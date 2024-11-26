40 тысяч за оргазм: что такое «оргазмотерапия» и почему россиянки готовы платить большие деньги

Что такое «оргазмотерапия»?

В социальных сетях завирусилось видео из одного зала для пилатеса, где россиянки активно раскачиваются, трясут бедрами, изображают волну телом и якобы получают удовольствие. Делают они это не самостоятельно — женщин поддерживают мужчины либо другие женщины.

Что удивительно, инструкторы уверяют, что благодаря такой «оргазмотерапии» можно исцелить репродуктивную и половую системы, избавиться от болей и зажимов в шее, плечах и пояснице, убрать негатив, пробудить свою красоту, женственность, сексуальность, да и в целом улучшить свое женское здоровье.

Кто лечит оргазмотерапией в России

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«Целителями» зачастую являются инструкторы без медицинского образования. Они утверждают, что в результате таких незамысловатых движений телом девушки погружаются в состояние транса, а это приводит к бесконтактному оргазму.

Они называют себя «энерготерапевтами», которые способны довести любую девушку до экстаза.

Сколько стоит сеанс оргазмотерапии

Фото - © Lekcej / Фотобанк Лори

Оказалось, что поймать бесконтактным образом оргазм — удовольствие не из дешевых. Стоимость одного сеанса начинается от 40 тысяч рублей. Если вы лишились смысла жизни и ресурса, то придется выложить 150 тысяч рублей — «целители» любезно подберут для вас специальную авторскую программу.

Если вы при деньгах, хотите личного наставника и работать с ним индивидуально — заплатите, пожалуйста, 350 тысяч рублей.

Что думают пользователи социальных сетей

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Мнения у россиян разделились. Кто-то восторгается умением этих мужчин-«целителей» делать деньги буквально из воздуха, некоторые мужчины-комментаторы интересуются, где бы записаться в инструкторы, а девушки сочувственно пишут, как же легко развести соотечественниц на такие немалые деньги.

Как предлагают бороться с шарлатанами

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Между тем в России уже началась борьба с подобными сомнительными инфобизнесами. Совсем недавно в соцсетях завирусился еще один ролик, где целительница и директор «Московской Суд Джок Академии» Ольга предлагает сбивать температуру отметинами от черного маркера. За 54 тысячи рублей женщина продает своей 50-тысячной аудитории в соцсетях чудо-курс восточной медицины, где раскрываются секреты лечения детских заболеваний, растворения кисты, камней в желчном пузыре без лекарств.

На эту ситуацию уже обратил внимание Минздрав. В ведомстве заявили, что работу псевдоэкспертов нужно строго регламентировать, то есть ввести обязательное предоставление документов о соответствующем образовании перед публикацией медицинского контента или дачей онлайн-консультаций.