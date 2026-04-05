KUNA: здание министерства финансов Кувейта подверглось атаке БПЛА

Здание министерства финансов Кувейта подверглось атаке БПЛА, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство KUNA.

Отмечается, что сотрудники министерства будут работать удаленно в воскресенье из-за повреждения здания.

Ранее в Кувейте после атаки БПЛА начался пожар на территории нефтеперерабатывающего комплекса.

США и Израиль ударили по Ирану 28 февраля. Тот атаковал в ответ последнюю страну и военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Боевые действия в регионе продолжаются.

