Зарубежный туризм в мае 2025 года: куда поедут россияне и по каким ценам

Совсем скоро россиян ожидает целая череда майских праздников. Некоторые соотечественники предпочитают в это время отправиться в путешествие за пределы страны. Какие направления внешнего туризма будут больше всего востребованы на майские праздники в 2025 году и во сколько обойдется такой отдых, читайте в материале РИАМО.

Турция — в фаворитах, но интересны также Европа и Китай

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Турция — безоговорочный фаворит текущего сезона. В этой стране майские праздники уже традиционно становятся стартом активного туристического сезона, отмечает управляющий партнер и основатель компании «Премьер Туризм» Камила Велибекова.

Отдых для одного туриста с проживанием в отелях 3-4* по системе «все включено» обойдется в среднем в 60–70 000 рублей. Для семьи из трех человек — в 160 000 рублей на 7 дней, отмечает эксперт.

«Ценители более необычного отдыха выбирают Мальдивы, ОАЭ и Таиланд. Заметен всплеск интереса к путешествиям по Европе, также в этом году заметно вырос интерес к Китаю, куда едут за пляжным отдыхом и уникальной культурой» Камила Велибекова управляющий партнер и основатель компании «Премьер Туризм»

По ее словам, в ОАЭ помимо роскошных можно найти и бюджетные варианты, например, в Шардже и Рас-эль-Хайме. На недельный семейный отдых в отеле 3-4* с завтраками и ужинами стоит закладывать около 240 000 рублей.

«Мальдивы, конечно, возглавляют список самых дорогих направлений. Цены начинаются от 350 000 рублей по системе все включено на человека на 8 ночей в отеле 5*, для семьи из трех человек — от 648 000 на 7 ночей», — рассказала основатель компании «Премьер Туризм».

Лучшие периоды для отдыха в мае 2025 года

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Выбор направления зависит от запроса туристов и бюджета. Точно можно сказать одно — майские праздники дают возможность отдыха на любой вкус, говорит генеральный директор агентства семейного отдыха «АВАНТУР» Ольга Патока.

Она напоминает, что официальные выходные будут с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая включительно. Предпраздничные сокращенные дни — 30 апреля, 7 мая.

И если внимательно посмотреть на календарь, то можно увидеть сразу несколько форматов отдыха по длительности:

4 дня (на 1 Мая или День Победы);

7-9 дней, если взять пару отгулов или несколько дней отдыха на 28-30 апреля;

11 дней с 1 по 11 мая, если отпроситься с работы 5-7 мая;

16 дней с 26 апреля по 11 мая.

Лучшие страны для короткого отдыха в мае 2025 года

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Для короткого отдыха подойдут страны, куда недолго лететь, например, Беларусь, Армения, Абхазия, Азербайджан, Турция, ОАЭ. Можно будет погулять, сходить на шопинг, в музеи, съездить на экскурсии, отмечает эксперт Патока.

По ее словам, в Абхазии двухместный номер в 500 метрах от моря в отеле 2* с завтраками и ужинами обойдется от 58 тысяч рублей за 3 ночи. В стоимость также включен перелет из Москвы. Жить прямо на побережье будет чуть дороже.

«В Турции рекомендую для короткого формата выбрать Стамбул. Его называют одним из самых красивых городов мира. Во-первых, сказывается природная особенность — горы, пролив Босфор, Черное море и Мраморное море. Во-вторых, есть много исторических мест, музеев, художественных галерей и красочных рынков с разнообразными товарами», — говорит директор агентства семейного отдыха «АВАНТУР».

Отелей тоже много на разный бюджет. 3 ночи в отеле 3* в 1,5 километрах от известных достопримечательностей стоят от 86 тысяч с завтраками. Отель 4* рядом с развлекательными и модными центрами Стамбула обойдутся уже от 167 тысяч рублей также за 3 ночи.

Дубай на двоих за 3 ночи с вылетом из Санкт-Петербурга 1 мая — от 183 тысяч рублей (с завтраками).

Лучший пляжный отдых на майские праздники в 2025 году

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Для пляжного отдыха в ТОП запросов значатся следующие страны: ОАЭ, Египет, Таиланд. Цены на готовые туры с перелетом варьируются — от 90 тысяч рублей на человека, констатирует эксперт Патока.

«Таиланд можно найти еще дешевле, но учтите, что большинство отелей предоставляют в качестве питания только завтраки, поэтому без дополнительных расходов не обойтись. И пляжи чаще всего городские», — добавляет она.

7 ночей в Паттайе в отеле 4* будут стоить от 180 тысяч рублей на двоих.

10 ночей на Пхукете — от 248 тысяч рублей (также на двоих, с завтраками, отель 4* в 500 м от моря).

Перелеты включены в стоимость.

ОАЭ — не самый бюджетный отдых, но уже больше отелей со «все включено» по сравнению с Таиландом. Много отелей на побережье с собственными пляжами.

«Обратите внимание на Аджман — это самый маленький из 7 эмиратов, там нет нефтяных месторождений, зато он славится более низкими ценами на отдых (по сравнению с популярными местами) и шикарными пляжами. Всего в паре часов на автобусе — тот самый Дубай, куда можно съездить на экскурсию», — рекомендует директор агентства семейного отдыха «АВАНТУР».

Отель 4* с собственным пляжем через дорогу на 7 ночей для двоих — от 304 тысяч рублей (с перелетом и форматом «все включено»).

Можно отправиться и в популярную Турцию, только стоит учесть, что в начале мая вода еще довольно прохладная — около 22-23 градусов. Если любите более комфортную температуру, лучше выбирать отели, где есть бассейн с подогревом.

«Бронировать тур лучше уже сейчас, пока действуют условия раннего бронирования: предоплата 20-30%, и еще есть скидки от отелей. С апреля цены точно вырастут. К слову, в марте отели подорожали в среднем на 15% по сравнению с февралем», — привела статистику директор агентства семейного отдыха «АВАНТУР».