западе. Этот же мультик получил статуэтку за лучшую песню.

Награда за лучшую полнометражную документалку в который раз была вручена по политическим причинам. На этот раз американские академики выбрали фильм «Господин Никто против Путина», рассказывающий об оппозиционно настроенном российском школьном учителе.

О чем говорит выбор главного победителя на «Оскаре» 2026

«Битва за битвой», ставшая главным триумфатором премии, рассказывает о гражданском противостоянии в США между лево-либеральными «революционерами» и управляющими государством белыми расистами. Таким образом, тема возможной гражданской войны в Штатах, о которой сейчас не говорит только ленивый, получила новое закрепление на официальном уровне, что свидетельствует об углублении внутреннего раскола в стране.