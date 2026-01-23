Белые расисты и новая гражданская война в США: какие фильмы претендуют на «Оскар»-2026
Фото - © Александр Михалёв / Фотобанк Лори
О чем главные фильмы-номинанты на главную американскую кинопремию и получит ли статуэтку Леонардо Ди Каприо, читайте в материале РИАМО.
Какие фильмы лидируют по количеству номинаций на «Оскар»-2026
Фото - © кадр из фильма «Грешники»
Абсолютным лидером по количеству номинаций стал исторический хоррор «Грешники», рассказывающий о временах «сухого закона» в США. Картина может получить 16 статуэток, что стало новым рекордом в истории премии (ранее лидировали фильмы «Все о Еве», «Титаник» и «Ла-Ла Ленд», набиравшие по 14 номинаций). Вероятно, отчасти это связано с тем, что большинство главных актеров, а также режиссер и сценарист Райан Куглер, известный также по «Черной пантере», – чернокожие. Фильм рассказывает о двух братьях-гангстерах, вернувшихся на американский Юг, чтобы открыть собственное питейное заведение. На пути воплощения этой мечты встают плохие белые, причем члены Ку-Клукс-Клана – самые безобидные из них.
Второе место с 13 номинациями занял фильм современного американского классика Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», рассказывающий о противостоянии современных американских революционеров жестокой государственной системе (тоже, разумеется, представленной плохими белыми расистами). В главной роли сыграл Леонардо Ди Каприо, а его главного врага воплотил на экране Шон Пенн.
По девять номинаций получили норвежская драма «Сентиментальная ценность» о воссоединении отца-режиссера с двумя взрослыми дочерьми, а также комедийная драма «Марти Великолепный» о том, как продавец обуви в исполнении Тимоти Шаламе мечтает стать чемпионом по настольному теннису.
На одну номинацию меньше – у исторической драмы Хлои Чжао «Хамнет», рассказывающей о реальной истории жизни Уильяма Шекспира и его жены, потерявших 11-летнего сына.
Какие фильмы номинированы на «Оскар»-2026 в главных категориях
Фото - © Николай Охитин / Фотобанк Лори
Помимо перечисленных выше картин, на премию в категории «Лучший фильм» претендуют:
- спортивная драма «Формула-1» с Брэдом Питтом;
- готический хоррор Гильермо Дель Торо «Франкенштейн»;
- историческая драма «Сны поездов» об Америке первой половины XX века;
- бразильский политический триллер «Тайный агент»;
- фантастическая черная комедия «Бугония» с Эммой Стоун.
На звание лучшего актера в главной роли, кроме упомянутых выше Тимоти Шаламе и Леонардо Ли Каприо, номинированы:
- Майкл Джордан за «Грешников», где он сыграл сразу две главные роли;
- Итан Хоук за драму «Голубая луна»;
- Вагнер Моура за «Тайного агента».
В категории «Лучшая актриса в главной роли» за статуэтку поборются:
- Джесси Бакли за «Хамнета»;
- Эмма Стоун за «Бугонию»;
- Роуз Бирн за комедийную драму «Я бы тебя пнула, если бы могла»;
- норвежка Ренате Реинсве за «Сентиментальную ценность»;
- Кейт Хадсон за музыкальную драму «Мелодия их мечты».
На премию лучшему режиссеру претендуют упомянутые выше Пол Томас Андерсон, Райан Куглер и Хлоя Чжао, а также режиссеры «Сентиментальной ценности» Йоаким Триер и «Марти Великолепного» Джош Сафди.
С остальными номинантами можно ознакомиться на сайте IMDb.
Кто будет фаворитом на «Оскаре»-2026
Фото - © РИА Новости
Предсказать победителей «Оскара» теоретически можно по результатам других американских кинопремий, вручение которых предшествует главной. Пока известны победители двух таких премий, «Золотого глобуса» и премии кинокритиков Critics Choice.
По их результатам фаворитом выглядит «Битва за битвой» и ее режиссер Пол Томас Андерсон. Кроме того, в актерских категориях имеет смысл поставить на победу Тимоти Шаламе и Джесси Бакли.