Прекращение упрощенной замены водительских прав: что изменится для водителей с 1 апреля 2025 года
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О том, кому нужно будет менять права в 2025 году и что изменится в получении российского водительского удостоверения с 1 апреля, читайте в материале РИАМО.
Новые правила замены иностранного водительского удостоверения с 1 апреля 2025 года
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1 апреля 2024 года в России вступил в силу закон № 313-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения"», по которому граждане России, имеющие иностранное водительское удостоверение, иностранные граждане и резиденты могут в течение 12 месяцев сменить свои права на российские, не сдавая экзамены в ГИБДД.
1 апреля 2025 года упрошенный порядок замены иностранных водительских удостоверений прекращает свое действие, и с этого времени, чтобы получить права российского образца, снова нужно будет сдавать экзамен.
Кому нужно менять иностранное водительское удостоверение на российское
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Пользоваться зарубежными правами гражданам России можно в течение 12 месяцев после пересечения границы при возвращении в Россию или до 1 апреля 2025 года, если к моменту вступления в силу закона (до 1 апреля 2024 года) гражданин был в стране. После одного года иностранные права будут недействительными, в стране можно ездить только по российскому водительскому удостоверению. То есть, если гражданин въехал в страну, например, в сентябре 2024 года, то права он может поменять до сентября 2025 года. А если он находился в России с марта 2024 года, то время смены прав продлевается до 1 апреля 2025 года. Для иностранцев, получивших вид на жительство или гражданство, срок для получения водительских прав начинается с моменты получения нового статуса.
При смене прав после 1 апреля 2025 года всем придется сдавать экзамен, так как действие упрощенного режима завершается. Дополнительно сдавать на права должны и те, у кого водительское удостоверение не соответствует Венской конвенции и категориям транспорта, установленным в РФ.
Иностранные граждане, которые не получили вид на жительство или гражданство России, водительское удостоверение могут не менять — они имеют право пользоваться транспортными средствами на основании как иностранных национальных прав либо международных иностранных водительских удостоверений, так и российских ВУ. Но правило действует, только если иностранные права выпущены одной из стран, подписавшей Венскую конвенцию, и водители из Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Граждане других стран должны иметь и оригинал, и заверенный перевод своих ВУ.
Исключения есть для граждан Беларуси или резидентов из этой страны — им права менять не обязательно.
Как будет проходить экзамен для замену водительских прав с 1 апреля 2025 года
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Процедура сдачи экзамена для получения российского водительского удостоверения снова будет такой, какой она была до 1 апреля 2024 года: для замены прав нужно будет сдавать теоретический и практический экзамены. Разным категориям водителей дается разный срок на замену прав:
- Три недели для иностранцев, у которых на 1 апреля 2025 года исполнится год с момента разрешения на временное проживание, получения ВНЖ или гражданства России.
- Один год с момента первого въезда в Россию для граждан РФ, которые получали иностранные права в период длительного нахождения за границей.
Какой предусмотрен штраф, если не поменять иностранные водительские права
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Если срок действия иностранных водительских прав истек и водитель их не поменял на российские, то права считаются недействительными. Такому водителю запрещено управление транспортным средством, и он заплатит штраф от пяти до 15 тысяч рублей.