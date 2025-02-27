Запасы нефти, газа и угля в разных странах мира: у кого больше и на сколько лет хватит
Фото - © РИА Новости, Александр Кряжев
Когда должны истощиться запасы ископаемых источников энергии при сохранении нынешних темпов добычи в странах-лидерах, читайте в материале РИАМО.
Подтвержденные запасы полезных ископаемых – это не только те их залежи, которые были достоверно разведаны на текущий момент, но и добыча из которых является экономически целесообразной. Таким образом, запасы, приведенные в статье ниже, не являются константой – со временем будут открыты новые месторождения, а из некоторых уже открытых люди научатся добывать нефть, газ и уголь с экономической выгодой, даже если пока не могут.
Пример увеличения нефтяных запасов можно увидеть на иллюстрации ниже. Так, резкий скачок вверх зеленой линии – это признание экономически целесообразной добычи нефти из битуминозных песков канадской провинции Альберта в 2003 году, а скачок красной линии – похожая история с битуминозными песками так называемого «пояса Ориноко» в Венесуэле.
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Мировые лидеры по подтвержденным запасам нефти
Фото - © Tatiana Syrtseva / Фотобанк Лори
Данные взяты из «Ежегодных статистических бюллетеней ОПЕК» 2024 и 2023 годов.
Страна
Количество подтвержденных запасов нефти (в миллиардах баррелей)
Добыча нефти (в миллионах баррелей в день)
Сколько лет добычи осталось при сохранении текущего темпа добычи и уровня запасов
Венесуэла
303,01
0,78
1 064
Саудовская Аравия
267,23
9,61
74
Иран
208,6
2,86
200
Канада
168,1
5,653
81
Ирак
145,02
4,12
96
ОАЭ
113,0
2,94
105
Кувейт
101,5
2,59
107
Россия
80,0
9,59
23
США
68,8
19,358
10
Ливия
48,4
1,19
111
Абсолютным мировым лидером по запасам нефти после упомянутой выше переоценки венесуэльских месторождений стала именно эта южноамериканская страна, обогнавшая Саудовскую Аравию.
Любопытно, что данные по России сильно разнятся в зависимости от источника: если ОПЕК говорит о 80 миллиардах баррелей, то в «Статистическом обзоре мировой энергии» 2021 года говорилось о 107 миллиардах баррелей.
Россия и США на сегодняшний день являются самыми «неэкономными» добытчиками нефти: у первой страны при сохранении нынешних темпов добычи подтвержденные запасы должны иссякнуть через четверть века, а у второй – и вовсе через 10 лет. Однако это, по всей видимости, вызвано уверенностью в еще не подтвержденных запасах. Так, размер залежей сланцевой нефти в США оценивается в астрономические 1,5-2,6 триллиона баррелей. У России же есть огромные пространства Восточной Сибири, где запасы нефти оцениваются в 65-99 миллиардов тонн нефтяного эквивалента (то есть 442-673 миллиарда баррелей).
Мировые лидеры по подтвержденным запасам газа
Фото - © Денис Дряшкин / Фотобанк Лори
Данные взяты из «Ежегодных статистических бюллетеней ОПЕК» 2024 и 2023 годов.
Страна
Количество подтвержденных запасов газа (в триллионах кубических метров)
Добыча газа (в миллиардах кубических метров)
Сколько лет добычи осталось при сохранении текущего темпа добычи и уровня запасов
Россия
44,15
636,90
69
Иран
33,99
275
124
Катар
23,83
209,23
114
США
16,396
1015,7
16
Туркменистан
13,95
87,78
159
Саудовская Аравия
9,65
123,53
78
ОАЭ
8,21
56,69
145
Нигерия
5,94
42,4
140
Венесуэла
5,48
22,63
242
Алжир
4,5
104,28
43
Россия – мировой лидер по запасам природного газа, который даже при нынешних высоких темпах добычи должен иссякнуть только через 69 лет. А вот США, мировому лидеру по добыче данного ресурса, и здесь осталось недолго – всего 16 лет. При этом таких огромных потенциальных запасов сланцевого газа, как в случае со сланцевой нефтью, в Штатах нет, хотя некоторый резерв все-таки прогнозируется.
Любопытно, что в отношении Китая данные ОПЕК серьезно расходятся с данными, приведенными в «Статистическом обзоре мировой энергии» 2021 года: если в первом случае подтвержденные запасы газа в Поднебесной оцениваются в 2,99 триллиона кубометров, то во втором – в 8,4 триллиона.
Мировые лидеры по подтвержденным запасам угля
Фото - © Коханова Наталья / Фотобанк Лори
Данные о подтвержденных запасах взяты из «Статистического обзора мировой энергии» 2021 года, данные о добыче – из «Статистического обзора мировой энергии» 2024 года.
Страна
Количество подтвержденных запасов угля (в миллионах тонн)
Добыча угля (в миллионах тонн)
Сколько лет добычи осталось при сохранении текущего темпа добычи и уровня запасов
США
248 941
526,5
473
Россия
162 166
432,5
375
Австралия
150 227
455,8
330
Китай
143 197
4 710
30
Индия
111 052
1 010,9
110
Германия
35 900
102,3
351
Индонезия
34 869
775,2
45
Украина
34 375
23,3
1 475
Польша
28 395
88,7
320
Казахстан
25 605
116,4
220
В случае с углем у мировых лидеров по добыче этого ресурса в запасе, как правило, есть еще сотни лет.
Несколько иная ситуация сложилась в крупнейших странах Азии, где уголь является главным источником энергии: так, в Китае его осталось на 30 лет, а в Индонезии – на 45. При этом добыча угля и в этих двух странах, и в Индии в последние годы стремительно растет: с 2020 по 2023 годы она выросла в Китае с 3902 до 4710 миллионов тонн, в Индии – с 760 до 1011 миллионов тонн, в Индонезии – с 564 до 775 миллионов тонн.