Бинлан: что это за орех и почему он в тренде у зумеров

В материале РИАМО рассказываем о том, что представляет из себя орех бинлан и почему он стал популярен среди российских подростков.

В соцсетях появилось множество коротких видео от школьников, которые жуют заказанный на азиатских маркетплейсах популярный орех бинлан. Этот экзотический азиатский продукт вызывает опьяняющий эффект за счет вещества ареколина, воздействующего на нервную систему. В материале РИАМО разбираемся, так ли безобиден бинлан и какой эффект он оказывает.

Что такое бинлан или орех арека

Фото - © Санфи/Wikipedia.org

Бинлан – это название бетельного ореха, или ореха арека. Это плод арековой пальмы (лат. Areca catechu), которая растет главным образом в странах Юго-Восточной Азии. Орехи арека очень популярны в некоторых регионах Таиланда, Китая, Индии, также его активно продают и жуют на Филиппинах, в Камбодже, Лаосе, Бутане и других странах.

В большинстве стран орех разделяют на части или размалывают, посыпают гашеной известью и заворачивают в листья бетеля, а затем продают на улицах в качестве недорогой «тонизирующей жвачки». Из-за доступной цены бинлан пользуется наибольшим спросом у небогатых людей: крестьян, рикш, рабочих, торговцев, уборщиков и безработных.

В более развитых странах производство бинлана поставили на поток: его измельчают (разрезают) в промышленных условиях, высушивают и продают в упаковках наподобие семечек. Такой орех арека поступает и на маркетплейсы, где его могут заказать жители других стран.

Какой эффект дает орех бинлан

Фото - © Анна Фродезиак — Собственная работа/Wikipedia.org

Бинлан принято разжевывать в течение 15–20 минут, а затем сплевывать на землю. За это время алкалоид ареколин, содержащийся в орехе, вступает в контакт со слизистой оболочкой рта и слюной, впитывается в эпителий и поступает в кровь. Азиатские сайты сообщают о том, что орех арека дает эффект, схожий с чашкой крепкого кофе, плюс вызывает ощущение жара, легкую эйфорию и повышение настроения.

При этом выделяется много слюны, окрашенной в яркий красно-оранжевый цвет, ее принято сплевывать на землю. Орех также окрашивает десны и зубы, отчего вся полость рта становится коричнево-алого оттенка.

Чем опасен бетельный орех для здоровья

Фото - © Медиасток.рф

Алкалоид ареколин оказывает воздействие на весь организм человека. Первое последствие жевания бинлана – эстетическое: через некоторое время зубы чернеют, вскоре развивается массивный кариес. Интересно, что первые свидетельства использования ореха арека в качестве жвачки относятся к 4600-м годам до нашей эры – именно такой возраст имеют скелеты с красно-черными зубами, найденные на древних стоянках на Филиппинах. Краситель оказался очень стойким: он сохранился на зубах доисторических филиппинцев, погребенных более шести тысяч лет назад. Именно по изменению цвета зубов археологи смогли понять, когда бинлан стал частью культуры некоторых племен.

Жевание бинлана также может вызывать онкологические заболевания. Учеными уже доказано канцерогенное воздействие ареколина: у многих любителей бинлана развивается рак языка, горла или пищевода. В китайских пабликах, например, можно найти немало историй людей, которые из-за пристрастия к жеванию ареки потеряли всю нижнюю часть лица.

В процессе жевания бинлана организм также испытывает нагрузку, страдают сердечно-сосудистая и пищеварительная системы. Могут развиться неконтролируемое слюноотделение, тремор, головокружение, нарушение сердечного ритма, гипотония, судороги и даже инфаркт миокарда. Ареколин пагубно действует на печень (возможен цирроз) и поджелудочную железу, может привести к развитию диабета II типа и астме, вредит предстательной железе и может вызвать бесплодие.

Бинлан также вызывает привыкание, а синдром отмены во многом похож на наркотическую ломку: у человека нарушается сон, возникают перепады настроения, раздражительность и тревожность.

В некоторых странах (например, в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Сингапуре, Канаде и Австралии) орех арека полностью вне закона: его нельзя провозить, продавать, покупать или жевать. В России бинлан настолько редко жуют, что его использование пока никак не регламентируется. На отечественных маркетплейсах такой продукт не продается.