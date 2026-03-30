16 российских и зарубежных сериалов, которые выйдут на экраны в апреле 2026 года

Какие многосерийные проекты стоит посмотреть на ТВ и стримингах в середине весны, читайте в материале РИАМО.

Новинки российских сериалов в апреле 2026

1. «Отпечатки» — сериал о следователях-напарниках в поисках маньяка

В новом детективе Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев сыграли двух стражей порядка, вместе ведущих дело о серийных убийствах в маленьком городке Заречный. Все следы ведут к местному детскому дому.

1 и 3 апреля покажут по два эпизода, а остальные четыре — по одному в неделю.

Зарубежные сериалы, которые выйдут в апреле 2026

2. «Заветы» (The Testaments) — продолжение сериала «Рассказ служанки»

В экранизации одноименного романа Маргарет Этвуд — автора оригинального «Рассказа служанки» — мы увидим продолжение знаменитой антиутопии. Действие нового сериала будет происходить через 15 лет после оригинала, а в центре сюжета окажутся две молодые девушки, проходящие обучение в школе будущих жен тоталитарной республики Галаад.

Первые три эпизода увидят свет 8 апреля, остальные семь будут выходить по одному в неделю.

3. «Миниатюрная жена» (The Miniature Wife) — сериал об ученом, который уменьшил супругу

В очередной истории на известный сюжет ученый (Мэттью Макфадьен) изобретает способ уменьшать объекты. По воле случая жертвой научного открытия становится жена главного героя (Элизабет Бэнкс). Теперь горе-изобретателю нужно придумать, как вернуть благоверную в исходное состояние.

Все десять эпизодов увидят свет 9 апреля.

4. «Малкольм в центре внимания: Жизнь все еще несправедлива» (Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair) — сериал о жизни героев знаменитого ситкома

В продолжении комедийного сериала начала нулевых о гениальном школьнике Малкольме мы увидим повзрослевшего героя (исполнитель оригинальной роли Фрэнки Муниз), который обзавелся дочерью. Теперь им обоим предстоить окунуться в семейный хаос на праздновании в честь 40-летия свадьбы родителей Малькольма (их снова сыграли Брайан Крэнстон и Джейн Качмарек).

Все четыре эпизода увидят свет 10 апреля.

5. «Дерзость» (The Audacity) — сериал о жизни Силиконовой долины

Очередной проект о жизни хайтек-миллиардеров из США расскажет об отношениях одного из таких самопровозглашенных гениев (Билли Магнуссен) с его психотерапевтом, а также старшим партнером (Зак Галифианакис), на фоне разворачивающегося скандала с утечкой персональных данных пользователей.

Первый эпизод увидит свет 12 апреля, остальные семь будут выходить по одному в неделю.

6. «У Марго проблемы с деньгами» (Margo’s Got Money Troubles) — сериал о молодой матери-одиночке

Эта комедийная драма расскажет о молодой студентке (Элль Фаннинг), забеременевшей от своего преподавателя и в итоге оставшейся в одиночестве с ребенком на руках. Чтобы свести концы с концами, героиня заводит аккаунт на Only Fans, пользуясь советами отца — бывшего рестлера (Ник Офферман), и внезапно становится популярной. В роли матери Марго снялась Мишель Пфайффер, а в роли медиатора, помогающего героине уладить отношения с отцом ее ребенка — Николь Кидман.

Первые три эпизода увидят свет 15 апреля, остальные пять будут выходить по одному в неделю.

7. «Очень странные дела: Истории из 85-го» (Stranger Things: Tales from '85) — мультсериал о новых приключениях полюбившихся героев

Не успел закончиться популярный фантастический сериал «Очень странные дела», как на экраны выходит его спин-офф, рассказывающий о событиях между вторым и третьим сезонами. Герои вселенной, созданной братьями Дафферами, снова будут бороться с потусторонними тварями, но на этот раз в анимационном виде.

Все десять эпизодов увидят свет 23 апреля.

8. «Получеловек» (Half Man) — сериал о непростых отношениях двух братьев

В новой британской драме на свадьбе главного героя (Джейми Белл) внезапно появляется его старший брат (Ричард Гэдд), с которым они давно не виделись. Это приводит к возрождению отношений длиной почти в 40 лет — со всей их сложностью и непредсказуемостью.

Первый эпизод увидит свет 23 апреля, остальные пять будут выходить по одному в неделю.

9. «Бухта вдов» (Widow’s Bay) — сериал о мэре зловещего городка

В новом комедийном хорроре от сценаристки «Копов в юбках» актер Мэттью Риз сыграл мэра маленького городка в Новой Англии, жители которого верят в сверхъестественное, в то время как сам градоначальник настроен по отношению к суевериям скептически.

Первые три эпизода увидят свет 29 апреля, остальные семь будут выходить по одному в неделю.

10. «Гнев» (Man on Fire) — сериал о ветеране, спасающем девочку

Этот сериал — новая экранизация одноименного романа английского писателя Эй Джея Квинелла, опубликованного в далеком 1980 году. Зрителям данный сюжет знаком по фильму 2004 года с Дензелом Вашингтоном в главной роли. В новом сериале главного героя, отставного спецназовца Джона Кризи, сыграл другой афроамериканский актер Яхья Абдул-Матин III. В отличие от предыдущей экранизации, действие происходит не в Мексике, а в Бразилии, но главный герой по-прежнему спасает беззащитную девочку и мстит за смерть ее отца.

Все семь эпизодов увидят свет 30 апреля.

Новые сезоны популярных сериалов в апреле 2026

11. «Друзья и соседи» (Your Friends & Neighbors), 2 сезон

Криминальная драма о финансисте, потерявшем работу и ставшем грабителем, вернется к поклонникам 3 апреля. 11 эпизодов нового сезона будут выходить по одному в неделю.

12. «Пацаны» (The Boys), 5 сезон

Один из самых оригинальных сериалов о супергероях подошел к своему завершению. Два первых эпизода финального сезона увидят свет 8 апреля, остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

13. «Хитрости» (Hacks), 5 сезон

Завершается и собравший множество наград сериал о том, как легендарная комедиантка воспитывает молодую протеже. Первый эпизод финального сезона увидит свет 9 апреля, остальные девять будут выходить по одному в неделю.

14. «Эйфория» (Euphoria), 3 сезон

Финального сезона сериала о жизни американских подростков фанатам пришлось ждать более четырех лет. Первый эпизод увидит свет 12 апреля, остальные семь будут выходить по одному в неделю.

15. «Молодежка. Новая смена», 2 сезон

Продолжение сериала о российских хоккеистах выйдет на экраны 13 апреля. Количество новых эпизодов и график их выхода пока не обнародованы.

16. «Грызня» (Beef), 2 сезон

Этот сериал — антология, где в каждом сезоне рассказывается новая история. Во второй главе появятся куда более звездные актеры, чем в первой: Оскар Айзек и Кэри Маллиган сыграли семейную пару, а молодые Чарльз Мелтон и Кэйли Спейни — жениха и невесту. По всей видимости, в этот раз вражда разгорится между парами, а не отдельными личностями.

Все восемь эпизодов увидят свет 16 апреля.