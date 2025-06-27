12 российских и зарубежных фильмов, которые выйдут на экраны в июле 2025 года

Какие полнометражные картины стоит посмотреть в кинотеатрах и на стримингах в середине лета, читайте в материале РИАМО.

Что посмотреть в кинотеатрах в июле 2025

1. «Плагиатор» – фильм о том, как сделать музыкальную карьеру в прошлом

Эта фантастическая комедия заимствует сюжет у фильма Дэнни Бойла Yesterday – только с российскими музыкальными хитами вместо песен легендарной ливерпульской четверки. Главный герой Егор (Роман Евдокимов) находит портал из дня сегодняшнего в 1991 год и решает петь там бесчисленные шлягеры отечественной эстрады, вышедшие за 30 с лишним лет. Успех гарантирован. Вот только, как мы знаем из фильмов подобного жанра, все перемены в прошлом отражаются и на будущем.

Увидеть музыкальное пиршество на большом экране можно будет с 10 июля.

2. «Хищные твари» (Dangerous Animals) – фильм о схватке с маньяком и акулами

Новый австралийский хоррор скрещивает «Волчью яму» с «Челюстями». Главная героиня, молодая серферша, сталкивается с жестоким маньяком, но тот предпочитает убивать не сам, а с помощью хищных рыб. Однако сдаваться девушка не намерена.

В российских кинотеатрах картина, получившая хорошие отзывы критиков, выйдет 10 июля.

3. «Нейробатя» – фильм о высокотехнологичном решении проблемы отцов и детей

В еще одной российской фантастической комедии юный айтишник-вундеркинд (Денис Власенко) нашел способ переносить сознание людей в гаджеты. В качестве подопытного кролика он использовал своего отца – криминального авторитета Беса (Виталий Хаев). Теперь необычный дуэт вынужден противостоять угрозам извне, координируя усилия через самые разные устройства.

Посмотреть фильм на большом экране можно будет с 17 июля.

4. «Одно целое» (Together) – фильм о слиянии мужа и жены воедино

В этом оригинальном хорроре молодая семейная пара сталкивается с серьезной проблемой – их тела начинают буквально сливаться друг с другом.

В российских кинотеатрах изысканную голливудскую метафору о супружеской жизни покажут с 31 июля.

Какие фильмы выйдут в российских кинотеатрах в формате «предсеансового обслуживания» в июле 2025

В последние годы громкие голливудские новинки не показывают в России официально, но многие кинотеатры демонстрируют их в формате так называемого «предсеансового обслуживания». Ниже – самые интересные картины, которые, вероятно, можно будет посмотреть в указанном формате.

5. «F1» (F1: The Movie) – фильм про «Формулу-1» c Брэдом Питтом

Режиссер последнего «Топ Гана» Джозеф Косински продолжает творить ревущие блокбастеры о высоких скоростях. На этот раз он снял кино про самые популярные автогонки в мире. Сюжет довольно стандартен: легендарный, но сильно сдавший ветеран (Брэд Питт) помогает взойти новой молодой звезде (Дэмсон Идрис).

В широкий мировой прокат лента вышла 25 июня, но до России, скорее всего, доберется с некоторой задержкой.

6. «Мир Юрского периода: Возрождение» (Jurassic World: Rebirth) – фильм о новых приключениях с динозаврами

Очередная инсталляция очередной кинофраншизы обещает быть интереснее двух предыдущих частей: за дело взялся классный британский режиссер Гарет Эдвардс, снявший «Годзиллу» 2014 года и «Изгой-один: Звёздные войны. Истории». Главной звездой новой картины стала Скарлетт Йоханссон, а сюжет, по большому счету, все тот же – «прогулки с динозаврами».

Широкая мировая премьера фильма состоится 2 июля.

7. «Супермен» (Superman) – фильм о новой инкарнации комиксового супергероя

За очередную перезагрузку истории Супермена отвечает ироничный голливудский режиссер Джеймс Ганн, а в роли доброго пришельца, облаченного в латекс, снялся не очень известный Дэвид Коренсвет.

В широкий мировой прокат лента выйдет 9 июля.

8. «Эддингтон» (Eddington) – фильм о конфликте в маленьком городке в период пандемии

Талантливый американский режиссер Ари Астер, начинавший с ужастиков, продолжает свой дрейф в сторону более академического кино. В его новой картине рассказывается о маленьком городке Эддингтон в штате Нью-Мексико, где в непримиримой борьбе сошлись местный шериф (Хоакин Феникс) и мэр (Педро Паскаль). Ситуация осложняется тем, что на дворе 2020 год – разгар пандемии коронавируса.

Комедийная драма, в которой также сыграла Эмма Стоун, выйдет на экраны американских кинотеатров 18 июля.

9. «Смурфики в кино» (Smurfs) – мультфильм про новые приключения синих человечков

Самой громкой июльской премьерой в семейном жанре станет очередная картина про смурфиков. В центре повествования окажется Смурфетта, которая поведет своих сородичей на опасное дело освобождения Папы Смурфа из лап волшебников Гаргамеля и Разамеля.

В широкий мировой прокат мультфильм выйдет 16-18 июля.

Какие фильмы выйдут онлайн в июле 2025

10. «Главы государств» (Heads of State) – фильм о крутых западных политических лидерах

Российский режиссер Илья Найшуллер, известный своими новаторскими экшен-сценами, снял картину про то, как британский премьер-министр (Идрис Эльба) и американский президент (Джон Сина) собственными руками расправляются с опасными заговорщиками.

Эта детская фантазия англосаксонского социума выйдет онлайн 2 июля.

11. «Бессмертная гвардия 2» (The Old Guard 2) – фильм о бессмертных воинах на страже человечества

Шарлиз Терон снялась в продолжении ленты 2020 года о группе бессмертных людей, противостоящих всевозможным угрозам добру в современном мире.

В интернете фэнтези-боевик появится 2 июля.

12. «Счастливчик Гилмор 2» (Happy Gilmore 2) – фильм о гольфисте поневоле

Спустя 29 лет Адам Сэндлер возвращается на экран в роли человека, способного наносить феноменальной силы удар клюшкой. Вот только делать это ему приходится не в хоккее, который он обожает, а в презираемом им гольфе.

Премьера спортивной комедии онлайн состоится 25 июля.