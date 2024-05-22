Курс биткоина растет: FOMO халвинга и ожидание победы Трампа на выборах

Почему вырос курс биткоина во второй половине мая и каким он будет в июне, читайте в материале РИАМО.

21 мая курс биткоина вырос за сутки на 4 тысячи долларов, превысив отметку в 71 тысячу долларов. За последние семь дней первая криптовалюта мира подорожала более чем на 10%. В чем причины такого роста и каких значений курса битокина можно ждать в первый летний месяц, читайте в материале РИАМО.

6 причин роста курса биткоина в мае 2024 года — мнение эксперта

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У роста биткоина несколько причин, объясняет директор по маркетингу Bitget в СНГ Антон Торопцев.

Первая — выход позитивных данных по инфляции в США. С точки зрения инвесторов, перемены указывают на приближение периода снижения ключевой процентной ставки ФРС. Ее снижение повысит инвестиционную привлекательность высокорискованных активов, таких как крипта.

Вторая — возобновление притока средств в спотовые биткоин-ETF. Интерес инвесторов к инструменту заставляет эмитентов скупать BTC, толкая тем самым курс криптовалюты вверх.

Третья причина — FOMO халвинга. FOMO — это синдром упущенной выгоды, от английских слов «fear of missing out» (страх что-то пропустить). Словом FOMO в трейдинге называют страх участников рынка упустить выгоду от потенциального роста цен.

Снижение скорости майнинга BTC в апреле 2024 года стало четвертым. Участники криптосообщества имеют представление о влиянии события на поведение курса криптовалюты. Поэтому по мере отдаления от халвинга к криптовалюте нарастает интерес инвесторов, которые хотят заработать на повторении истории, объясняет Торопцев.

Четвертая причина — выборы президента в США 2024. Исследования показывают, что на позицию политика в отношении крипты обращает внимание 20% избирателей, подчеркивает эксперт.

«Поэтому критиковать криптоиндустрию сегодня — верный способ лишиться части электората. Это, в том числе, понимает Дональд Трамп. Некогда критик криптовалют, политик активно зарабатывает баллы за счет привлечения криптоинвесторов. Политик, в том числе, пообещал защитить биткоин и участников криптосообщества. Ожидания победы Трампа и вынужденная лояльность участников гонки к крипте прибавляют BTC вес», — объясняет Торопцев.

Пятая причина — ожидания перехода ФРС к политике количественного смягчения. Приближение выборов президента США чревато запуском печатного станка, говорит эксперт. Новой администрации президента потребуются средства, чтобы залатать дыры бюджета и выполнить обещания, дабы не разочаровать избирателей. Часть средств, которые выйдут на рынок в рамках политики количественного смягчения, неизбежно осядет в крипте.

Шестая причина — общий позитив на фоне новостей о том, что SEC (Securities and Exchange Commission — комиссия по ценным бумагам и биржам США) обратилась к эмитентам спотовых Ethereum-ETF с просьбой внести поправки в заявки. Шаг может указывать на подготовку Комиссии к одобрению инструмента.

«Напомню, SEC видит в Ethereum признаки ценной бумаги. Всего в „черном списке“ Комиссии несколько десятков криптовалют. Запуск спотовых Ethereum-ETF в США может дать „зеленый свет“ криптопроектам, которые попали под прицел SEC и стать поводом для окончательной капитуляции регулятора в битве с криптосообществом», — полагает Торопцев.

В июне у биткоина и всего крипторынка есть возможность продолжить позитивное движение. Главным драйвером роста может стать нарастающий на фоне халвинга дефицит BTC. Не исключено закрепление выше 80 тысяч долларов, прогнозирует эксперт.

Криптоинвесторы ждут снижения ключевой ставки ФРС США

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Росту крипторынка способствовали два позитивных фактора, высказывает свое мнение коммерческий директор OKX Ленникс Лай.

Во-первых, участники рынка воодушевлены опуликованными на прошлой неделе данными о снижении темпов роста инфляции, что дает повод надеяться на скорое начало снижения ключевой ставки. На этой неделе также ожидается публикация протокола последнего заседания ФРС США по ключевой ставке.

«Инвесторы надеются увидеть в протоколе сигналы о готовности ФРС США перейти к снижению ключевой ставки во второй половине года и намеки на то, сколько снижений они считают возможным выполнить до конца 2024 года», — полагает эксперт.

Вторым стимулом к росту стало резкое повышение вероятности одобрения спотового ETH ETF до 75%, которое спрогнозировали аналитики Bloomberg. Помимо этого, по данным WSJ, Комиссия по ценным бумагам попросила биржи в срочном порядке обновить приложения по форме 19b-4, необходимые для запуска спотовых ETH ETF.

«Напомним, что похожая просьба об обновлении заявок на запуск криптовалютых ETF предшествовала и одобрению спотовых биткоин ETF. Все эти факторы в совокупности наполнили торги позитивным настроем, что и дало начало волне роста крипторынка», — объясняет Лай.

Эфириум стал локомотивом крипторынка в последнюю декаду мая 2024 года

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Ралли на рынке наблюдалось 20 мая в американскую сессию и локомотивом для всех криптовалют выступил эфириум, цена на который по итогам дня повысилась на 19%, отмечает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его мнению, такому росту способствовали две причины.

Во-первых, аналитики Bloomberg Эрик Бальчунас и Джеймс Сейфферт повысили оценку вероятности одобрения ETF на Ethereum с 25% до 75%. Это значительное изменение в оценках вызвало положительную реакцию на рынке, поскольку ETF могут облегчить доступ широкой публики к инвестициям в Ethereum, что расширяет базу потенциальных инвесторов и улучшает ликвидность.

Во-вторых, SEC потребовала от компаний, планирующих запустить спотовые биржевые фонды (ETF) на базе Ethereum, обновить свои заявки по форме 19b-4 в соответствии с внесенными регулятором поправками.

Следует напомнить, что в мае истекает срок подачи трех заявок на запуск спотовых Ethereum-ETF. Ближайший дедлайн установлен для VanEck Ethereum ETF, SEC должна вынести решение по этой заявке 23 мая, напоминает Антонов.

«Сообщество Ethereum с интересом отслеживает рынок из-за увеличения внимания крупных держателей. За последний день было сообщено о значительной покупке 110 тысяч ETH со стороны китов Ethereum на общую сумму приблизительно 341 миллион долларов. Этот транзакционный объем подчеркивает уверенность в Ethereum и возможно способствовал последнему подъему цен», — предполагает эксперт.

Курс биткоина пробил уровень 68 тысяч долларов на фоне позитивных новостей. Теперь его нужно удерживать до июня в течение 11 дней. Покупатели смогли переломить нисходящее коррекционное движение, констатирует Антонов.