Глава «Советского космоса» заявил о запуске «Союза-5» и проекте «Нуклон»
Руководитель общественного союза «Советский космос» Максим Цуканов подвел итоги последних лет в отрасли и сообщил о новых проектах — от комплекса «Нуклон» до лунной атомной станции, сообщает газета «Петербургский дневник».
Максим Цуканов напомнил, что за 65 лет после полета Юрия Гагарина технологии сделали большой шаг вперед. По его словам, космические корабли стали безопаснее, а управление — преимущественно автоматическим. Электроника уменьшается, аппараты и станции совершенствуются.
Среди ключевых проектов он выделил завершение аванпроекта ядерного комплекса «Нуклон», который переходит к этапу изготовления. Аппарат с реактором планируют использовать для освоения планет Солнечной системы. Также создается лунная атомная электростанция для Международной лунной научной станции — совместного проекта России и Китая при участии стран БРИКС.
В 2024 году космонавт Олег Кононенко установил мировой рекорд, проведя в космосе 1111 суток. Его экспедиция с Николаем Чубом на МКС длилась 375 дней. Завершился набор в отряд космонавтов, открыт новый — до сентября.
В этом году ожидается запуск ракеты «Союз-5». На космодроме «Восточный» начал работу стартовый комплекс для «Ангары-А5», разрабатывается проект «Амур-СПГ».
Цуканов также рассказал о деятельности «Советского космоса», который проводит лекции и сохраняет историческую память о достижениях космонавтики. В Петербурге он выделил музей ГДЛ в Петропавловской крепости, Пулковскую обсерваторию и вузы с космическими музеями.
