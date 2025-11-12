Запрет на выдачу россиянам многократных виз в страны Евросоюза: как будет работать и по кому ударит больнее всего

Эксперты рассказали РИАМО, в чем смысл новых визовых ограничений Еврокомиссии для граждан России и насколько жестко их будут соблюдать страны-члены ЕС.

Кого коснется запрет Еврокомиссии на выдачу многократных шенгенских виз

Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори

О решении запретить выдачу гражданам России многократных виз в страны так называемой Шенгенской зоны (куда входят все страны Евросоюза, кроме Ирландии и Кипра, а также не входящие в ЕС Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн) Еврокомиссия объявила 7 ноября. Согласно опубликованному документу, запрет коснется только граждан РФ, проживающих на территории России и подающих там же заявления на получение краткосрочных шенгенских виз.

Теперь многократные визы могут быть выданы только:

супругам, детям и родителям граждан РФ, законно проживающих на территории Евросоюза или имеющих его гражданство, а также детям супруга такого гражданина, не достигшим возраста 21 года. Указанным категориям виза может быть выдана на год и только при условии, что ее получатель в течение предыдущих двух лет получил и использовал три шенгенские визы;

работникам транспорта (морякам, водителям грузовиков и автобусов, членам экипажей поездов), получающим визу для осуществления своей профессиональной деятельности. В этом случае виза может быть выдана на девять месяцев и только при условии, что ее получатель в течение предыдущих двух лет получил и использовал две шенгенские визы.

Как пояснила РИАМО партнер агентства путешествий «Турагент Онлайн» Александра Гросу, больше всего новые ограничения затронут:

тех, кто часто ездил в Европу — по работе, бизнесу, учебе или семейным обстоятельствам;

туристов, которые привыкли брать короткие уикенд-туры — в Финляндию, Эстонию, Италию, Чехию;

компании, чьи сотрудники летают в командировки.

Для обычных туристов, которые летают один раз в год, влияние будет умеренным, полагает эксперт.

В пресс-службе туроператора Space Travel также отметили, что больше трудностей может возникнуть не у классических туристов, а у деловых.

«Бизнесмены, путешествующие в Европу, более активно оформляли многократные визы, чтобы иметь возможность ездить по мере необходимости. Теперь для них возникают дополнительные затраты, дополнительные нервы и постоянный контроль за тем, выдало консульство документы вовремя или нет. Поэтому мера неприятная, но и критической ее пока назвать нельзя» пресс-служба туроператора Space Travel

А вот основатель турагентства SV tour Валентина Спивакова уверена, что для россиян вообще ничего не изменится.

«Еврокомиссия каждый раз, когда вводит новые санкции, пугает россиян ограничениями в визах. Но по факту все это носит лишь рекомендательный характер. И уже некоторые страны сказали, что ничего для россиян не изменится. Так что и визы многократные и длительные выдавать будут так же, как и выдавали», – считает эксперт.

Спивакова отметила, что из трех стран, которые сейчас выдают многократные визы (Франция, Италия и Испания), Франция уже заявила, что усложнять ничего не будет. «Думаю, остальные будут с ней солидарны», – спрогнозировала основатель турагентства SV tour.

Обязательно ли решение Еврокомиссии для стран-членов ЕС

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Сразу несколько экспертов в разговоре с РИАМО отметили, что решение Еврокомиссии носит рекомендательный характер, однако коммерческий директор визового агентства EasyVisa Agency (ООО «Изивиза») Алина Абдулатипова считает, что это не так.

«Еврокомиссия приняла не совет и не рекомендацию, а обязательное к исполнению решение. Формально это так называемое имплементирующее решение (implementing decision) – документ, который устанавливает конкретные правила для выдачи многократных виз гражданам России. После его публикации все страны ЕС должны подстроить под него свою консульскую практику и соблюдать единые требования», – пояснила эксперт.

Однако на практике есть нюанс, отметила Абдулатипова: процедура выдачи шенгенских виз формально выполняется консульствами отдельных стран, и страны могут иметь определенную степень свободы при рассмотрении документов.

«Именно поэтому еще 6 ноября представители Комиссии подчеркивали, что выдача виз остается прерогативой государств-членов, Комиссия действует в “координации” с ними. Но это не отменяет факта, что имплементирующее решение дает правовую рамку, которую члены должны учитывать», – рассказала коммерческий директор EasyVisa Agency.

По словам Абдулатиповой, теоретически возможны небольшие различия в применении и трактовке правил (например, разные практики доказывания «исключительных» случаев), но крупные страны-члены вряд ли будут системно игнорировать решение, потому что это создаст юридические и политические конфликты в рамках ЕС.

«В этот раз рекомендации сильнее, чем кажутся» Алина Абдулатипова директор визового агентства EasyVisa Agency (ООО «Изивиза»)

Она добавила, что по такому же принципу весной консульства стран ЕС стали требовать от граждан РФ выписки из электронной трудовой книжки или других документов, подтверждающих трудовую деятельность и связь с Россией.

«Первыми эту практику ввели итальянцы, затем испанцы. Сейчас же из лояльных к выдаче стран только Франция не включает в список обязательных требований выписку из трудовой книжки», – рассказала Абдулатипова.

Как повлияют новые визовые ограничения на поток туристов из России в Европу

Фото - © Александр Гаценко / Фотобанк Лори

PR-аналитик туроператора «Русский Экспресс» Елизавета Тимошенко сообщила, что этим летом в компании отмечали увеличение спроса на популярных европейских направлениях примерно на 30% относительно высокого сезона прошлого года, а также возвращение экскурсионных туров: собирались полноценные русскоязычные группы.

«В целом прогнозы по компании остаются достаточно оптимистичными, так как существенных изменений в связи с новыми ограничениями большинство путешественников не ощутит: уже длительный период практически все шенгенские визы выдавались клиентам компании под даты поездки. Практика выпуска мультивиз давно свелась к единичным случаям», – прокомментировала Тимошенко.

По ее словам, гораздо более значимым фактором в готовности россиян выбирать данный регион местом отдыха является срок рассмотрения документов.

В пресс-службе туроператора Space Travel также отметили, что не ждут серьезного сокращения турпотока из России в ЕС, так как он и так находится на минимальном уровне – не более 10% от допандемийных показателей.

Устойчивый поток российских туристов, посещающих страны ЕС, точно не иссякнет, уверен доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Михаил Хачатурян.

«Наиболее значимыми визовые ужесточения скажутся на людях, привыкших ездить в Европу, что называется, на любые праздники и выходные. Но учитывая, что сложности с получением шенгенских виз в виде длинных сроков рассмотрения заявлений и увеличения стоимости визы существуют уже почти четыре года, не адаптировавшихся к ним людей практически не осталось Михаил Хачатурян доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ

Алина Абдулатипова полагает, что в ближайший год доля Европы в общем туристическом потоке россиян может сократиться с нынешних около 18% до 12-14%, но Европа все равно останется важным направлением для премиального и делового туризма.

«Все зависит от того, как страны ЕС будут применять новые правила: единообразно или с собственными послаблениями», – добавила коммерческий директор EasyVisa Agency.

Руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина отметила, что европейские направления для российских туристов уже сложно назвать массовыми, поскольку большая часть поездок в Европу сейчас осуществляется индивидуально, особенно учитывая отсутствие прямых авиарейсов.

«В связи с этим дополнительные ограничения со стороны ЕС в отношении выдачи шенгенских виз вряд ли окажут значительное влияние на поток российских путешественников. Сейчас мы наблюдаем смещение интереса в сторону стран Юго-Восточной Азии, где сохраняется более стабильная и удобная транспортная логистика», – рассказала эксперт.

Какие ограничения для граждан РФ уже существовали в последнее годы

Фото - © Алексей Смышляев / Фотобанк Лори

В пресс-службе туроператора Space Travel, напомнили, что на протяжении последних трех лет ЕС планомерно ужесточал визовые процедуры для российских граждан. «Вводились требования на предоставление банковских выписок с движением по счетам за последние полгода (а не просто выписка со счета), выписка из ПФР, четкий план поездки без возможности его изменить после получения визы, сдача биометрии и так далее», – перечислили в компании.

Директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок и управления расходами «Ракета» Дарья Лукьянова-Зубрицкая также напомнила, что с 2022 года была повышена стоимость виз.

«Жестче стали и требования к загранпаспортам. Так, с 1 января 2026 года Германия прекратит признавать пятилетние заграничные паспорта граждан России. Ранее к этому запрету присоединились Чехия, Эстония, Франция, Дания, Латвия, Литва, Исландия», – рассказала эксперт.

Лукьянова-Зубрицкая также напомнила, что на текущий момент не получится даже подать документы в визовые центры Бельгии, Исландии, Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Словакии, Финляндии, Чехии и Эстонии – заявления просто не принимают. Однако при наличии шенгенской визы власти могут разрешить туристам пересечь границу этих стран, пояснила эксперт.

«И всем путешественникам стоит помнить, что сейчас самая сложная ситуация с проездом через границы в Латвии, Литве, Польше и Эстонии. Сюда могут не пустить даже с действующей визой» Дарья Лукьянова-Зубрицкая Директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы «Ракета»

Михаил Хачатурян привел статистику, согласно которой мультивизы россиянам с 2022 года выдавали «по праздникам»: примерно от 1 до 10 на тысячу поданных заявлений. «По новым рекомендациям данная тенденция сократится до 1-5 мультивиз, попавших в оговорку в рекомендации об особых случаях, на 10 тысяч поданных заявлений», – спрогнозировал доцент Финансового университета.

О тенденции к снижению выдачи мультивиз в последние годы рассказала и Алина Абдулатипова.

«Объясним на примере Франции: если в 2023 году мы могли хотя бы раз в месяц видеть, как нашим туристам выдают пятилетние французские шенгены, то в 2024 году таких туристов можно было пересчитать по пальцам, а в 2025 году их было всего пару человек. Речь идет об обычных туристах, категории краткосрочной визы C», – привела данные эксперт.

В основном, по словам Абдулатиповой, испанцы весь 2025 год выдавали визы на 3-4 месяца, а максимальный срок был 6 месяцев. Итальянцы периодически выдавали визы на 1 и 2 года, как и французы – но на такие случаи приходилось лишь около 19% от всех виз.

Европа сама страдает от визовых ограничений в отношении россиян

Фото - © Фотобанк Лори

Как считает Михаил Хачатурян, новые ограничения – это очередной значительный удар по туристической, развлекательной, торговой сферам Европы, главным образом Южной Европы (Италии, Греции, Франции, Испании), ведь общеизвестно, что российские туристы относятся к категории путешественников, которые осуществляют самые большие расходы во время пребывания.

«Что касается выдачи однократных виз, то новые рекомендации Еврокомиссии лишь усложнят жизнь визовым центрам, так как число заявлений будет расти, а, значит, будут расти сроки их рассмотрения», – полагает эксперт.

По мнению Хачатуряна, Еврокомиссия уже выдала максимум возможных визовых ограничений – а полностью запретить выдачу виз она единолично не может.

«А если выносить этот вопрос на рассмотрение Совета глав государств, то, скорее всего, Италия, Греция, Франция и Испания заблокируют данное решение, так как оно нанесет сокрушительный удар по основным отраслям экономики этих стран – чего они, разумеется, допустить не могут», – резюмировал собеседник РИАМО.