Амилоидоз: что это за болезнь, каковы симптомы и что известно о состоянии Льва Лещенко

Некоторое время назад у Льва Лещенко диагностировали серьезное заболевание – амилоидоз. Что это за болезнь и как она проявляется?

Что такое амилоидоз и чем он опасен

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Амилоидоз – системное заболевание, проявляющееся накоплением в клетках различных органов особого белка-амилоида. Этот процесс приводит к склерозу тканей (замене функциональных клеток органов соединительной тканью), угнетению функций органов, а впоследствии может вызвать полиорганную недостаточность.

Точные причины возникновения заболевания пока не выявлены, но известно, что мужчины болеют им в два раза чаще, чем женщины. К числу провоцирующих факторов исследователи относят генетическую предрасположенность и некоторые системные заболевания, например, ревматоидный артрит.

Амилоидоз бывает нескольких видов. Например, вторичный амилоидоз развивается на фоне различных хронических заболеваний: туберкулеза, бронхита, остеомиелита, сифилиса и других. В случае наследственного амилоидоза в организме появляются клетки, продуцирующие амилоиды. Опухолевой амилоидоз характеризуется отложением белка в клетках опухоли, провоцируя ее быстрый рост. А старческий церебральный амилоидоз развивается в преклонном возрасте, при этом поражая поджелудочную железу, сердце, легкие, головной мозг.

Симптомы амилоидоза

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Проявления амилоидоза бывают различными, в зависимости от давности и локализации заболевания, а также от степени поражения внутренних органов. На ранних стадиях болезнь обычно протекает бессимптомно, но по мере накопления амилоидов состояние пациента начинает ухудшаться.

Больные могут жаловаться на слабость, отсутствие сил и аппетита, потерю веса, рвоту и диарею, отеки, боли в мышцах и кожный зуд, головокружение, учащенное сердцебиение, одышку. В случае поражения желудка и пищеварительной системы возможны трудности при глотании, изжога, вздутие живота. Если поражены почки, может последовать артериальная гипертензия, сердечная или почечная недостаточность. При поражении амилоидами нервной системы возможно нарушение когнитивных способностей, снижение ясности мысли, ухудшение психического состояния, проблемы с контролем над конечностями (вплоть до паралича).

В случае развития заболевания возможны повторяющиеся инфекционные и вирусные заболевания, также могут случиться инфаркт миокарда или инсульт.

Как лечат амилоидоз

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Если состояние развилось на фоне другого заболевания, то в первую очередь направляют все силы на лечение основной патологии. В некоторых случаях применяют химиотерапевтические препараты. Нередко больным назначают трансплантацию стволовых клеток. В случае, если состояние пациента вызывает серьезные опасения врачей, рекомендуется операция по пересадке пораженного органа (почки, печени, сердца).

Амилоидоз у Льва Лещенко

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Некоторое время назад у легенды советской эстрады Льва Лещенко диагностировали амилоидоз. По сообщению телеграм-канала Mash, для лечения потребовалось дорогостоящее лекарство – «Виндамэкс». В описании к препарату значится: «лечение транстиретинового амилоидоза у взрослых с клинически выраженной полиневропатией с целью задержки развития нарушений в периферических нервах».

Одна упаковка лекарства стоит 1,8 миллиона рублей, а пенсия 82-летнего артиста составляет всего 30 000 р. Певец обратился за помощью к государству, и ему предоставили дорогостоящий препарат бесплатно. Сейчас популярный певец проходит второй курс лечения, параллельно продолжая концертную деятельность.