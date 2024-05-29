День защиты детей 2024: гид по мероприятиям в Москве в Подмосковье на 1 и 2 июня

В материале РИАМО рассказываем об интересных бесплатных мероприятиях, которые можно посетить всей семьей в День защиты детей.

ЦДМ на Лубянке: праздник мороженого и шоу мыльных пузырей

Фото - © Медиасток.рф

Первого июня Центральный детский мир предоставит посетителям в возрасте до 14 лет возможность попробовать бесплатное фирменное мороженое (с 12:00 до 21:00, всего планируется раздать 10 тысяч порций), а также посмотреть шоу мыльных пузырей, которое будет проходить трижды в час с 12:00 до 20:00. Кроме того, юным зрителям будут представлены интерактивные витрины с оживающими персонажами сказок «Красная Шапочка», «Три поросенка», «Мойдодыр», «Доктор Айболит» и других.

Где: Центральный детский мир на Лубянке, Театральный пр‑д, д. 5/1

Когда: 1 июня с 12:00

Вход: свободный

Парк им. Горького: современные технологии, квизы, анимация и уличный театр

Фото - © Медиасток.рф

1 и 2 июня в Парке им. Горького пройдет московский детский фестиваль искусств «Небо».

Парк превратится в игровую и образовательную площадку, которая объединит театр и цирк, музыку и танец, науку и искусство. Программой предусмотрены научные эксперименты, спектакли-променады, театральные постановки, концерты, а также мастер-классы по сценическому движению, диджеингу и анимации.

Где: парк им. Горького, ст. м. «Парк Культуры» или «Октябрьская»

Когда: 1 и 2 июня с 12:00

Вход: свободный

Парк «Сказка»: русские супергерои

Фото - © Парк развлечений "Сказка"

1 и 2 июня парк «Сказка» приглашает отпраздновать День защиты детей на фестивале «Русских Супергероев BY». Вместе с детьми праздник отметят Леший, Баба Яга, Кощей Бессмертный и другие герои русских сказок. В программе парад сказочных супергероев, флешмобы, танцевальный сюрприз от участников студии L.A.M.A. Dance, игры с розыгрышами призов и дискотека.

Где: парк «Сказка», ул. Крылатская, 18

Когда: 1 июня с 13:00

Вход: свободный

Парк «Яуза»: семейный забег

Фото - © prostooleh/Freepik.com

1 июня парк «Яуза» предлагает детям и их родителям пробежать семейный полумарафон. Фестиваль предполагает дистанции для разных возрастов и степеней подготовки: от 500 метров до 21 километра. Кроме забега, в программе различные мастер-классы, розыгрыши призов и возможность подкрепиться на полевой кухне.

Где: парк «Яуза», Юрловский проезд, 8

Когда: 1 июня с 9:00

Вход: необходима регистрация и наличие справки о здоровье

Парк «Сокольники»: шоу талантов и возможность пройти прослушивание

Фото - © Freepik.com

1 июня в парке «Сокольники» пройдет Большой фестиваль школ искусств, в программе мероприятия — торжественная церемония награждения лауреатов конкурса грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства, а также выступления лучших солистов и детских коллективов. Во время фестиваля юные посетители смогут пройти прослушивания в школы искусств — получить оценку своих музыкальных, хореографических и художественных способностей. После прослушиваний преподаватели дадут персональные рекомендации и расскажут о тонкостях обучения в творческих школах.

Где: парк «Сокольники», Москва, Сокольнический Вал, 1с1

Когда: 1 июня с 10:00

Вход: свободный

Парк «Коломенское»: лапта, воздушные змеи и танцевальные флешмобы

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Первого июня парк «Коломенское» подготовил масштабную развлекательную программу «Территория детства». Посетителям предложат раскрасить гигантскую раскраску, сыграть в мяч, лапту, шашки и домино, поучаствовать в танцевальном флешмобе и попытать счастья в лотерее. Также на территории парка пройдут мастер-классы по изготовлению воздушных змеев, старинных поздравительных открыток, тряпичных кукол и изделий из войлока.

Где: парк «Коломенское», ст. м. «Коломенская»

Когда: 1 июня с 12:00 до 18:00

Вход: свободный

Парки Серпухова: кулинарное шоу, раскраски и раздача мороженого

Фото - © Медиасток.рф

В зеленых зонах Серпухова 1 июня пройдет фестиваль «Город профессий». Так, в парке «Питомник» юным посетителям предложат раскрасить гигантскую раскраску «Доска профессий», посмотреть шоу от шеф-повара и химическое шоу, поучаствовать в интерактивной игре «Что нам стоит дом построить».

Парк им. О. Степанова запланировал квест «Все профессии важны» и выставку детских рисунков.

Принарский парк подготовил танцевальный фестиваль и мастер-класс по резьбе.

Также запланирована раздача бесплатного мороженого: в первых двух парках с 13:00 до 14:00, в Принарском - с 14:00 до 15:00.

Где: Серпухов, ул. Советская, 85 ("Питомник"), Луначарского, 74 (парк им. О. Степанова), Театральная улица (Принарский)

Когда: 1 июня с 12:00

Вход: свободный

Музей Победы: концерт, марши, мастер-классы и экскурсии

Фото - © Polly-fox. Собственная работа/Wikipedia.org

1 июня с 13 до 14 часов в Музее Победы состоится Большой праздничный концерт «Песни детства», приуроченный к празднованию Дня защиты детей. На 12:00 запланирован плац-концерт на площади Победителей, где юные зрители смогут увидеть Гусарский и Русский марши, а также выступление ансамбля барабанщиц. Кроме того, в фойе Зала Славы (с 12 до 14 часов) можно будет поучаствовать в мастер-классе по вязанию пледов для недоношенных детей и изготовлению игрушек (нужна регистрация). В 12, 14, 16 и 18 часов состоятся экскурсии «Дети — детям», на которых юные экскурсоводы расскажут о событиях военных лет (необходима регистрация).

Где: музей Победы, Площадь Победы, д. 3

Когда: 1 июня с 12:00

Вход: бесплатный

Сестрорецкий парк в Клину: цирковое представление и секреты профессий

Фото - © Unsplash.com

Фестиваль «Город профессий» пройдет и в подмосковном Клину. В программе мероприятия – мастер-классы и шоу от спасателей, полицейских, врачей и художников, танцевальный концерт, а также цирковые представления с участием дрессированных животных.

Где: Клин, ул. Мира, 32

Когда: 1 июня с 12:00

Вход: свободный

Цветной бульвар: праздник Незнайки и его друзей

Фото - © Сайт мэра Москвы

1 июня 2024 года на Цветном бульваре планируется провести большой праздник, посвященный 115-летию со дня рождения детского писателя Николая Носова и 70-летию выхода в свет первой публикации книги о знаменитом Незнайке. В программе праздника — театрализованные шоу у фонтана «Клоун», концерты, театральные постановки, анимационные программы. На нескольких площадках клоуны и жонглеры предложат юным зрителям познать секреты своего профессионального мастерства. Кроме того, все желающие смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению шляп «в стиле Незнайки», брелоков в виде палитры Тюбика, очков Знайки, а также научатся рисовать самого Незнайку и его друзей.

Где: сквер на Цветном бульваре, ст. м. «Цветной бульвар», «Трубная»

Когда: 1 июня с 13:00 до 18:00

Вход: свободный

Парк «Зарядье»: квест-лабиринт и эксперименты

Фото - © Telegram-канал парка «Зарядье»

Ко Дню защиты детей парк «Зарядье» подготовил Фестиваль «НаучФЕСТ», который позволит посетителям познать удивительный мир науки. В программе — квест-лабиринт с интерактивными лабораториями и экспериментами, интеллектуальные игры и научно-познавательные шоу для детей и взрослых. Участники смогут узнать, как получить электричество из картофеля, как изготовить краски и как оказать первую медицинскую помощь. Кроме того, планируются турниры по гигантским шахматам, шашкам и крестикам-ноликам. Стартовый пакет можно получить с 11:30 у павильона «Медиацентр».

Где: парк «Зарядье», Россия, Москва, улица Варварка, 6с4

Когда: 2 июня с 11:30

Вход: свободный, для участия в мероприятиях нужна регистрация