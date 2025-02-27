Запасы нефти, газа и угля в разных странах мира: у кого больше и на сколько лет хватит

Подтвержденные запасы полезных ископаемых – это не только те их залежи, которые были достоверно разведаны на текущий момент, но и добыча из которых является экономически целесообразной. Таким образом, запасы, приведенные в статье ниже, не являются константой – со временем будут открыты новые месторождения, а из некоторых уже открытых люди научатся добывать нефть, газ и уголь с экономической выгодой, даже если пока не могут.

Пример увеличения нефтяных запасов можно увидеть на иллюстрации ниже. Так, резкий скачок вверх зеленой линии – это признание экономически целесообразной добычи нефти из битуминозных песков канадской провинции Альберта в 2003 году, а скачок красной линии – похожая история с битуминозными песками так называемого «пояса Ориноко» в Венесуэле.

Мировые лидеры по подтвержденным запасам нефти

Фото - © Tatiana Syrtseva / Фотобанк Лори

Данные взяты из «Ежегодных статистических бюллетеней ОПЕК» 2024 и 2023 годов.

Страна Количество подтвержденных запасов нефти (в миллиардах баррелей) Добыча нефти (в миллионах баррелей в день) Сколько лет добычи осталось при сохранении текущего темпа добычи и уровня запасов Венесуэла 303,01 0,78 1 064 Саудовская Аравия 267,23 9,61 74 Иран 208,6 2,86 200 Канада 168,1 5,653 81 Ирак 145,02 4,12 96 ОАЭ 113,0 2,94 105 Кувейт 101,5 2,59 107 Россия 80,0 9,59 23 США 68,8 19,358 10 Ливия 48,4 1,19 111

Абсолютным мировым лидером по запасам нефти после упомянутой выше переоценки венесуэльских месторождений стала именно эта южноамериканская страна, обогнавшая Саудовскую Аравию.

Любопытно, что данные по России сильно разнятся в зависимости от источника: если ОПЕК говорит о 80 миллиардах баррелей, то в «Статистическом обзоре мировой энергии» 2021 года говорилось о 107 миллиардах баррелей.

Россия и США на сегодняшний день являются самыми «неэкономными» добытчиками нефти: у первой страны при сохранении нынешних темпов добычи подтвержденные запасы должны иссякнуть через четверть века, а у второй – и вовсе через 10 лет. Однако это, по всей видимости, вызвано уверенностью в еще не подтвержденных запасах. Так, размер залежей сланцевой нефти в США оценивается в астрономические 1,5-2,6 триллиона баррелей. У России же есть огромные пространства Восточной Сибири, где запасы нефти оцениваются в 65-99 миллиардов тонн нефтяного эквивалента (то есть 442-673 миллиарда баррелей).

Мировые лидеры по подтвержденным запасам газа

Фото - © Денис Дряшкин / Фотобанк Лори

Данные взяты из «Ежегодных статистических бюллетеней ОПЕК» 2024 и 2023 годов.

Страна Количество подтвержденных запасов газа (в триллионах кубических метров) Добыча газа (в миллиардах кубических метров) Сколько лет добычи осталось при сохранении текущего темпа добычи и уровня запасов Россия 44,15 636,90 69 Иран 33,99 275 124 Катар 23,83 209,23 114 США 16,396 1015,7 16 Туркменистан 13,95 87,78 159 Саудовская Аравия 9,65 123,53 78 ОАЭ 8,21 56,69 145 Нигерия 5,94 42,4 140 Венесуэла 5,48 22,63 242 Алжир 4,5 104,28 43

Россия – мировой лидер по запасам природного газа, который даже при нынешних высоких темпах добычи должен иссякнуть только через 69 лет. А вот США, мировому лидеру по добыче данного ресурса, и здесь осталось недолго – всего 16 лет. При этом таких огромных потенциальных запасов сланцевого газа, как в случае со сланцевой нефтью, в Штатах нет, хотя некоторый резерв все-таки прогнозируется.

Любопытно, что в отношении Китая данные ОПЕК серьезно расходятся с данными, приведенными в «Статистическом обзоре мировой энергии» 2021 года: если в первом случае подтвержденные запасы газа в Поднебесной оцениваются в 2,99 триллиона кубометров, то во втором – в 8,4 триллиона.

Мировые лидеры по подтвержденным запасам угля

Фото - © Коханова Наталья / Фотобанк Лори

Данные о подтвержденных запасах взяты из «Статистического обзора мировой энергии» 2021 года, данные о добыче – из «Статистического обзора мировой энергии» 2024 года.

Страна Количество подтвержденных запасов угля (в миллионах тонн) Добыча угля (в миллионах тонн) Сколько лет добычи осталось при сохранении текущего темпа добычи и уровня запасов США 248 941 526,5 473 Россия 162 166 432,5 375 Австралия 150 227 455,8 330 Китай 143 197 4 710 30 Индия 111 052 1 010,9 110 Германия 35 900 102,3 351 Индонезия 34 869 775,2 45 Украина 34 375 23,3 1 475 Польша 28 395 88,7 320 Казахстан 25 605 116,4 220

В случае с углем у мировых лидеров по добыче этого ресурса в запасе, как правило, есть еще сотни лет.

Несколько иная ситуация сложилась в крупнейших странах Азии, где уголь является главным источником энергии: так, в Китае его осталось на 30 лет, а в Индонезии – на 45. При этом добыча угля и в этих двух странах, и в Индии в последние годы стремительно растет: с 2020 по 2023 годы она выросла в Китае с 3902 до 4710 миллионов тонн, в Индии – с 760 до 1011 миллионов тонн, в Индонезии – с 564 до 775 миллионов тонн.