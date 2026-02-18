Французские крепы, тайские роти, норвежские лефсе: какие блины готовят в разных странах мира

В материале РИАМО рассказываем о том, какими блинами и блинчиками угощают домочадцев жители разных стран и континентов.

1. Русские блины

Фото - © Freepik.com

Самые первые русские блины делались из протертых или перемолотых семян пшеницы, овса или ячменя, с появлением мельниц наши предки научились печь блины из гороховой, пшенной и гречневой муки. В дохристианские времена пресные или кислые лепешки, испеченные на круглой сковородке, считали олицетворением солнца, тепла и плодородия. Это было универсальное блюдо: его готовили и в будние дни, и в праздники, в языческих обрядах свежеиспеченные блины посвящали Перуну – славянскому богу Солнца.

В христианской традиции блины готовят на Масленичной неделе, а кроме того – пекут в дни поминовения усопших и как праздничное угощение на свадьбах. Подают блины со сметаной, маслом, икрой, соленой красной рыбой, вареньем и медом.

2. Восточноевропейские блинчики палачинке

Фото - © Freepik.com

Палачинке (или, как их называют в России, палачинки) – это тонкие блинчики, распространенные в Центральной и Восточной Европе, а также на Балканах. Тесто для них готовится по простому рецепту из муки, молока, яиц, сахара, соли и растительного масла.

Самое интересное в палачинках – разнообразные начинки: это может быть творог, зелень, тушеные овощи или грибы, картофельное пюре или сыр (часто используют соленую брынзу). Венгерский вариант блюда предполагает также соус из сметаны, томатной пасты и паприки. Палачинки можно готовить и как пироги: блинчики с начинкой укладывают слоями, а затем смазывают маслом и запекают в духовке.

Если палачинки готовят как десерт, к ним подают мед, протертые ягоды, молотые орехи или шоколадную пасту, также для дополнительной сладости блинчики можно посыпать сахарной пудрой.

3. Норвежские блины лефсе

Фото - © Freepik.com

Блины, которые традиционно пекут жители Норвегии и Голландии, делаются с добавлением протертого через сито отварного картофеля, причем обычно в блинном тесте картошки больше, чем муки. Такие блины могут подаваться как лакомство, и тогда их смазывают маслом и посыпают сахаром, а могут быть и несладкими – их подают с копченым лососем, селедкой, ветчиной, часто добавляя зелень и рассольный сыр.

4. Шотландские блины-оладьи сконы

Фото - © Freepik.com

Тесто этих блинов настолько густое, что на сковороде не растекается, сохраняя форму ложки, которой его накладывали. В рецепт входят сливочное масло, молоко и сливки, а также яйца и сахар. В результате получается продукт, напоминающий нечто среднее между толстыми блинами и оладьями. Выпекают сконы на противне, подают стопками, в качестве соуса обычно предлагается варенье или джем.

5. Французские крепы

Фото - © Freepik.com

Во французской кухне существует несколько видов блинов, которые называют крепами. Обычные крепы готовят из пшеничной муки примерно так же, как и русские блинчики, национальная особенность – их подают с апельсиновым карамелизованным соусом или расплавленным шоколадом.

Существуют также несладкие крепы, которые во многих провинциях считаются идеальным завтраком – такие блинчики пекут из гречишной или пшенично-гречишной муки и подают с различными начинками: ветчиной, сыром, зеленью, вареным яйцом, тушеными овощами или грибами. Французские крепы при этом складывают в виде конверта, размещая начинку посередине.

6. Немецкие толстые блины пфанкухен

В Германии блины под названием пфанкухен считаются не десертом или праздничным блюдом, а традиционным перекусом для людей, занятых физическим трудом. В тесто, кроме муки, молока и яиц, иногда добавляют корицу или орехи, а само тесто замешивается на растопленном сливочном масле. Сладкий вариант блюда предполагает добавление сахара и соус с повидлом, несладкие блины делают с начинкой из бекона, сыра, ветчины, а также с зажаркой из сладкого перца, шпината и зеленого лука.

7. Итальянские блины креспелле

Фото - © Freepik.com

Итальянские блины креспелле, как и русские, могут быть толстыми или тонкими. Среди туристов наибольшей популярностью пользуются полупрозрачные креспелле толщиной с бумажный лист: в такие блинчики, свернутые трубочкой или конвертом, раскладывают разнообразные начинки – мелко нарезанную грудинку, паштет, жареные грибы, запеченные овощи, зелень, сыр или шпинат.

8. Тайские и индийские блинчики роти

Эти блины довольно просты в приготовлении, для замеса теста нужны только молоко, мука и яйца. Блины жарятся на раскаленной сковороде, самое главное в них – начинка, которая может быть сладкой (бананы, сахарная пудра, сгущенка) или несладкой (куриное филе с овощами, грибы, фарш, зелень). Такие блинчики являются неотъемлемой частью меню уличных кафе.

9. Вьетнамские блинчики банькхоай

Фото - © Коханова Наталья / Фотобанк Лори

В европейской части мира такие блины просто не могли появиться, потому что в их приготовлении используется кокосовое молоко. Также в списке ингредиентов – кукурузная мука, яйца и сахар, нередко кулинары добавляют в тесто сок местного растения таро. Вьетнамские блинчики либо жарятся на раскаленной сковородке, либо готовятся на пару. Для сытности в блинчики заворачивается начинка – тушеная свинина с овощами, тушеные бобы или обжаренный со специями мясной фарш.