Что изменится в законах с 1 апреля 2025: экзамены для детей мигрантов, индексация пенсий и подача налоговых деклараций

В материале РИАМО читайте о том, кого будут принимать в первые классы, на сколько вырастут пенсии и каким будет сбор за рекламу с 1 апреля.

Начинается прием заявлений на зачисление в 1 класс

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С 1 апреля стартует прием заявлений на зачисление в первые классы. Уже сейчас на «Госуслугах» можно сделать черновик заявления, а 1 апреля просто его отправить. Также заявление можно отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или подать его лично в школе.

В первую волну, с 1 апреля по 30 июня, в школы зачисляют детей, проживающих на территории, закрепленной за конкретной школой. Льготные категории могут подавать заявление в любую школу. Во вторую волну, с 6 июля по 5 сентября, заявления могут подавать все независимо от места регистрации.

В 1 класс перестанут принимать без знания русского языка

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С 1 апреля 2025 года в России вводится обязательное тестирование детей иностранных граждан на знание русского языка для приема в школы. Нормы закреплены приказом Минпросвещения РФ от 04.03.2025 № 170 о тестировании иностранцев по русскому языку для обучения в школах. Дети иностранных граждан должны подтвердить знание русского языка на уровне, нужном для «освоения федеральных образовательных стандартов».

Для поступления в школу русский язык достаточно знать «на тройку». Это закреплено в приказе Рособрнадзора от 05.03.2025 № 510.

Экзамен будет проводиться в устной и письменной формах для всех детей, которые планируют учиться в российских школах со 2 по 11 классы. Для зачисления в первый класс нужно будет пройти устное тестирование. Тех, кто не сдаст его даже на три балла, родители должны зачислить на дополнительные занятия по русскому языку, а прийти на пересдачу можно будет только через три месяца.

Индексация пенсий

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С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии, такие как выплаты по старости и инвалидности, а также выплаты детям-сиротам, потерявшим кормильца. При индексации будет учтен прожиточный минимум 2024 года и уровень инфляции. Пенсии проиндексируют на 14,75%, средний размер выплат составит 15,4 тысячи рублей.

Кроме социальной пенсии, на те же 14,75% вырастет пенсионное обеспечение для некоторых других категорий россиян. Речь идет о выплатах, которые назначаются лицам, имеющим особый статус. Этот статус может быть связан с участием в боевых действиях, военной службой, специфической деятельностью в экстремальных условиях или последствиями техногенных катастроф. Полный список категорий можно посмотреть на сайте Правительства России.

Завершение периода упрощенной замены водительских прав

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1 апреля завершается годовой льготный период, когда можно было заменить иностранные водительские права на российские без сдачи экзамена. Сделать это должны граждане России с иностранными ВУ, иностранцы с видом на жительство или получившие гражданство. Подробнее о сроках смены прав мы писали ранее.

Подача деклараций на доход за 2024 год

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До 30 апреля 2025 года необходимо предоставить в ФНС декларацию о доходах, полученных в 2024 году. Отчет нужен будет, если в 2024 году гражданин продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Кроме того, сдать декларацию 3-НДФЛ также должны индивидуальные предприниматели; нотариусы, занимающиеся частной практикой; адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

Оплатить налог нужно до 15 июля 2025 года. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени. Подать налоговую декларацию можно через личный кабинет на сайте ФНС или лично в любом отделении.

Новые правила использования сим-карт

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В связи с изменениями в законе о связи с 1 апреля этого года появятся ограничения на продажу сим-карту одному физлицу. Операторы связи смогут выделить, а юридические лица или индивидуальные предприниматели — предоставить в пользование одному гражданину РФ не более 20 номеров. В это число попадают и личные номера, и корпоративные, которые оформлены на конкретного сотрудника.

Не более 10 номеров сможет купить иностранец или лицо без гражданства. Эти правила не распространяются на дипломатов и консулов.

Перед подключением оператор будет обязан проверять количество оформленных номеров и при превышении лимита отказывать в продаже. В этом случае человек сможет получить новый номер только после того, как избавится от лишнего старого.

Кроме того, с 1 апреля физические лица смогут оплачивать услуги мобильной связи наличными только через кредитные организации, отделения почты или компании, утвержденные правительством. При оплате потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность. Внесение средств через платежные терминалы будет запрещено, за исключением устройств, соответствующих специальным требованиям, которые установит Правительство.

Более того, с 1 апреля Роскомнадзор запустит на «Госуслугах» сервис, с помощью которого любой пользователь портала сможет подать запрос об оформленных на него номерах. Там же можно будет сразу расторгнуть договор с оператором, если номер вам не знаком.

Сбор за распространение рекламы в интернете

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С 1 апреля 2025 года вводится сбор за рекламу в интернете. Так называемый «налог на рекламу» должны будут платить те, кто получает доходы от рекламной деятельности — это рекламораспространители, то есть владельцы ресурсов, на которых размещается платная реклама, блогеры, администраторы сайтов и групп в социальных сетях и другие. Платить сбор будут операторы рекламных систем, рекламодатели (российские юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, заказывающие рекламу у иностранных компаний, если эта реклама направлена на российскую аудиторию), а также рекламные агентства, которые помогают организовывать и размещать рекламу.

Отчисления не будут взимать при распространении рекламы на сайтах федеральных телеканалов, радиостанций и информагентств. Сбор также можно не платить, если реклама размещена на сайтах СМИ, в уставном капитале которых участвует государство или муниципалитеты, если они получали ассигнования из федерального бюджета в течение года или если выполняют функции издателя или редакции периодического печатного издания с ежегодным тиражом от 300 тысяч до 15 миллионов экземпляров в зависимости от периодичности выхода.

Не будут платить сбор маркетплейсы, так как они занимаются продвижением, а не рекламой.

Сбор составит 3% от дохода, полученного от рекламной деятельности. Расчет будет делать Роскомнадзор на основе предоставляемых данных.

Отдельной ответственности за неуплату сбора не предусмотрено. Но по закону «О рекламе», к нарушителям будут применяться штрафы по статье 14.3 КоАП РФ.