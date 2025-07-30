«Газовые» взрывы и их причины: шесть крупных трагедий из истории России и СССР

Причины взрывов газа в многоквартирных домах могут быть разными: и случайная утечка, и преступная халатность, и месть, и безумие. В материале РИАМО – шесть историй о разрушительных трагедиях в домах на территории нашей страны.

Взрыв в пятиэтажке в центре Москвы в 1967 году

Фото - © РИА Новости,Олег Ласточкин

Вечером 25 декабря 1967 года в центре столицы, недалеко от Садового кольца, от взрыва газа обрушилась часть пятиэтажного дома. Это здание имело богатую и необычную историю: в 1937 году дом пережил «переезд» на новое место. Новый генплан столицы требовал расширить улицу для оборудования новых въездов на Краснохолмский мост, а жилая пятиэтажка, расположенная по адресу Садовническая, 77, мешала градостроительным планам. В итоге дом разделили на две части, после чего одну из частей развернули на 19 градусов и передвинули на несколько десятков метров. При этом были сохранены все коммуникации и жильцам даже не пришлось покидать свои квартиры.

После «переезда» жизнь в доме текла своим чередом, пока через тридцать лет вдруг не раздалось два мощнейших взрыва, которые обрушили целый подъезд. Поскольку все произошло незадолго до полуночи и большинство жильцов были дома, в результате обрушения погибли 147 человек. Большое число жертв можно объяснить также и тем, что практически все квартиры в доме были коммунальными.

В советских газетах о происшествии написали лишь несколько абзацев. Официальной версией разрушения дома был назван взрыв бытового газа, хотя современными исследователями рассматривается также версия о немецкой бомбе, которая осталась под фундаментом здания со времен войны и неожиданно сдетонировала.

Взрыв газа в Архангельске в 2004 году

Фото - © МЧС России

Глубокой ночью 16 марта 2004 года в Архангельске прогремел взрыв, в результате которого обрушился подъезд девятиэтажного жилого дома. Трагедия унесла жизни 58 человек. Первоначальной версией взрыва считалась утечка бытового газа, но через некоторое время следствие пришло к выводу, что к инциденту причастен местный житель Сергей Алексейчик. Он работал в ОАО «Архангельскоблгаз» и за несколько дней до ЧП был уволен.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Алексейчик решил отомстить бывшему работодателю и повредил вентили газовых труб в трех многоквартирных домах Архангельска. В двух зданиях взрыва, к счастью, удалось избежать.

Суд квалифицировал действия Алексейчика как «Терроризм», «Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом», а также «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва». Слесарю-убийце назначили 25-летний срок, который он отбывает в колонии строгого режима. В 2021 году Алексейчик подал прошение об УДО, однако оно было отклонено.

Взрыв газа в Ижевске в 2017 году

Фото - © Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске (обрушение произошло 9 ноября)/РИА Новости, Сергей Кузнецов

Около 17 часов 9 ноября 2017 года взрыв газа прогремел в девятиэтажном жилом доме в Ижевске, в результате обрушилась часть подъезда, погибло 7 человек, включая двух детей. Сначала следственные органы возбудили дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», но затем появились новые данные, которые позволили прояснить картину происшествия.

Выяснилось, что инициатором взрыва стал один из жильцов дома, проживавший на третьем этаже. Александр Копытов вел асоциальный образ жизни, имел проблемы с психикой и нередко конфликтовал с соседями. Взорвать собственную квартиру он решил, чтобы отомстить своим обидчикам – при этом, открыв все газовые вентили, заблаговременно ушел из дома и наблюдал за катастрофой с безопасного расстояния.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом», однако впоследствии судебно-психиатрическая экспертиза признала Копытова невменяемым и направила на принудительное лечение.

Взрыв газа в девятиэтажном доме в Ногинске в 2021 году

Фото - © РИА Новости, Виталий Белоусов

Взрыв в жилом девятиэтажном доме в Ногинске, унесший жизни семи человек, произошел ранним утром 8 сентября 2021 года. В результате обрушилось 4 этажа, всего пострадали 24 квартиры.

По одной из версий, причиной трагедии стала беспечность жильцов одной из квартир: они решили обогреть квартиру при помощи газовой плиты, оставили огонь на ночь, но пламя погасло, и газ быстро заполнил помещение. Утром, когда хозяева включили свет, от случайной искры произошел взрыв.

По другой версии, утечка газа произошла из-за прохудившегося шланга духовки и неправильного функционирования систем вентиляции. СК возбудил уголовное дело против организации, которая отвечала за обслуживание внутриквартирных газовых сетей и допустила неудовлетворительное состояние вентиляционных каналов.

Взрыв газа в Нижнем Тагиле в 2024 году

Фото - © Пресс-служба главы города Нижнего Тагила/РИА Новости

Около полудня 1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле в результате взрыва газовоздушной смеси полностью разрушились два подъезда жилой пятиэтажки. В этой трагедии погибли 11 человек, из них – пятеро детей.

По сообщениям ряда СМИ, за некоторое время до взрыва дома в подъезде видели подозрительных мужчин в униформе газовой службы, которые совершали поквартирный обход. При этом газоснабжающая организация проводила проверки в доме в конце июня, после чего никаких сотрудников на этот адрес не направляла. Согласно документации, газовое оборудование и трубы в пятиэтажке были исправны.

По итогам расследования специалисты сделали вывод, что «лже-газовщики» непричастны ко взрыву и, вероятнее всего, были обычными мошенниками. Реальной причиной трагедии стала разгерметизация газового баллона в одной из квартир на первом этаже.

Взрыв газа в Саратове в 2025 году

Фото - © РИА Новости, Ирина Фенина

Днем 25 июля 2025 года в жилом десятиэтажном доме в Саратове прогремел взрыв, от которого практически полностью «сложился» целый подъезд. В результате трагедии погибли семь человек (включая одного ребенка, который гулял с мамой во дворе). Первоначальной версией случившегося объявили утечку бытового газа из-за нарушения коммуникаций или неисправности газового баллона. Сообщалось, что жильцы неоднократно жаловались в надзорные органы о запахе газа в подъезде.

28 июля появилась новая версия. Согласно показаниям соседей, жилец квартиры на 8 этаже (в которой и произошел взрыв) уже несколько недель находился в подавленном состоянии из-за разрыва с супругой и финансовых проблем. Версия о том, что взрыв газа был совершен человеком с суицидальными наклонностями, сейчас проверяется. Также силовики не исключают и версию теракта.