Защищала сестру и зарезала отца: что произошло в московской квартире 15 апреля

За что 15-летняя девочка зарезала отца

Фото - © Официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве

Утром 15 апреля стало известно о том, что в квартире на юге Москвы произошло убийство. По данным телеграм-канала SHOT, 15-летняя Алиса убила своего отца, ударив кухонным ножом в область шеи. Все происходило на фоне того, что отец вынуждал старшую сестру Алисы, Марьяну, оформить кредит на себя и отдать деньги ему. Студентка медицинского колледжа отказалась, чем вызвала гнев мужчины, он начал кричать, бросаться на нее, таскать за волосы и пытался ударить.

Младшая сестра не выдержала, решила защитить старшую, побежала на кухню, взяла нож и несколько раз ударила отца в область шеи. Тот умер не сразу и продолжал попытки напасть на девушек. На допросе Алиса рассказала, что «была настолько зла, что желала ему смерти» и целенаправленно целилась в шею.

«Также школьница призналась, что отец постоянно орал на Марьяну из-за любой мелочи и гнобил ее. После убийства девочки никуда не сбегали. Алису задержали в квартире», — говорится в информации SHOT.

Что известно о семье, в которой произошло убийство отца

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По данным СМИ, семья девочки считалась благополучной, на учете не состояла. Мама работает в поликлинике и во время инцидента была на смене. Отец проблемным был всегда — 41-летний Роман был судим. Один раз его осудили за нападение на полицейского с газовым баллончиком в Южном Бутово, второй — за хранение наркотиков в особо крупном размере. Кроме того, у него были долги по кредитам и деньгами от микрозайма старшей дочери он пытался их закрыть.

Расследование дела об убийстве в Москве 15 апреля

Фото - © Официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве

За убийство Алисе может грозить от шести до 15 лет лишения свободы, так как ответственность наступает с 14 лет.

Прокуратура Москвы сообщает, что контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту смерти мужчины. Установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие процессуального решения на контроле в прокуратуре.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники столичного СК осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления. Следователи приступили к допросу дочерей погибшего. В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства и мотивы, способствовавшие произошедшему.

Реакция общественности на убийство отца 15-летней девочкой

Фото - © Официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве

Соседи семьи рассказывают, что убитый москвич часто ссорился со своими дочерями. Из квартиры часто доносились шум и громкая музыка, поэтому мало кто обратил внимание на скандал рано утром.

«Где-то 10 минут они ссорились сначала, потом она закричала „помогите“. Он кричал „я тебя сейчас убью“ или что-то такое, и она стала уже кричать. Видать, что она защищалась. Это было явно», — рассказала соседка в беседе с РЕН-ТВ.

В беседе с ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская подтвердила, что семья не состояла на учете.

«Девочка характеризуется положительно как в образовательной организации, так и в окружении. Ведется следствие, все обстоятельства произошедшего будут разобраны. Всех прошу воздержаться от скоропостижных выводов и комментариев, за этим стоит судьба ребенка», — сказала Ярославская.