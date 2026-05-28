11 российских и зарубежных сериалов, которые выйдут на экраны в июне 2026 года

Какие многосерийные проекты стоит посмотреть на ТВ и стримингах в первом месяце лета, читайте в материале РИАМО.

Новинки российских сериалов в июне 2026 года

1. «История его служанки» – сериал о любви в имперской России

В этой исторической мелодраме зрители увидят Москву XIX века, в которой завидный жених, граф Николай Шереметьев (Матвей Лыков), устраивает смотр невест, в то время как в его доме обычной служанкой работает молодая и красивая дворянка Анна Аверина (Милана Бру), выплачивающая таким образом карточный долг отца.

4 июня увидят свет четыре первых эпизода, а остальные будут выходить по три в неделю.

2. «Малахит» – сериал о подростках и магии

В этом подростковом фэнтези трое семиклассников, проводящих каникулы в деревне, находят волшебный малахитовый самородок, но вместе с ним выпускают на волю могущественного древнего духа – Черного Ворона.

12 июня увидят свет три первых эпизода, а остальные пять будут выходить по одному в неделю.

Зарубежные сериалы, которые выйдут в июне 2026 года

3. «Мыс страха» (Cape Fear) – сериал о маньяке на свободе

В очередном римейке культового триллера Хавьер Бардем сыграл опасного убийцу Макса Кэди, вышедшего на свободу и намеренного отомстить супружеской паре адвокатов (Эми Адамс и Патрик Уилсон), которые отправили его за решетку.

Первые два эпизода увидят свет 5 июня, остальные восемь будут выходить по одному в неделю.

4. «Я найду тебя» (I Will Find You) – сериал об отце, которого посадили за убийство сына

В этом детективе звезда «Аватара» Сэм Уортингтон сыграл отца, несправедливо обвиненного в убийстве собственного сына. Находясь в тюрьме, главный герой узнает, что его ребенок может быть жив. Теперь задача мужчины – сбежать, чтобы самому докопаться до правды.

Все восемь эпизодов увидят свет 18 июня.

Новые сезоны популярных сериалов в июне 2026 года

5. «Легенда о Vox Machina» (The Legend of Vox Machina), 4 сезон

Приключенческий фэнтези-мультфильм вернется к поклонникам 3 июня, когда увидят свет три новых эпизода. График выхода остальных пока не обнародован.

6. «Интервью с вампиром» (Interview with the Vampire), 3 сезон

Очередная глава известной вампирской истории увидит свет 7 июня. В этот день покажут первый эпизод нового сезона, а остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

7. «Шугар» (Sugar), 2 сезон

Приключения крутого детектива Генри Шугара (Колин Фаррелл) вернутся к фанатам 19 июня. В этот день увидит свет первый эпизод нового сезона, а остальные семь будут выходить по одному в неделю.

8. «Агентство» (The Agency), 2 сезон

Шпионский сериал со звездным актерским составом (Майкл Фассбендер, Ричард Гир, Джеффри Райт) получит продолжение 21 июня, когда на экраны выйдут все 10 эпизодов нового сезона.

9. «Дом Дракона» (House of the Dragon), 3 сезон

Громкое фэнтези из вселенной Джорджа Мартина продолжит шествие по экранам, начиная с 21 июня. В этот день увидит свет первый эпизод нового сезона, а остальные семь будут выходить по одному в неделю.

10. «Аватар: Легенда об Аанге» (Avatar: The Last Airbender), 2 сезон

Игровой сериал, поставленный по знаменитому фэнтези-мультфильму, вернется к фанатам 25 июня. В этот день увидят свет все семь эпизодов нового сезона.

11. «Медведь» (The Bear), 5 сезон

Популярный сериал о крутом шеф-поваре, решившем возглавить забегаловку, завершится финальным сезоном. Все восемь эпизодов увидят свет 25 июня.