Прощание с рэпером Пашей Техником

В храме Петра и Павла в Москве прошла церемония прощания с популярным рэп-исполнителем Пашей Техником.

В московском районе Лефортово собрались близкие, друзья и фанаты творчества Паши Техник (Павла Ивлева). Люди возложили венки в честь памяти музыканта. Священнослужители проводят панихиду по покойному рэперу.

Паша Техник оставил яркий след благодаря своему эксцентричному поведению и провокационным поступкам. Эти поступки были вызваны зависимостью от психоактивных веществ. Многие считают, что именно такой стиль жизни негативно сказался на здоровье артиста. Музыкант скончался 4 апреля в больнице Таиланда. Ему было 40 лет.