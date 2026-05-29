Фестивали, мастер-классы и ярмарки: куда пойти на День защиты детей 2026 в Москве и Подмосковье

В материале РИАМО делимся интересными и познавательными локациями на День защиты детей в Москве и Московской области.

Куда пойти в Москве на День защиты детей в 2026 году

Фото - © Медиасток.рф

Детский фестиваль «Небо» в парке искусств «Музеон»

В московском парке «Музеон» с 10:00 до 22:00 пройдет детский фестиваль искусств. В программе — театральные постановки, цирковые номера, мастер-классы по рисованию и науке, игры и квесты, сцена с музыкой для детей. Все это пройдет на нескольких сценах и шести игровых станциях, где можно придумывать свои миры. Все события бесплатны.

Когда: 30, 31 мая

Где: Крымский Вал, 9

Сайт: https://happy-fest.ru/

Семейный фестиваль на ВДНХ

На ВДНХ с 10:00 до 22:00 с 30 мая по 1 июня будет проходить масштабный фестиваль детства и юности «Фестиваль Движения Первых». Программа фестиваля запланирована в шести тематических направлениях, будет работать более 20 площадок с мастер-классами, мультпоказами, фотозонами, выставками, мастер-классами, арт-объектами. Предусмотрены площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья. Вход бесплатный.

Когда: с 30 мая по 1 июня

Где: пр-т Мира, 119, площадь у фонтана «Дружба народов»

Сайт: https://vdnh.ru/events/3459/?ysclid=mpqmgqx1dq804684197

Праздник в парке «Зарядье»

В парке «Зарядье» можно посетить выставки, экскурсии и мастер-классы. Например, сходить на обзорную экскурсию, посетить ледяную пещеру или узнать все о химии и минералах. Стоимость билетов начинается от 300 рублей.

Когда: 1 июня

Где: ул. Варварка, 6, стр 1

Сайт: https://www.zaryadyepark.ru/schedule/?date=01.06.2026&theme=&people=

Фестиваль на «Острове мечты»

На площади «Москва» в «Острове Мечты» пройдет фестиваль ко Дню защиты детей. Гостей ждут концерты, мастер-классы, подарки, сладкая вата, игровые станции и активности. Вход бесплатный, на мастер-классы необходимо регистрироваться на сайте.

Когда: 31 мая, с 13:00 до 18:00

Где: пр-т Андропова, 1

Сайт: https://dreamisland.ru/events/den-zashchity-detey-v-ostrove-mechty/registration?ysclid=mpqmw0ui7992134103

Праздник «Детский Разгуляй» в Измайлово

Традиционный «Детский Разгуляй» с анимацией, мастер-классами и ярмарками пройдет в Измайловском кремле. Гостей ждет насыщенная программа: мастер-классы от народных умельцев, уличные театральные постановки и большой концерт от журнала «Я Пою». А еще будут конкурсы, традиционные русские забавы и розыгрыш призов.

Когда: 30 мая, с 12:00 до 16:00

Где: Измайловское ш, 73Ж

Сайт: https://www.kremlin-izmailovo.com/meroprijatija/kreml-v-izmaylovo-priglashaet-na-detskiy-razgulyay?ysclid=mpqnb625yz367330709

Куда сходить в Московской области на День защиты детей в 2026 году

Фото - © Медиасток.рф

Музей «Новый Иерусалим»

В музее «Новый Иерусалим» пройдут: интерактивное мероприятие с интеграцией искусственного интеллекта, танцевальный мастер-класс от хореографов и праздничный концерт. Гости смогут посетить творческую лабораторию, познакомятся с народными промыслами, посетят выставку, увидят процесс печати 3D-модели. На концерт нужны билеты https://njerusalem.ru/sobitija/meropriyatiya/iskusstvo-detyam-kontsert-ko-dnyu-zashchity-detey/ , а посещение детского центра «Экспонариум» https://njerusalem.ru/detskij-tsentr/eksponarium/ по бесплатным билетам.

Когда: 31 мая

Где: г.о. Истра, Ново-Иерусалимская набережная, д. 1

Сайт: https://museum-newjerusalem.ru/news/den-zashchity-detey-v-muzee-novyy-ierusalim-/?ysclid=mpqo7qdx8d451883376

Праздник в Серпуховском историко-художественном музее

Серпуховский историко-художественный музей проведет семейный праздник. В программе – интерактивные площадки и театральные элементы. В галерее «Каретный сарай» фотограф Ксения Царева представит выставку и проведет мастер-класс, а также будет доступна фотобудка для посетителей. На территории музея организуют образовательные и творческие активности, где участники смогут преобразовывать изображения в художественные коллажи. Для гостей предусмотрены сувениры и призы. Дети могут посетить музей бесплатно.

Когда: 31 мая

Где: г.о. Серпухов, ул. Чехова, 87

Сайт: https://serpuhov-museum.ru/sobitiya/den-zashhity-detej/?ysclid=mpqp1hlc44633103749

Праздник в парке Михнево

В Михневском парке культуры и отдыха пройдет «Праздник солнечного света». Для детей подготовили увлекательные квесты, подвижные игры и забавные конкурсы, дети создадут яркие поделки, сделают аппликации и смогут превратиться в любимого сказочного персонажа.

Когда: 1 июня, с 15:00 до 17:00

Где: г.о. Ступино, рп. Михнево, ул. Гоголя, д. 5

Сайт: https://www.culture.ru/events/6916948/razvlekatelnaya-programma-posvyashennaya-dnyu-zashity-detei-prazdnik-solnechnogo-sveta?ysclid=mpqp8v0fx5594984249

Праздник в городских парках

Развлекательные программы, игры, квесты и розыгрыши подготовлены во многих парках Подмосковья. Программу можно найти на городских ресурсах. Праздничные мероприятия пройдут в выходные, 30 и 31 мая, и непосредственно 1 июня.