Белые расисты и новая гражданская война в США: какие фильмы претендуют на «Оскар»-2026

О чем главные фильмы-номинанты на главную американскую кинопремию и получит ли статуэтку Леонардо Ди Каприо, читайте в материале РИАМО.

Какие фильмы лидируют по количеству номинаций на «Оскар»-2026

Фото - © кадр из фильма «Грешники»

Абсолютным лидером по количеству номинаций стал исторический хоррор «Грешники», рассказывающий о временах «сухого закона» в США. Картина может получить 16 статуэток, что стало новым рекордом в истории премии (ранее лидировали фильмы «Все о Еве», «Титаник» и «Ла-Ла Ленд», набиравшие по 14 номинаций). Вероятно, отчасти это связано с тем, что большинство главных актеров, а также режиссер и сценарист Райан Куглер, известный также по «Черной пантере», – чернокожие. Фильм рассказывает о двух братьях-гангстерах, вернувшихся на американский Юг, чтобы открыть собственное питейное заведение. На пути воплощения этой мечты встают плохие белые, причем члены Ку-Клукс-Клана – самые безобидные из них.

Второе место с 13 номинациями занял фильм современного американского классика Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», рассказывающий о противостоянии современных американских революционеров жестокой государственной системе (тоже, разумеется, представленной плохими белыми расистами). В главной роли сыграл Леонардо Ди Каприо, а его главного врага воплотил на экране Шон Пенн.

По девять номинаций получили норвежская драма «Сентиментальная ценность» о воссоединении отца-режиссера с двумя взрослыми дочерьми, а также комедийная драма «Марти Великолепный» о том, как продавец обуви в исполнении Тимоти Шаламе мечтает стать чемпионом по настольному теннису.

На одну номинацию меньше – у исторической драмы Хлои Чжао «Хамнет», рассказывающей о реальной истории жизни Уильяма Шекспира и его жены, потерявших 11-летнего сына.

Какие фильмы номинированы на «Оскар»-2026 в главных категориях

Фото - © Николай Охитин / Фотобанк Лори

Помимо перечисленных выше картин, на премию в категории «Лучший фильм» претендуют:

спортивная драма «Формула-1» с Брэдом Питтом;

готический хоррор Гильермо Дель Торо «Франкенштейн»;

историческая драма «Сны поездов» об Америке первой половины XX века;

бразильский политический триллер «Тайный агент»;

фантастическая черная комедия «Бугония» с Эммой Стоун.

На звание лучшего актера в главной роли, кроме упомянутых выше Тимоти Шаламе и Леонардо Ли Каприо, номинированы:

Майкл Джордан за «Грешников», где он сыграл сразу две главные роли;

Итан Хоук за драму «Голубая луна»;

Вагнер Моура за «Тайного агента».

В категории «Лучшая актриса в главной роли» за статуэтку поборются:

Джесси Бакли за «Хамнета»;

Эмма Стоун за «Бугонию»;

Роуз Бирн за комедийную драму «Я бы тебя пнула, если бы могла»;

норвежка Ренате Реинсве за «Сентиментальную ценность»;

Кейт Хадсон за музыкальную драму «Мелодия их мечты».

На премию лучшему режиссеру претендуют упомянутые выше Пол Томас Андерсон, Райан Куглер и Хлоя Чжао, а также режиссеры «Сентиментальной ценности» Йоаким Триер и «Марти Великолепного» Джош Сафди.

С остальными номинантами можно ознакомиться на сайте IMDb.

Кто будет фаворитом на «Оскаре»-2026

Фото - © РИА Новости

Предсказать победителей «Оскара» теоретически можно по результатам других американских кинопремий, вручение которых предшествует главной. Пока известны победители двух таких премий, «Золотого глобуса» и премии кинокритиков Critics Choice.

По их результатам фаворитом выглядит «Битва за битвой» и ее режиссер Пол Томас Андерсон. Кроме того, в актерских категориях имеет смысл поставить на победу Тимоти Шаламе и Джесси Бакли.