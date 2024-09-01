Черные дни: как захват школы в Беслане 1 сентября 2004 года потряс Россию

20 лет назад, 1 сентября 2004 года, в городе Беслан (Республика Северная Осетия-Алания) отряд террористов во главе с Русланом Хучбаровым, также известным как Полковник, захватил здание средней общеобразовательной школы №1. Жертвами одной из самых страшных террористических акций в истории современной России стали 334 человека, в том числе 186 детей. Историю бесланской трагедии вспомнил корреспондент РИАМО.

Страшный день Беслана 1 сентября 2004 года

Фото - © Рамазан Лагкуев/РИА Новости

Утром 1 сентября 2004 года во дворе средней общеобразовательной школы №1 Беслана проходила традиционная праздничная линейка. В тот момент к учебному заведению подъехал укрытый тентом грузовик, из кузова которого выскочили вооруженные люди. Отряд главаря Руслана Хучбарова состоял из 32 террористов, среди которых были женщины. Боевики открыли огонь из автоматического оружия поверх голов и стали сгонять всех, кто был во дворе, в здание школы. Лишь немногие смогли сбежать, воспользовавшись паникой.

В итоге, согласно первоначальным данным, террористам удалось захватить 354 заложника. Позже выяснилось, что их оказалось в разы больше — 1 128 человек, абсолютное большинство из которых составляли дети (в том числе дошкольного возраста). Кроме того, среди заложников оказались родители и учителя. Большую часть заложников боевики согнали в спортзал школы и заминировали его. Это было сделано при помощи как минимум 15 самодельных взрывных устройств (СВУ), установленных и подключенных к электровзрывной цепи.

Затем, чтобы запугать заложников, террористы расстреляли около десяти из них. Кроме того, в первые дни захвата были расстреляны почти все мужчины, оказавшиеся среди заложников. Чтобы спасти тех, кто попал в руки боевиков, в Беслан немедленно направились подразделения Центра специального назначения Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, был создан оперативный штаб. Район проведения спецоперации был заблокирован подразделениями внутренних войск МВД России. Кроме того, вокруг школы создали два рубежа оцепления, а жителей окрестных домов эвакуировали.

Огонь и кровь: как велись переговоры с террористами

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Первое время боевики не выдвигали никаких условий, но затем потребовали появления в школе президента Северной Осетии Александра Дзасохова, президента Ингушетии Мурата Зязикова, а также директора НИИ медицины катастроф доктора Леонида Рошаля. По некоторым данным, среди требований террористов также был вывод федеральных сил с территории Чечни и освобождение тех боевиков, которые были арестованы ранее. Однако политические требования захватчиков оперштаб не мог рассматривать в силу ФЗ «О борьбе с терроризмом».

1-3 сентября контакт с боевиками пытались установить советник президента России Асламбек Аслаханов, детский врач Леонид Рошаль, а также другие представители властей и общественные деятели. При этом на протяжении всех трех дней захватчики не разрешали передавать заложникам лекарства, воду и еду. Кроме того, террористы отказывались и от денег за освобождение заложников.

Единственным человеком, которого 2 сентября все-таки впустили в захваченное здание школы №1, стал бывший президент Ингушетии Руслан Аушев. Он сумел убедить боевиков отпустить вместе с ним 26 заложников — женщин и маленьких детей. 3 сентября оперштаб сумел договориться об эвакуации тел тех заложников, которые были расстреляны в первый день захвата. Развязка наступила в тот же день около полудня, когда к школе подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС — именно они должны были забрать тела.

В этот момент в школьном спортзале раздались два мощных взрыва — они спровоцировали незапланированный штурм, который начал спецназ. Началась стрельба, а из появившегося пролома в стене спортзала стали прыгать женщины и дети. Между тем бойцы спецназа стали принимать меры, чтобы спасти находившихся в спортзале. Одновременно снайперы стреляли по террористам, которые вели огонь по бегущим заложникам.

Детские жизни: как проводилось освобождение заложников

Фото - © Рамазан Лагкуев/РИА Новости

Спустя несколько минут после взрывов часть из тех заложников, которые выжили в спортзале, террористы заставили перейти в другие школьные помещения, главным образом в столовую. Она находилась в конце коридора, напротив спортзала. Всего под прицелом боевиков продолжали оставаться более чем 200 человек. Между тем сотрудники спецназа заняли спортзал и приступили к эвакуации раненых и обессиленных людей. Параллельно они вели бой с террористами, который длился до позднего вечера.

В результате событий того дня здание школы №1 оказалось частично разрушено. Весь день 4 сентября сотрудники экстренных служб вели разбор завалов, искали и извлекали тела погибших, а правоохранительные органы вели оперативно-следственные мероприятия. Всего жертвами теракта стали 334 человека. Из них 318 — заложники, в том числе 186 детей. Опознание некоторых жертв потребовало проведения генетической экспертизы.

Среди погибших также оказались десять бойцов спецназа «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России, два сотрудника «Центроспаса» МЧС, а также житель Беслана, который спасал заложников. Большинство спецназовцев погибли, прикрывая собой детей. Ранения получили 810 человек — среди раненых оказались заложники, жители Беслана, сотрудники ФСБ, МЧС, милиции, а также военнослужащие.

При этом заложники не только получили ранения в ходе штурма — они испытали тяжелейший психологический шок. Больше двух суток террористы отказывались давать им воду, еду и лекарства. Всего потерпевшими по делу о теракте в Беслане были признаны 1 315 человек. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 206 («Захват заложника») УК РФ.

Расследование Генпрокуратуры показало, что в банду Руслана Хучбарова из 32 человек входили две «смертницы» — они подорвали себя еще до начала штурма. Все террористы были уничтожены, за исключением одного — Нурпаши Кулаева, которого удалось задержать. Суд над ним начался в мае 2005 года.

Дань памяти жертв теракта в Беслане

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Нурпаши Кулаева обвинили сразу по восьми статьям, в том числе 105 («Убийство»), 205 («Теракт»), 206 («Захват заложника»), 209 («Бандитизм»), 222 («Незаконное хранение, ношение, приобретение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ), а также 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Год спустя, 26 мая 2006 года, Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным по всем статьям обвинения и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Теракт в Беслане спланировали главари террористического подполья — Аслан Масхадов, Шамиль Басаев, Абу Дзейт (Тауфик-аль-Джедани, он же Абу-Умар-аль-Кувейти) и Магомед Хашиев. Все они были ликвидированы. 6-7 сентября 2004 года из-за теракта объявили днями траура в России. В Северной Осетии, где произошла трагедия, 26 ноября 2004 года был выпущен указ главы республики «Об этической и нравственной ситуации вокруг бесланской трагедии».

Согласно ему, 3 сентября объявлялся Днем Памяти жертв теракта в Беслане. Начиная с 2005 года в память о бесланской трагедии дата 3 сентября в России стала Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Начиная с 2005 года в Северной Осетии ежегодно 5 сентября начинаются траурные мероприятия, которые длятся три дня. Они посвящены памяти тех, кто погиб в результате теракта в Беслане. А в самом городе из-за траура на три дня сдвигается начало учебного года.

В дни траура люди несут цветы на руины школы №1, а также на мемориальное кладбище «Город ангелов». Именно там похоронена большая часть жертв бесланской трагедии. В 2005 году там открыли памятник «Древо скорби», а год спустя — мемориал в память о сотрудниках ФСБ и МЧС, погибших в ходе освобождения заложников.

Разрушенную школу №1 не стали восстанавливать — на ее территории был открыт мемориальный комплекс, центральной частью которого стал школьный спортзал. Вокруг него возвели золотой каркас из металлических опор, верхняя часть которого напоминает венок. Остальные части школьного корпуса законсервировали, чтобы они не разрушались дальше. Также в школе были установлены таблички с именами погибших бойцов спецназа и спасателей МЧС.