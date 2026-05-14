Глава «Советского космоса» заявил о запуске «Союза-5» и проекте «Нуклон»

Руководитель общественного союза «Советский космос» Максим Цуканов подвел итоги последних лет в отрасли и сообщил о новых проектах — от комплекса «Нуклон» до лунной атомной станции, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Максим Цуканов напомнил, что за 65 лет после полета Юрия Гагарина технологии сделали большой шаг вперед. По его словам, космические корабли стали безопаснее, а управление — преимущественно автоматическим. Электроника уменьшается, аппараты и станции совершенствуются.

Среди ключевых проектов он выделил завершение аванпроекта ядерного комплекса «Нуклон», который переходит к этапу изготовления. Аппарат с реактором планируют использовать для освоения планет Солнечной системы. Также создается лунная атомная электростанция для Международной лунной научной станции — совместного проекта России и Китая при участии стран БРИКС.

В 2024 году космонавт Олег Кононенко установил мировой рекорд, проведя в космосе 1111 суток. Его экспедиция с Николаем Чубом на МКС длилась 375 дней. Завершился набор в отряд космонавтов, открыт новый — до сентября.

В этом году ожидается запуск ракеты «Союз-5». На космодроме «Восточный» начал работу стартовый комплекс для «Ангары-А5», разрабатывается проект «Амур-СПГ».

Цуканов также рассказал о деятельности «Советского космоса», который проводит лекции и сохраняет историческую память о достижениях космонавтики. В Петербурге он выделил музей ГДЛ в Петропавловской крепости, Пулковскую обсерваторию и вузы с космическими музеями.

