9 идей романтических свиданий на 14 февраля: ресторан, спа и аттракционы

1.Поход в ресторан

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Первое, что приходит на ум, когда хочется порадовать своего родного человека, — поход в ресторан. Хорошо, если это будет то самое место, которое связано у вас с общими воспоминаниями. Например, если вы на первое свое свидание ходили в суши-бар, то можно сходить в него снова и вспомнить, как вы стеснялись и робели в компании друг друга на первой встрече. Или можно порадовать свою половинку, организовав ужин в ресторане со звездой Мишлен — такие в Москве тоже есть, но бронируйте столик заранее.

2.Парный сеанс в спа-салоне

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Идеальным свидание может стать и в спа-салоне, особенно если выбрать парную процедуру. Если же вы ограничены в средствах, то подобное мероприятие можно организовать и дома: достаточно приобрести все необходимое — пену для ванны, массажное масло, крем, свечи. Не стоит забывать и про романтический плейлист, который вы включите во время процедур.

3.Романтическая фотосессия

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Еще один способ нескучно провести свидание — заказать романтическую фотосессию. Они бывают самые разные: и прогулочные, и интерьерные. Желательно заранее встретиться с фотографом и обговорить все детали: одежду, формат съемки и т. д. Однако самое важное при съемке лавстори — правильный настрой влюбленных. Веселитесь, дурачьтесь перед камерой, не стесняйтесь показывать чувства друг к другу — так вы не только хорошо проведете время, но и фотографии получатся действительно удачными.

4.Сходить на концерт

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В столице чуть ли не ежедневно проходят самые разные концерты. 14 февраля, например, в Кремлевском дворце состоится концерт, где выступят звезды эстрады. Вот лишь неполный список хедлайнеров: Люся Чеботина, Стас Костюшкин, Алсу, Ирина Дубцова, RASA, Ольга Серябкина. В афише еще с десяток имен. Стоимость билетов при этом начинается от 800 рублей.

Кроме того, послушать вечную классику можно в Московской консерватории. Это отличный способ провести свидание: романтическое настроение вам точно будет гарантировано. 14 февраля, например, в Концертном зале имени И. К. Архиповой музыканты будут исполнять песни Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Шарля Трене, Заз.

5.Сходить на аттракционы

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Если вы еще юны душой и вам хочется драйва и незабываемых впечатлений, то лучший способ провести свидание — поход в парк аттракционов. Так, например, в «Острове мечты» к 14 февраля подготовили праздничные мероприятия. Однако даже и без них можно отлично провести время: здесь находится первый в России парк развлечений мирового уровня. На площадке соседствуют известные герои мультфильмов и персонажи, созданные специально для парка. Локация включает в себя 10 тематических зон с экстремальными, семейными и детскими аттракционами, многие из которых не имеют аналогов в России и Европе.

6.Сходить на мастер-класс

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Еще один способ провести свидание — научиться чему-то новому вместе со своей второй половинкой. К примеру, можно вместе записаться на урок гончарного искусства, кулинарный мастер-класс или занятие по созданию собственного парфюма. Также можно вместе поучиться играть на гитаре или барабанах, рисовать картины или работать с деревом.

7.Устроить релакс за городом

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Городские жители зачастую устают от вечно куда-то мчащегося ритма жизни. Поэтому сам собой напрашивается вариант свидания за городом. Можно уехать вдвоем на турбазу или в загородный отель, где есть SPA, баня или подогреваемый бассейн под открытым небом.

8.Устроить киновечер

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Свидание можно устроить и за просмотром своих любимых фильмов — или же новинок, которые только-только вышли в прокат. Осталось только заказать вкусной еды и достать из шкафа мягкий плед.

9.Сходить на экскурсию

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К 14 февраля многие музеи устраивают специальные экскурсии, которые настраивают на сентиментальный, романтический лад. Было бы неплохо сходить на одну из таких вместе со своей второй половинкой. Например, «Булгаковский дом» запускает проект «Невероятные истории любви». Гости будут ездить по городу на автобусе. Рассказывают о Михаиле Булгакове и трех его музах — Татьяне Николаевне, Любови Евгеньевне и Елене Сергеевне. Обещают переклички с биографией Есенина и его трагической любовью Айседорой Дункан, а также вплести в ткань экскурсии историю Владимира Маяковского и Лили Брик.