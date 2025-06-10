Главная площадка, 15 интерактивных зон и ночные экскурсии: как пройдет выпускной в Москве в 2025 году

В материале РИАМО рассказываем, как, где и когда пройдет праздник для выпускников 2025 года.

Где и когда пройдет выпускной в Москве в 2025 году

Фото - © Медиасток.рф

В 2025 году выпускники Москвы будут прощаться с детством на новой площадке – на ВДНХ. Праздник пройдет в ночь с 27 на 28 июня. С 2013 года главной столичной площадкой выпускных был парк Горького, но в связи с его реконструкцией праздник перенесен на другую не менее знаковую площадку. На ВДНХ в прошлом году прошла масштабная выставка «Россия», площадка способна справиться не только с большим количеством гостей, но и с организацией самых разных активностей.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, на выпускном ожидается участие более 45 тысяч человек – выпускников, родителей и педагогов.

Кто выступит на выпускном в Москве 2025: программа праздника

Фото - © Медиасток.рф

Для вчерашних школьников выступят более 55 артистов, которых ребята выбирали сами.

Пропускать на территорию ВДНХ виновников торжества будут по-прежнему по именным пригласительным билетам с QR-кодами, которые им вручают вместе с аттестатом об окончании школы.

Встречать выпускников будут на красной ковровой дорожке у Главного входа на ВДНХ. Приносить с собой алкоголь запрещено, как и любые напитки в стеклянной таре. Безопасность участников обеспечат сотрудники полиции, Росгвардии и других служб.

Тема столичного выпускного в этом году – «Код поколения». И все в эту ночь на ВДНХ будет раскрывать эту тему. Главных звезд вечера традиционно будут встречать на красной ковровой дорожке. На музыкальной сцене, которая рассчитана на девять тысяч зрителей, за ночь выступят , Shaman, группы Dabro, The Hatters и Gayazov$ Brother$, Amirchik, Татьяна Куртукова, Mona, Юля Гаврилина и другие популярные исполнители. Это будет не просто концерт, а настоящее шоу с технологичными спецэффектами. Трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире музыкального канала.

На территории ВДНХ будет работать несколько тематических площадок, на которых выпускников ждут мастер-классы, интерактивы, иммерсивные шоу, экскурсии и многое другое.

Завершится ночь развлечений в 4:00, а продолжит ее дискотеки на главной и танцевальной сценах. Полностью выпускной завершится в 6:00.

Какие площадки будут работать для выпускников 2025 года

Фото - © Медиасток.рф

На ВДНХ в ночь с 27 на 28 июня для выпускников будут работать 15 площадок – на территории разместится целая вселенная с шоу, играми и интерактивом. Ребята смогут попробовать свои силы в музыке и искусстве, посетить экскурсии в павильонах ВДНХ, сразиться в танце, поучаствовать в сайкл-тренировках и многом другом.

Каждая площадка раскрывает тему праздника и ориентирована на ценности современных девушек и юношей. Они смогут выразить себя, найти интересных технологические новинки, заняться творчеством.

В креативной зоне можно будет создать собственный трек, поучаствовать в иммерсивном шоу, станцевать на баттле или заняться спортом под динамичные диджей-сеты. Юные геймеры проведут время за компьютерными играми. Любителей классики смогут ждет площадка «Музыкальный оазис» с живыми инструментальными выступлениями.

Ждет выпускников и караоке – вместе с ними популярные хиты споют артисты. В соавторстве юные музыканты смогут создать авторские мини-треки на основе джингла «Московский выпускной». Всю ночь на площадке будет работать диджей и не только сводить музыку, но и рассказывать о том, как это делать.

Во время иммерсивного шоу выпускники станут частью интерактивного путешествия, где будут разгадывать загадки, связанные с собственным уникальным опытом и современной культурой. По пути ребята встретятся с разными персонажами, которые покажут, чем их поколение отличается от других.

Для всех гостей выпускного проведут ночные экскурсии в павильонах ВДНХ. До 3:00 можно будет бесплатно посетить сразу несколько музеев.

Где еще можно отметить выпускной-2025 в Москве

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В Государственном Кремлевском Дворце пройдет всероссийский выпускной бал. На него нужно приобретать билеты. Организаторы обещают 14-часовое веселье в режиме нон-стоп на пяти площадках – Александровском саду, Сапожковской площади, Кремлевском Дворце, Красной площади и Гостином дворе. Для участников пройдут интерактивные программы с призами и подарками. Выпускники увидят популярных артистов, диджеев, услышат любимые треки, и поучаствуют в развлекательных мероприятиях.

Приобрести билеты на «Всероссийский выпускной бал» только после подачи заявки на почту tvoy_vypusknoy@mail.ru.