25 российских и зарубежных фильмов, которые выйдут на экраны в октябре 2025 года

Какие полнометражные картины стоит посмотреть в кинотеатрах и на стримингах в середине осени, читайте в материале РИАМО.

Что посмотреть в кинотеатрах в октябре 2025

1. «(Не)искусственный интеллект» – фильм о подростке внутри робота

Популярный актер Алексей Чадов, в 2021 году удачно дебютировавший в режиссуре с фильмом «Своя война. Шторм в пустыне», для второго режиссерского опыта выбрал жанр подростковой фантастической комедии. По сюжету новой картины, простой первокурсник Женя (Леон Кемстач, известный по сериалу «Слово пацана») случайно оказывается внутри человекоподобного робота, которого должен пилотировать человек. Однако у железяки, обладающей искусственным интеллектом, свои планы – она хочет пожить «для себя». Правда, для этого ей все равно нужен человек внутри, иначе она не сможет функционировать. Теперь главному герою, чтобы выбраться из взбунтовавшейся машины, нужно найти с ней общий язык.

На большие экраны фильм, сюжетно напоминающий недавнюю ленту с Дженнифер Лопес «Атлас», выйдет 2 октября.

2. «Первый на Олимпе» – фильм о советском олимпийском чемпионе

Сын Никиты Михалкова Артем, в 2022 году снявший свой первый успешный фильм «Мистер Нокаут», решил продолжать эксплуатировать жанр спортивной биографии, только на этот раз вместо боксера выбрал главным героем гребца – двукратного олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова.

В российских кинотеатрах картина с Глебом Калюжным в главной роли выйдет 9 октября.

3. «Сводишь с ума» – фильм о влюбленных из параллельных миров

В этой фэнтезийной мелодраме девушка Алиса (Мила Ершова), заселившаяся в просторную питерскую квартиру, вдруг обнаруживает неожиданного соседа – привлекательного парня Ивана (Юрий Насонов). Правда, видит она его только через большое зеркало в ванной, потому что он живет в параллельной реальности. У молодых возникают чувства друг к другу, но они не знают, как преодолеть невидимую преграду.

Посмотреть фильм на большом экране можно будет с 9 октября.

4. «Грабитель с крыши» (Roofman) – фильм о добром и влюбленном преступнике

В этой комедии, основанной на реальной истории, Ченнинг Татум сыграл грабителя, решившего залечь на дно в магазине игрушек и влюбившегося в его сотрудницу (Кирстен Данст). Снял ленту режиссер «Валентинки» и «Места под соснами» Дерек Сиенфрэнс.

В кинотеатрах России редкая картина со звездами Голливуда появится 9 октября.

5. «Эддингтон» (Eddington) – фильм о конфликте в маленьком городке в период пандемии

Об этом фильме мы писали еще в июльском гиде, предположив, что он выйдет в кинотеатрах России в формате «предсеансового обслуживания». Однако оказалось, что картину режиссера Ари Астера о маленьком городке Эддингтон в штате Нью-Мексико, где в непримиримой борьбе сошлись местный шериф (Хоакин Феникс) и мэр (Педро Паскаль), покажут в РФ официально.

Увидеть ленту на больших экранах можно будет с 16 октября. Правда, те, кто хочет сэкономить, уже могут найти ее в интернете.

6. «Лермонтов» – фильм о роковой дуэли великого поэта

Любимый критиками российский режиссер Бакур Бакурадзе решил воплотить на экране образ второго из величайших русских поэтов. Центром повествования станет трагическая дуэль Лермонтова (Илья Озолин) с Мартыновым (Евгений Романцов). Появится на экране и Пушкин (Дмитрий Соломыкин).

В кинотеатрах историческая драма выйдет 16 октября.

7. «Алиса в Стране чудес» – фильм по сказке Льюиса Кэрролла

В российской экранизации самой психоделической из классических детских книг девочку, попавшую в фэнтезийный мир, сыграла Анна Пересильд. В остальных ролях зритель увидит целую россыпь звезд – Милоша Биковича, Сергея Бурунова, Ирину Горбачеву и Паулину Андрееву. В режиссерском кресле – молодой Юрий Хмельницкий, уже успевший снять мощный «Лед 3».

На больших экранах фильм появится 23 октября.

8. «Горыныч» – фильм о дружбе героя Александра Петрова с дракончиком

В очередной картине по мотивам русских сказок моряк Алексей (Александр Петров) из нашего мира попадает в сказочный. Там он находит яйцо, из которого вылупляется малыш-дракончик. Ну а дальше – калейдоскоп захватывающих приключений со стандартными целями: спасти княжество и добиться любви прекрасной принцессы.

Посмотреть фэнтези в кинотеатрах можно будет с 23 октября.

9. «Финник 2» – мультфильм о новых приключениях девочки и домового

Продолжение успешного анимационного фильма 2022 года снова покажет нам девочку Кристину и ее друга, зеленого домового Финника, которые вместе будут противостоять новым опасностям.

На больших экранах мультик покажут с 23 октября.

10. «Мажор в Дубае» – фильм о приключениях героя Прилучного в ОАЭ

В очередной серии похождений Игоря Соколовского (Павел Прилучный) герой отправится в Эмираты на помощь другу, который влез в опасные махинации с криптовалютой.

Посмотреть на приключения Мажора в модной пустынной локации можно будет с 30 октября.

11. «Папины дочки. Мама вернулась» – фильм про воссоединение Веника и Даши

В полнометражной продолжении сериала «Папины дочки. Новые» Даша, сбежавшая от своего мужа Веника и троих детей, наконец возвращается, и семейство Васильевых получает шанс начать все сначала.

Умилиться в кинозале можно будет с 30 октября.

12. «Оболочка» (Shell) – фильм про цену омоложения

В очередной вариации на тему быстрого омоложения путем «сделки с дьяволом» главные роли сыграли Элизабет Олсен и Кейт Хадсон. Первая – неуверенная в себе 40-летняя актриса, жаждущая вернуться на пик карьеры. Вторая – генеральный директор загадочной компании по омоложению, обещающая быстрый и ошеломляющий эффект. Казалось бы, что в этом сотрудничестве может пойти не так?

Своеобразный римейк недавней «Субстанции» появится в российских кинотеатрах 30 октября.

13. «Разрушитель миров» (World-Breaker) – фильм про войну человечества с потусторонними монстрами

Милла Йовович снова сыграла суровую женщину, убивающую жутких тварей – на этот раз проникших на Землю из другого измерения. Компанию ей составляет муж (Люк Эванс), вместе с которым они пытаются подготовить к жизни в жестоком мире свою дочь-подростка.

Довольно оригинальный (судя по трейлеру) фильм режиссера Брэда Андерсона, ранее снявшего такую классику, как «Машинист» и «Обитель проклятых», можно будет посмотреть на больших экранах с 30 октября.

Какие фильмы выйдут в российских кинотеатрах в формате «предсеансового обслуживания» в октябре 2025

В последние годы громкие голливудские новинки не показывают в России официально, но многие кинотеатры демонстрируют их в формате так называемого «предсеансового обслуживания». Ниже – самые интересные картины, которые, вероятно, можно будет посмотреть в указанном формате.

14. «Крушащая машина» (The Smashing Machine) – фильм о чемпионе UFC

В этой спортивной драме Дуэйн Джонсон сыграл известного американского бойца смешанных единоборств Марка Керра (при этом узнать актера в образе непросто). Компанию «Скале» на экране составила Эмили Блант.

В широкий мировой прокат лента выйдет 2-3 октября.

15. «Трон: Арес» (Tron: Ares) – фильм о компьютерных программах в мире людей

Третья часть знаменитой фантастической серии, первый фильм которой вышел в далеком 1982 году, снова расскажет о взаимодействии людей и компьютерных программ. Правда, на этот раз не человек попадает в виртуальный мир, а программа оказывается в реальном. Присутствует в картине и звезда оригинального «Трона» Джефф Бриджес.

На экраны мировых кинотеатров фильм выйдет 8-9 октября.

16. «После охоты» (After the Hunt) – фильм о «культуре отмены»

В новой драме итальянского режиссера Луки Гуаданьино Джулия Робертс сыграла профессора Йельского университета, попавшую в сложную ситуацию, когда одна из студенток обвинила коллегу и друга главной героини в неподобающем поведении. Осложняет ситуацию и то, что самой героине Робертс есть что скрывать.

Широкая мировая премьера фильма состоится 16-17 октября.

17. «Черный телефон 2» (Black Phone 2) – фильм о призраке маньяка, мстящем своим обидчикам

В сиквеле хорошего ужастика 2021 года «Черный телефон» вроде бы погибший маньяк (Итан Хоук) возвращается с того света, чтобы отомстить погубившему его мальчику. Правда, теперь он преследует не самого главного героя, который уже подрос, а его младшую сестру.

В западных кинотеатрах картина появится 16-17 октября.

18. «Везунчики» (Good Fortune) – фильм про ангела в исполнении Киану Ривза

В новой комедии Киану Ривз предстает в образе ангела, которого в качестве наказания сделали человеком. Теперь он познает все прелести и тяготы человеческой жизни в компании своих бывших подопечных, одного из которых сыграл Сет Роген.

В широкий мировой прокат лента выйдет 16-17 октября.

Какие фильмы выйдут онлайн в октябре 2025

19. «Грязная игра» (Play Dirty) – фильм о команде грабителей и самом крупном деле в их карьере

Режиссер и сценарист Шейн Блэк, известный по фильмам «Смертельное оружие», «Последний бойскаут», «Поцелуй навылет» и «Славные парни», наконец-то смог экранизировать сценарий, который он считает лучшим в своем творчестве. В центре сюжета – герои криминальных романов Дональда Уэстлейка, грабители Паркер (Марк Уолберг) и Грофилд (Лакит Стэнфилд), которые вместе с подельниками решили облапошить сразу нескольких опаснейших противников, включая богатейшего человека планеты.

Онлайн-премьера картины состоится 1 октября.

20. «Стив» (Steve) – фильм об учителе с психическими проблемами

Обладатель «Оскара» Киллиан Мерфи сыграл учителя в школе для трудных подростков, которую хочет закрыть правительство. Герой борется не только с левиафаном государства, но и с собственной психикой, начинающей давать сбои.

В интернете фильм появится 3 октября.

21. «Школьный автобус» (The Lost Bus) – фильм про водителя, пытающегося спасти детей от лесного пожара

В новом фильме-катастрофе, снятом признанным мастером реалистичного кино Полом Гринграссом, Мэттью Макконахи сыграл простого водителя, попавшего в самую гущу калифорнийского лесного пожара на автобусе с 22 детьми и их учительницей.

Онлайн-премьера картины состоится 3 октября.

22. «Девушка из каюты №10» (The Woman in Cabin 10) – фильм о расследовании загадочного исчезновения

В этом детективном триллере Кира Найтли сыграла журналистку, отправившуюся в круиз на роскошной яхте. Однажды ночью героиня увидела, как за борт сбросили человека из соседней каюты. Однако команда и другие пассажиры уверяют ее, что в этой каюте никого не было.

Премьера фильма в интернете состоится 10 октября.

23. Vicious – фильм об ужасном черном ящике

В новом хорроре Брайана Бертино (более всего известного по фильму «Незнакомцы») Дакота Фаннинг сыграла женщину, пустившую в дом странную незнакомку. Та оставила хозяйке черный ящик, в который нужно положить три вещи: любимую, ненавистную и необходимую. Если этого не сделать, героиня, по словам гостьи, умрет уже этой ночью.

Онлайн-премьера картины состоится 10 октября.

24. «Дом динамита» (A House of Dynamite) – фильм о ракетной атаке на США

Первая в истории обладательница «Оскара» за режиссуру Кэтрин Бигелоу после долгого восьмилетнего перерыва сняла новый фильм, причем в излюбленном ей жанре политической драмы с элементами триллера. По сюжету картины, по США запущена неопознанная ракета, и за короткое время ее подлета специалисты в Белом доме пытаются понять, кто враг и что делать.

В интернете лента выйдет 24 октября.

25. «Баллада о маленьком игроке» (Ballad of a Small Player) – фильм о любителе азартных игр и его жизненном кризисе

В этой экранизации одноименного романа британского писателя Лоуренса Осборна Колин Фаррелл сыграл азартного игрока из Макао, пытающегося сводить концы с концами на те скромные деньги, что у него остались. Однако судьба преподносит ему второй шанс в лице загадочной китаянки, у которой есть для него выгодное предложение. Правда, в то же время по пятам героя идет частный детектив (Тильда Суинтон), готовая напомнить ему о том, от чего он бежит.

Онлайн-премьера картины состоится 29 октября.