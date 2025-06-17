Фембои: что за субкультура и почему ее хотят запретить в России

Кто такие фембои и почему их хотят запретить в России

В материале РИАМО читайте о том, кто такие фембои и насколько деструктивна эта субкультура.

Кто такие фембои

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Слово «фембой» произошло от английского сочетания female boy, что переводится как «женственный мальчик». Отсюда можно догадаться, что типичный фембой — это юноша лет до 25, который всячески подчеркивает женственные черты в своей внешности и характере.

Так, фембои любят использовать женскую одежду, отращивать волосы, красить губы, да и в принципе не против женского макияжа. Не обходятся представители этой субкультуры и без нарочито женского маникюра — не просто ухода за ногтями и поддержания их в чистоте и аккуратном виде, а порой даже длинных наращенных ногтей.

Проявляется женственность фембоев также в поведении и характере: они любят демонстрировать свою слабость и не против, когда их защищают, а в отношениях предпочитают роль пассива.

Очень важно отметить, что фембои не являются трансгендерами* (то есть людьми, которые причисляют себя к другому полу и ведут себя в соответствии с его «стандартами») — напротив, они признают себя мужчинами, просто им нравится переодеваться в женщин.

Некоторым фембоям даже не приходится сильно стараться, чтобы демонстрировать свою женственность, — они обладают женоподобной внешностью от природы.

В отдельную категорию фембоев можно отнести некоторых артистов, которые носят женскую одежду и наносят избыточно яркий макияж, граничащий с комичностью. В народе таких именуют дрэг-квинами (drag queen).

Почему фембоев хотят запретить в России

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Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила запретить в России субкультуру фембоев. Волынец считает, что данная субкультура — деструктивное явление, подрывающее традиционные ценности. Омбудсмен выразила озабоченность тем, что это модное течение способствует стиранию привычных гендерных границ, так как его последователи — это юноши до 25 лет, которые специально демонстрируют женственность в своем стиле и манерах. По мнению Волынец, большая часть приверженцев этого движения имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию*, что противоречит духовно-нравственным устоям общества.

Тем временем председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что субкультура фембоев — это то же самое, что ЛГБТ*, поэтому отдельно запрещать ее не нужно.

«Я не видела обращение уполномоченного по правам ребенка Татарстана. Если эта культура идентична, по сути дела, движению ЛГБТ*, то у нас есть закон о запрете пропаганды ЛГБТ* и предполагается даже уголовное наказание. Мне кажется, что в данном случае эта новая субкультура под названием „фембой“ не представляет собой ничего оригинального — это то же самое, что элементарное ЛГБТ*. И мы знаем, в чем это выражается: и стилистика одежды, и манера поведения», — сказала Останина.

Останина призвала Волынец обращаться в суд, если она усмотрела в действиях представителей движения пропаганду ЛГБТ*, однако отметила, что «надо перестать кошмарить молодежь» и «принимать закон по каждому чиху».

Что говорят психологи о субкультуре фембоев

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Врач-психиатр Василий Шуров считает, что в субкультуре фембоев нет ничего страшного. «Важно отметить, что, несмотря на все опасения, это не имеет никакого отношения к ЛГБТ-движению*, к прочей мультикультурной повестке. Это просто подростковая субкультура, очень слабо представленная. Если ребенок чем-то увлекается и это не угрожает его жизни, он не настаивает на том, чтобы вести себя так же в общественных местах, или ищет, что называется, какие-то приключения, с ним надо поговорить, успокоить, дать ему полное принятие», — заявил специалист.

Шуров также добавил, что сейчас в России много квалифицированных подростковых психологов, которые готовы оказать всю необходимую поддержку. Как отметил специалист, родители должны понимать, что ругать своего сына и не участвовать в его проблемах — не самый лучший выход из подобной ситуации.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено