Госдума хочет запретить движение фембоев в России

сегодня в 11:09

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, материнства, отцовства и детства Нина Останина получила обращение от детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец, которая предложила запретить в России субкультуру фембоев из-за того, что она размывает у людей в возрасте до 25 лет понятия о традиционных гендерных ролях, пишет Life.ru .

Волынец предложила классифицировать субкультуру фембоев как деструктивное явление, подрывающее традиционные ценности. Омбудсмен выразила озабоченность тем, что данное модное течение способствует стиранию привычных гендерных границ, так как его последователи — это юноши до 25 лет, которые специально демонстрируют женственность в своем стиле и манерах.

По мнению Волынец, большая часть приверженцев этого движения имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию*, что противоречит духовно-нравственным устоям общества.

«Фембой-культура может способствовать неверному представлению у подростков понимания роли мужчин и женщин в обществе и затрудняет формирование четких социальных ролей. Все это приводит к размыванию гендерных норм», — считает Волынец.

Ранее сообщалось, что Минкульт запретил выдавать прокатные удостоверения фильмам, которые пропагандируют отказ от рождения детей.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.