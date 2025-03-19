Прекращение упрощенной замены водительских прав: что изменится для водителей с 1 апреля 2025 года

1 апреля 2025 года упрошенный порядок замены иностранных водительских удостоверений прекращает свое действие, и с этого времени, чтобы получить права российского образца, снова нужно будет сдавать экзамен.

1 апреля 2024 года в России вступил в силу закон № 313-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения"», по которому граждане России, имеющие иностранное водительское удостоверение, иностранные граждане и резиденты могут в течение 12 месяцев сменить свои права на российские, не сдавая экзамены в ГИБДД.

Кому нужно менять иностранное водительское удостоверение на российское

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Пользоваться зарубежными правами гражданам России можно в течение 12 месяцев после пересечения границы при возвращении в Россию или до 1 апреля 2025 года, если к моменту вступления в силу закона (до 1 апреля 2024 года) гражданин был в стране. После одного года иностранные права будут недействительными, в стране можно ездить только по российскому водительскому удостоверению. То есть, если гражданин въехал в страну, например, в сентябре 2024 года, то права он может поменять до сентября 2025 года. А если он находился в России с марта 2024 года, то время смены прав продлевается до 1 апреля 2025 года. Для иностранцев, получивших вид на жительство или гражданство, срок для получения водительских прав начинается с моменты получения нового статуса.

При смене прав после 1 апреля 2025 года всем придется сдавать экзамен, так как действие упрощенного режима завершается. Дополнительно сдавать на права должны и те, у кого водительское удостоверение не соответствует Венской конвенции и категориям транспорта, установленным в РФ.

Иностранные граждане, которые не получили вид на жительство или гражданство России, водительское удостоверение могут не менять — они имеют право пользоваться транспортными средствами на основании как иностранных национальных прав либо международных иностранных водительских удостоверений, так и российских ВУ. Но правило действует, только если иностранные права выпущены одной из стран, подписавшей Венскую конвенцию, и водители из Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Граждане других стран должны иметь и оригинал, и заверенный перевод своих ВУ.

Исключения есть для граждан Беларуси или резидентов из этой страны — им права менять не обязательно.