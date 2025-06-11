Госдума хочет запретить движение фембоев в России
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, материнства, отцовства и детства Нина Останина получила обращение от детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец, которая предложила запретить в России субкультуру фембоев из-за того, что она размывает у людей в возрасте до 25 лет понятия о традиционных гендерных ролях, пишет Life.ru.
Волынец предложила классифицировать субкультуру фембоев как деструктивное явление, подрывающее традиционные ценности. Омбудсмен выразила озабоченность тем, что данное модное течение способствует стиранию привычных гендерных границ, так как его последователи — это юноши до 25 лет, которые специально демонстрируют женственность в своем стиле и манерах.
По мнению Волынец, большая часть приверженцев этого движения имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию*, что противоречит духовно-нравственным устоям общества.
«Фембой-культура может способствовать неверному представлению у подростков понимания роли мужчин и женщин в обществе и затрудняет формирование четких социальных ролей. Все это приводит к размыванию гендерных норм», — считает Волынец.
Ранее сообщалось, что Минкульт запретил выдавать прокатные удостоверения фильмам, которые пропагандируют отказ от рождения детей.
* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.