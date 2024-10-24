10 странных религий мира: от пастафарианства до дырников

Мировых признанных религий не так много, и таковыми они считаются из-за своей массовости. Кроме христианства, ислама, буддизма существуют еще и национальные религии, такие как даосизм, иудаизм или конфуцианство. На самом деле религий в мире существует великое множество – их насчитывается примерно 10 тысяч. В материале собрали некоторые из верований, которые считаются абсурдными, странными и иногда вовсе шуточными.

1. Пастафарианство – поклонение летающему макаронному монстру

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Если учесть, что религия – определенная система взглядов, основанная на вере в сверхъестественное, где любой факт принимается за истину без доказательств и рассуждений, то почти любой предмет и явление можно сделать объектом поклонения. Что и сделали создатели движения, поклоняющегося Летающему Макаронному Монстру. Это довольно популярное течение, которое воспринимается как шуточное. А создано оно было как протест в 2005 году Бобби Хендерсоном. Так он выражал свой протест решению властей штата Канзас преподавать в школах теорию разумного замысла, приписывающую создание жизни на Земле разумному высшему существу, как альтернативу теории эволюции. Позже протестное движение стало популярным во всем мире, и нет-нет да появится где-то последователь.

Так, недавно учитель из Химок пришла на урок с дуршлагом на голове. Возможно, тоже выражала какой-то протест, ведь по документам женщина абсолютно здорова. Церковь патафариан утверждает, что Вселенная была создана макаронным монстром в результате алкогольного опьянения, а люди произошли от пиратов. У них есть даже свои заповеди, одна из которых гласит, что пастафарианам не следует «бороться с фанатическими, женоненавистническими и другими злобными идеями окружающих на пустой желудок», а также тратить деньги на строительство церквей. Вместо этого им нужно вкладывать средства в прекращение бедности, излечение болезней, мирную жизнь и снижение скорости интернета.

2. Раэлизм – вера во внеземное происхождение человека

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Это учение зародилось в 1973 году по инициативе француза Клода Форильона и сегодня насчитывает 55 тысяч приверженцев по всему миру. Последователи течения верят в НЛО и в то, что человек был создан научным путем. То есть жизнь на планете Земля занесена из космоса, и все мы – один большой эксперимент. Высокоразвитую цивилизацию, создавшую человечество, раэлиты называют Элохим, а общаться с ней могли только Иисус Христос, Будда, другие пророки, и именно от них передавали послания жителям Земли. Эти люди – якобы специально созданные гибриды Элохимов и людей, целью которых была подготовка людей к информации об их настоящем происхождении.

У раэлитов есть свой знак – символ бесконечности, вписанный в шестиконечную звезду. Он означает, что существование берет начало в чьем-то чужом существовании, а оно, в свою очередь, еще в чьем-то. Основателя раэлизма называют Раэлем, и ему инопланетяне рассказали «всю правду о нашем происхождении». Раэлиты отвергают существование богов, а целью человечества, по их мнению, является научный прогресс в мирных целях.

3. Джедаизм – да пребудет с ними Сила

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Джедаи – прямые последователи саги «Звездные войны». Ключевым понятием этого верования является «Сила», описанная в фильмах как «энергетическое поле, создаваемое всеми живыми существами, которое окружает нас, находится внутри нас и связывает воедино Галактику».

Кодекс джедаиста включает пять истин: нет эмоций — есть покой; нет невежества — есть знание; нет страсти — есть безмятежность; нет хаоса — есть гармония; нет смерти — есть Сила. Представители этого течения позиционируют себя как «хранителей мира», стремятся к служению человечеству и к улучшению мира каждым своим поступком. Существует даже международная церковь джедаев, а самое большое количество последователей проживает в Великобритании.

4. Церковь недомудреца – вера в великий заговор

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Это течение тоже больше похоже на пародию или шутку. Зародилось оно в США в 1970-х годах. Придумал свою церковь писатель, режиссер и телеведущий Ивэн Стэнг. Он назвал Бога Иегова 1 и окружил его персонажами из мифов и современной литературы. А тем, кому «пришло видение Бога», стал некий Дж. «Боб» Доббс (именно с кавычками), который якобы был мирным продавцом бурового оборудования в 1950-е. Этот продавец и написал священное писание.

Последователи Недомудреца верят, что в мире существует великий заговор, промывающий мозги людям и подавляющий последователей «продавца». Приверженцы декларируют избегание господствующего повсеместно «торгашеского духа», равно как и веры в «абсолютные истины», хотя их пророк как раз продавец.

5. Дискордианство – вера в хаос и искусство играть

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Это пародийное религиозное движение возникло в 1963 году, когда трактат «Принципия Дискордия» выпустили Омар Хайям Равенхурст (настоящее имя – Керри Торнли) и Малаклипс Младший (Грегори Хилл). Эта религия обожествляет хаос и считает, что порядок – это уныние, уничтожение творческого начала и несчастье. Его даже олицетворяет мрачное существо без чувства юмора Груад Серолиций. Главным же божеством дискордианства является Эрида, которая у римлян называлась Дискордия, – богиня раздора, бросившая то самое яблоко на свадьбе у Пелея.

Дискордианцы живут с позицией, что нужно уметь играть в игры и решать проблемы человечества, не относясь к ним серьезно.

6. Копимизм – за свободный файлообмен

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Это не столько религия, сколько общество тех, кто выступает за свободный файлообмен, и именно этот факт для копимистов священен. Название происходит от английского copy me («копируй меня»), а основано движение в 2010 году шведским студентом-философом Исааком Герсоном. В Швеции течение признано религией, хотя богов в ней нет, как и сверхъестественных явлений. Но тут есть свои заповеди, например, копирование информации, как и ее распространение, считаются нравственными, программные коды законны, интернет – священен, а само копирование – настоящий религиозный обряд. Происходит копирование при помощи святой Копирамиды.

7. Дудеизм – противодействие жадности и агрессии

Фото - © Скриншот из фильма «Большой Лебовски»/Сайт Кинопоиска

Название этой религии происходит от английского слова dude (чувак), а учение основано на принципах главного героя комедии братьев Коэн «Большой Лебовски», мужчины не от мира сего по прозвищу Чувак. Дудеисты противодействуют жадности и агрессии, главной ценностью считают человеческую жизнь и простые удовольствия, выступают за несерьезное отношение к жизни. В целом движение очень похоже на даосизм, существуют даже сертифицированные священники-дудеисты, а «библия» церкви размещена в интернете, в ней сюжет «Большого Лебовски» пересказан с точки зрения «Дао дэ цзин», главного источника учения дао. Образцы для подражания у дудеистов – Лао-цзы, Гераклит, Будда, Эпикур и особенно Иисус Христос. А пророками считаются в том числе гуманисты Курт Воннегут и Марк Твен.

8. Карго – поклонение грузам

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Этот культ возник на острове Танна (Вануату), где центральной фигурой считается некий Джон Фрум, который изображается американским военнослужащим времен Второй мировой войны. Дело в том, что во время войны на острова Тихого океана десантировались американские войска, а вместе с ними – одежда, консервы, палатки и оружие. Островитяне считали, что белые люди появляются с полезными товарами и производят разные ритуалы, такие как строевой шаг, использование радиосвязи, посадка военных самолетов. Война закончилась, а вместе с ней перестали появляться и полезные вещи, поэтому жители Танна стали проводить похожие ритуалы ради прежнего изобилия. Островитяне считали, что все необходимое, что падало с неба, было создано духами племени, а белые люди этим всем нечестно завладели, и поэтому на Танне строят самолеты из соломы и пальм, «аэропорты», вытачивают из дерева винтовки. Самым почитаемым объектом считается банка тушенки. Такая религия даже для племен является довольно странной, но в ней есть все признаки традиционных верований в богов, духов и определенные ритуалы.

9. Дырники – молитвы в дырку

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Дырники получили такое название благодаря своему способу молитвы. Они считают, что вся благодать исчезла с земли, и настоящего священства не осталось. Поэтому не признавали икон, а все свои молитвы обращали к небу, где и собрана вся благодать, по их мнению. Молятся дырники исключительно на восток, а чтобы не выходить из дома, например, зимой, в стене проделывали дыру средних размеров, куда и молились. Саму дыру дырники не наделяли какими-либо сверхъестественными качествами и не давали никаких возвышенных названий, туда просто произносили свои просьбы, а потом закрывали затычками.

Дырники (или, как их еще называют, окнопоклонники, щельники, дыромоляи) являются одними из последователей старообрядчества, которое возникло вследствие реформ патриарха Никона. Их осталось совсем немного, но, тем не менее, найти их можно в Центральной Сибири.

10. Волна Пана – вера во вред электромагнитных волн

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Представители этого религиозного течения уверены, что электромагнитные волны разрушают окружающую среду и меняют климат на планете. Зародилось оно в Японии в 1977 году, основательницей стала Юко Чино. Избегая вредного влияния волн, последователи культа заворачиваются в белую материю и закрывают ей все вокруг. Такой японский «привет» почитателям шапочек из фольги. В Японии у общины есть даже своя лаборатория, где каждый раз назначают новую дату конца света.

Таких бредовых верований еще очень много, и, по сути, любая, даже самая небольшая, группа людей может верить во что угодно, главное, чтобы это не вредило жизни и здоровью.