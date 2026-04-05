Усольцевых под Красноярском будут искать с помощью металлоискателей

Пропавшую в тайге Красноярского края семью Усольцевых будут искать с применением профессиональных металлоискателей, сообщает РИА Новости .

«Также есть идеи использовать металлоискатели — профессиональные, с разделением металлов», — сообщили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Также к поискам привлекаются собаки, но после таяния снега, они могут не учуять следы живых людей.

Ранее глава отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил, что искать пропавших по данным их телефонов невозможно из-за действующего законодательства.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября во время похода на Кутурчинское Белогорье. Семью до сих пор не нашли.

