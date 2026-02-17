Блинная энциклопедия: что вы не знали о блинах, но всегда хотели спросить

Почему блины называются блинами

Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори

Согласно самой распространенной версии, слово «блин» произошло от древнерусского «млинъ», которое в свою очередь соотносится с глаголом «молоть». Изначально блины были «млинами», и именно такое название долгое время сохранялось во многих регионах России до середины XX века. Плотные, толстые изделия из тесты на опаре имели солидное название «блины» или «млины», а вот тонкие лепешки называли «млинцами» или «блинцами». Блинцы считались традиционным угощением молодых на второй день свадьбы.

Как пекли блины на Руси

Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори

Блины делали из пшеничной, ржаной, овсяной или гречневой муки, а в некоторых регионах — даже из перемолотых гороха или пшена. Гречневые блины называли красными, пшеничные — белыми.

Тесто замешивали на воде, молоке, простокваше или опаре, с добавлением яиц или без них — видов блинов существовало огромное множество, причем изначально их не жарили на сковороде, а запекали в печи. Именно поэтому даже сейчас, пользуясь современными блинными сковородами и плитой, мы все равно говорим «нужно напечь блинов». Для приготовления блинов в каждом крестьянском доме имелась маленькая кадушка — «блинница» или горшок — «блинник».

Кому можно и нельзя было печь блины на Руси

Фото - © Концерт «Широкая Масленица» в усадьбе Знаменское-Губайлово округа Красногорск/Медиасток.рф

У блинов существовала собственная ритуальность: например, считалось, что печь их должна только женщина, причем отвлекать ее во время работы нельзя, иначе блины не получатся. Мужчин же к приготовлению блинов не подпускали, существовали даже поверья: «Ежели мужик блины печь станет, борода у него расти не будет».

Что такое блины с припеком

Фото - © Margarita Davchenko / Фотобанк Лори

Блины с припеком традиционно делались на праздники: в тесто добавляли начинку из зелени, мелко нарубленного лука, маленьких кусочков мяса, тертого сыра, вареных яиц. Иногда начинку сперва обжаривали, а затем заливали блинным тестом, но изначально все дополнительные ингредиенты вмешивали в само тесто.

Какие виды блинов существовали на Руси

Блин-налистник

Фото - © сгенерировано GigaChat

В Архангельской и Олонецкой губерниях крестьяне изобрели собственный способ сделать блины более сытными: их пекли на капустных листьях. В жидкое тесто добавляли простоквашу, разливали тесто на листы капусты, поливали сметаной и так запекали. По сути налистники — это не просто блины, а самостоятельное питательное блюдо.

Удмуртский блин табань

Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори

В Удмуртии существует собственная блинная традиция — там пекут блины под названием табани. Табань — это толстый блин, который готовится из кислого теста. Обычно тесто для табаней ставят с вечера, а утром запекают на сковороде-«табе» и подают к завтраку с молочно-яичным соусом. Также в качестве соуса могут использоваться толченые с медом ягоды, сметана или томленые грибы с картофельным пюре.

Блины — «Христовы онучи»

Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори

В некоторых регионах, например, в Тамбовской области, Смоленской губернии и в Моршанском районе, у одного вида блинов существовало собственное поименование — Христовы онучи или Христовы портянки. Их пекли на праздник Вознесения Господня (40 дней после Пасхи), Это были традиционные тонкие блинчики, которые готовили в день поминования усопших родственников. На Вознесение, по поверьям, Спаситель спускался на землю и ходил среди людей, а они пекли ему «портянки» или «онучи», чтобы он мог обуться, когда станет подниматься обратно на небеса.

Есть «Христовы онучи» полагалось в поле, чтобы погода летом была хорошей, а будущий урожай –богатым.