Мошенники обманывают школьников под предлогом обновления электронных дневников
Мошенники стали обманывать подростков от лица представителей центров образования под предлогом перехода на новые электронные дневники, сообщает ТАСС.
Отмечается, что злоумышленники звонят ученикам и представляются сотрудниками центра образования. Подросткам говорят, что якобы произошел переход на новые электронные дневники и для регистрации в них необходимо сказать код из SMS. Затем на номер школьника снова звонит мошенник и говорит, что у родителей возникли проблемы со счетами. Злоумышленник сообщает, что якобы с них совершен перевод в «недружественную страну», в связи с этим родителям грозит уголовное преследование.
Далее подростков начинают убеждать в том, что нужно отправить средства на проверку.
Рост кибермошенничества в России не снижается: граждане все чаще попадают под «криминальный гипноз» злоумышленников, теряя огромные средства.
