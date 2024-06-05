Второй биткоин или облигации США: что такое криптовалюта Эфириум

Что представляет собой криптовалюта Еthereum (ETH), как она появилась, почему растет курс, какие перспективы имеет, РИАМО рассказалруководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

Что такое Ethereum и как появилась криптовалюта ETH

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Первые упоминания об Еthereum появились еще в 2013 году, когда мало кому известный Виталий Бутерин предложил рынку иную форму полезности криптовалют кардинально отличающуюся от биткоина. Идея – создать криптовалюту, целью которой было нечто большее, чем простая торговля стоимостью, и которая предлагала бы программную платформу с открытым исходным кодом и бесплатную для использования кем угодно.

После двух лет активных разработок, фантастическая, а для многих абсурдная на первый взгляд идея стала реальностью. 20 июля 2015 года был сформирован первый блок транзакций, награда которого составляла 72,0 млн ETH (272,2 млрд долларов на сегодня), которые были направлены на 8,9 тыс. адресов. Примечательно, но на этапе ICO цена одного ETH составляла всего 0,31 доллара, подчеркивает эксперт.

«Ethereum или ETH является первым в мире децентрализованным блокчейном на базе которого можно проектировать смарт-контракты, а уже на их основе создавать децентрализованные приложения (DApps). Появление Ethereum открыло широкие возможности для различных проектов», – объясняет Мейнхард.

Стандарт ERC-20, реализованный в Ethereum, позволяет пользователям создавать свои собственные токены (Tether USD (USDT), USD Coin (USDC) и прочие), а также децентрализованные приложения (Uniswap, OpenSea и другие). По своей сути блокчейн Ethereum это некий грубый аналог AppStore, только он является открытым и децентрализованным.

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Сколько стоит Ethereum сейчас, от чего зависит цена и как соотносится с биткоином

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На начало июня 2024 года цена одной монеты Ethereum составляет 3.783,0 долларов или 454,0 млрд долларов рыночной капитализации. ETH, как и многие криптовалюты, несмотря на свою уникальность подвержена ценовым флуктуациям, то есть любым случайным отклонениям какой-либо величины, характерным биткоину.

«Исторически сложилось так, что BTC, являясь первой и самой капитализированной криптовалютой, играет для всего рынка роль некоего локомотива, который тянет за собой все криптоактивы, в том числе и Ethereum. При этом ETH, несмотря на абсолютную корреляцию с биткоином, исторически демонстрировал результаты, превосходящие биткоин во время каждого ценового цикла роста», - говорит эксперт.

Основной причиной этого является высокая активность разработчиков Ethereum в вопросе оптимизации блокчейна, а также высокая заинтересованность со стороны сообщества как инструмента для создания децентрализованных приложений (DApps) и как объекта инвестирования.

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Ethereum – валюта номер 2 в криптомире

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С момента своего появления Ethereum очень быстро занял место второго игрока на рынке криптоактивов после биткоина. Несмотря на появление новых более быстрых и дешевых блокчейн-решений, Ethereum всегда оставался наиболее предпочтительной платформой для запуска различных проектов, а его монеты, как и ранее продолжают выступать неким бенчмарком качества (на ровне с биткоином) в вопросе инвестирования в рынок криптоактивов. Неспроста Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выбрала именно Ethereum вторым криптоактивом, на который будет разрешен запуск спотовых ETF, обращает внимание Мейнхард.

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Вырастет ли курс Ethereum

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В середине сентября 2022 года в Ethereum был введен механизм, который начал навсегда сжигать комиссию за транзакции, что привело к уменьшению предложения ETH. С того момента уже было сожжено 4,4 млн ETH на сумму 16,7 млрд долларов.

Также с запуском первых спотовых ETH-ETF, у Ethereum появятся новые сильные долгосрочные инвесторы в лице эмитентов ETF (BlackRock, Fidelity и прочие), которые будут способны снизить циркулирующее предложение на рынке (free-float), тем самым оказав существенное влияние на цену Ethereum.

«С одной стороны, дефляционная модель криптовалюты при прочих равных всегда будет оказывать положительный эффект на ее ценообразование в долгосрочной перспективе. С другой стороны, с запуском спотовых ETH-ETF в Ethereum вольется большое количество новых денег как это было по примеру с биткоином. Все это в конечном итоге будет оказывать долгосрочное положительное влияние на цену Ethereum», – подчеркивает эксперт.

Инвестиции в Ethereum: почему можно сравнить с гособлигациями США

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Ethereum наравне с биткоином является базовым активом в портфеле большинства институциональных инвесторов, уже инвестирующих в рынок криптоактивов, а также в портфелях розничных инвесторов.

«В отличии от биткоина, Ethereum можно направить в стейкинг, тем самым создать для себя стабильный денежный поток в ETH по доходности очень близкий к государственным облигациям США, но только с сохранением огромного потенциала роста цен на актив в отличии от последних», – отмечает эксперт.

Напомним, что стейкинг – это способ заработка на криптовалюте, при котором пользователь «замораживает» некоторое число монет в кошельке, чтобы поддерживать работу сети. За это владелец криптовалюты получает вознаграждение в виде дополнительных монет. Стейкинг иногда сравнивают с банковским депозитом, когда владелец средств за хранение своих активов в организации получает процентный доход.