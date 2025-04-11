Прощание с рэпером Пашей Техником
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В храме Петра и Павла в Москве прошла церемония прощания с популярным рэп-исполнителем Пашей Техником.
В московском районе Лефортово собрались близкие, друзья и фанаты творчества Паши Техник (Павла Ивлева). Люди возложили венки в честь памяти музыканта. Священнослужители проводят панихиду по покойному рэперу.
Паша Техник оставил яркий след благодаря своему эксцентричному поведению и провокационным поступкам. Эти поступки были вызваны зависимостью от психоактивных веществ. Многие считают, что именно такой стиль жизни негативно сказался на здоровье артиста. Музыкант скончался 4 апреля в больнице Таиланда. Ему было 40 лет.
Фото - © Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (Карина Мельничук – настоящее имя) на церемонии прощания с рэпером Пашей Техником./РИА Новости
Фото - © Сотни молодых людей людей пришли на прощание с Пашей Техником в Лефортово./Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Прощающиеся с Пашей Техником залезли на забор и скандировали его имя./Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Церемония прощания с рэпером Пашей Техником./РИА Новости
Фото - © Слушатели Паши Техника перекрыли движение на церемонии прощания./Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Сотрудники полиции оттесняют собравшихся от дороги./Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Рэпер Птаха (Давид Нуриев) на церемонии прощания с рэпером Пашей Техником./РИА Новости
Фото - © Вынос гроба с телом рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) после церемонии прощания в храме Петра и Павла в Лефортово в Москве./РИА Новости
Фото - © Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище./Сергей Дружинин, РИАМО